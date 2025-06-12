17 вещей, которые были созданы теми, кто буквально ненавидит людей

В мире существует множество школ дизайна, дающих отличное образование. Но, к сожалению, это вовсе не гарантирует, что каждый предмет вокруг нас будет идеально продуман и создан без фатальных огрехов от дизайнера. О каких-то проблемах просто не подумали заранее, в некоторых случаях рациональность не устояла под мощью креатива. Ну а некоторые творения просто вызывают недоумение и вопрос: «Чем думал человек, придумавший это?»

«Купила игрушку для ребенка. Хорошо, что догадалась сначала сама сложить, а то был бы скандал от трехлетки. А потом сын нашел ее, и его вообще ничего не смутило»

Таисия К 18 часов назад Умственно неполноценная тётенька не смогла сложить пазл для трёхлетки. Соседнюю жёлтую деталь переверни другой стороной к столу, создание, второе соединение-то симметричное у неё… - - Ответить

«На целый день застрял в этом ужасном стуле»

«О, не волнуйтесь, ведь никому никогда не нужно ничего класть на центр стола»

© Mystic_L / Reddit Таисия К 18 часов назад Это малюсенький переносной журнальный столик чуть больше табуретки размером. У меня похожий, очень удобно: когда уходишь, одним пальцем подцепил и переставил в угол за секунду (лично я вообще под этажерку его задвигаю). Он не для ноута, а чисто для пульта от телевизора, кружки и книжки. - - Ответить

«Снимаю дорогущую квартиру. Зацените умывальник. Причем здесь нет посудомойки»

Я уже вижу, как вода хлещет во все стороны. © glorifindel / Reddit

«Скрытая опасность такой лампы-ананаса»

Кажется, они не все продумали, создавая этот «русалочий» дизайн стаканов

Ну конечно, кому нужны двери в туалете? И сливные бачки

© lamparkinglot / Reddit Таисия К 18 часов назад Бачок не нужен при системе напорного слива. Надо нажать рычаг нa той стальной трубе сзади. И эта кабинка одноместная, она не предполагает использования двумя людьми одновременно. Объясняю. Унитаз с такими поручнями — для инвалидов-колясочников, а писсуар слева — чтобы особо одарённые не-инвалиды, воспользовавшись кабинкой, не забрызгали сиденье (инвалид-то не может делать свои дела иначе, как сидя). Если сделать перегородку и отделить унитаз, коляска не подъедет — для инвалидного санузла нужно пространство примерно 2х2 метра. - - Ответить

«Это просто пластиковая наклейка против загрязнения пластиком окружающей среды»

«Хватит пластика, пожалуйста».

Им нужно было всего лишь совместить рельеф и рисунок

«Из цельного куска мрамора они вырезали раковину. И при этом решили придать ей рельеф обувной подошвы»

«Просто кто-то решил: „Да, давайте положим перец в белую банку, а соль в темно-коричневую. Не будет никаких проблем“»

© Joey-sack-of-hammers / Reddit Чудо в перьях 19 часов назад Дизайнер заботится о нас, ведь это борьба с Альцгеймером. Напрягает наши серые клеточки. Я себе это как мантру повторяю, когда пытаюсь вспомнить, где в сетевом магазине прячется полочка с молотыми сухарями. - - Ответить

«Эта QR-наклейка, по которой вы можете что-то выиграть, находится именно там, где пачка открывается»

«Ну и как мне попасть внутрь?»

«Все, что я вижу — это как что-то растет у нее из шеи»

«Воспользовался общественным туалетом и вот что там обнаружил»

Заграждение стоит? Стоит! Никто же не говорил, что оно должно быть эффективно