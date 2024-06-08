20+ дизайнеров, которых так и хочется спросить: «Вы диплом в переходе купили?»

Оказывается, чувство прекрасного есть не у всех. Но одно дело, когда человек в дом покупает что-то несуразное, другое, когда безвкусицу творят дизайнеры, а страдают от этого окружающие.

«Дом продали, теперь могу и показать эту фотку»

Я заметил, что часть балясин стоят вверх тормашками вскоре после переезда, и это раздражало моего внутреннего перфекциониста каждый божий день. Но женушке я ничего не сказал, иначе она бы меня с потрохами съела. Она заметила только за пару дней до переезда.

«Кто-то умный разместил аварийную кнопку в детской игровой зоне»

«Это меню на самом деле не старое и не потрепанное. Дизайн такой»

«Что-то не так с часами, которые дали раскрасить моему сыну»

«У носков логотип нашит на подошву, из-за чего стопой чувствуешь его постоянно»

Ступеньки установлены небезопасно

"Печенье не влезает в коробку. Уволить дизайнера!"

Он так-то не виноват, потому что, скорее всего, размер печенья поменялся после разработки дизайна упаковки. Но только никто не удосужился предупредить дизайнера. Говорю из своего опыта. © not_falling_down / Reddit

«Кто разработал эту мышку? Я попробовал попользоваться ею, она ужасно неудобная»

«Эти восковые свечи залиты в пластиковые стаканчики»

«На нашем пододеяльнике „африканские животные“ изображен кенгуру»

Взгляните на эту странную лестницу посередине коридора

«У этих настенных часов стрелки черные»

Из-за фоновой картинки банкомата сложно разобрать сумму комиссии

У обогревателя пластиковая вентиляционная решетка. Естественно, во время работы прибора она плавится

"Штрих-код находится прямо на сгибе упаковки, поэтому его невозможно сканировать"

«В обувном магазине наткнулся на тапочки для игры в гольф»

«В нашем городе устанавливают вот такие „умные“ остановки общественного транспорта, которые вообще не укрывают от непогоды»

«Гостиничные номера запираются на ключи-карты, которые не помещаются ни в один кошелек»

В торговом павильоне крыша есть над всем проходом, кроме тех участков, где установлены скамейки

«Думаю, вам понравятся эти кусачки для ногтей»

«Зеркало в ванной в моем гостиничном номере. Мой рост 158 см, никакой подставки для ног нет»