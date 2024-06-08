20+ дизайнеров, которых так и хочется спросить: «Вы диплом в переходе купили?»
Фотоподборки
1 час назад
Оказывается, чувство прекрасного есть не у всех. Но одно дело, когда человек в дом покупает что-то несуразное, другое, когда безвкусицу творят дизайнеры, а страдают от этого окружающие.
«Дом продали, теперь могу и показать эту фотку»
Я заметил, что часть балясин стоят вверх тормашками вскоре после переезда, и это раздражало моего внутреннего перфекциониста каждый божий день. Но женушке я ничего не сказал, иначе она бы меня с потрохами съела. Она заметила только за пару дней до переезда.
«Кто-то умный разместил аварийную кнопку в детской игровой зоне»
«Это меню на самом деле не старое и не потрепанное. Дизайн такой»
«Что-то не так с часами, которые дали раскрасить моему сыну»
«У носков логотип нашит на подошву, из-за чего стопой чувствуешь его постоянно»
Ступеньки установлены небезопасно
"Печенье не влезает в коробку. Уволить дизайнера!"
- Он так-то не виноват, потому что, скорее всего, размер печенья поменялся после разработки дизайна упаковки. Но только никто не удосужился предупредить дизайнера. Говорю из своего опыта. © not_falling_down / Reddit
«Кто разработал эту мышку? Я попробовал попользоваться ею, она ужасно неудобная»
«Эти восковые свечи залиты в пластиковые стаканчики»
«На нашем пододеяльнике „африканские животные“ изображен кенгуру»
Взгляните на эту странную лестницу посередине коридора
«У этих настенных часов стрелки черные»
Из-за фоновой картинки банкомата сложно разобрать сумму комиссии
У обогревателя пластиковая вентиляционная решетка. Естественно, во время работы прибора она плавится
"Штрих-код находится прямо на сгибе упаковки, поэтому его невозможно сканировать"
«В обувном магазине наткнулся на тапочки для игры в гольф»
«В нашем городе устанавливают вот такие „умные“ остановки общественного транспорта, которые вообще не укрывают от непогоды»
«Гостиничные номера запираются на ключи-карты, которые не помещаются ни в один кошелек»
В торговом павильоне крыша есть над всем проходом, кроме тех участков, где установлены скамейки
«Думаю, вам понравятся эти кусачки для ногтей»
«Зеркало в ванной в моем гостиничном номере. Мой рост 158 см, никакой подставки для ног нет»
- Класс, это что, намек на то, что все вокруг должны быть высокими? © MyCatsLandlord / Reddit
Давайте посмотрим на примеры хорошего дизайна:
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Фото на превью THIESN123 / Reddit
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