15 дизайнеров, которые и работу сделали классно, и о людях подумали

Каждый день мы сталкиваемся с вещами, которые кто-то однажды придумал: от туалетной бумаги до огромного аэропорта. За всем этим стоят дизайнеры, архитекторы и прочие творческие умы, которые стараются сделать мир удобнее. Иногда их идеи вызывают легкое недоумение, но бывают и такие работы, что хочется встать и зааплодировать.

«Вы только взгляните, какой чехол для наушников я распечатал на 3D-принтере»

«В Перу делают вот такие рулоны туалетной бумаги. Оказывается, это для того, чтобы вы могли их взять с собой в поездку»

«Каждая из этих конфет в коробке имеет свой вкус и изысканный дизайн»

«Зашел в кафе, а там в холодный латте кладут кубик замороженного эспрессо в виде плюшевого медвежонка»

© AshtonJupiter / Reddit Таисия К 1 день назад Не «кубик в виде медвежонка», а «порцию в форме медвежонка».



Сразу вспоминается старый скетч: «Нам нужно нарисовать семь прямых красных линий. Все они должны быть строго перпендикулярны, и кроме того, некоторые нужно нарисовать зеленым цветом, а еще некоторые — прозрачным. И из них одну линию, пожалуйста, изобразите в виде котенка”. - - Ответить

Туалет для собак в аэропорту

«Дизайнер использовал эскизы комикса о Человеке-пауке, чтобы изобразить футболистов в местном пабе»



«В этом магазине спортивных товаров можно протестировать походную обувь на разных поверхностях»

Классно, не правда ли? А ведь у нас есть статья, в которой идея завела дизайнеров совсем куда-то не туда.

«Связала одеяло, которое сворачивается в рулон и выглядит как суши»

«Эти коробки с макаронами я нашел на полке маленькой пекарни в престижном районе города»

«В душевой лейке нашего съемного дома во Вьетнаме встроен фильтр для очистки воды»

«Папа сделал в заборе окошко, чтобы они с соседом могли разговаривать лицом к лицу»

«Сшила выпускное платье для своей сестры из остатков переработанной ткани»

«Ради спасения от жары принесла в жертву свои джинсы. Теперь у меня шорты с милой оборочкой»

«Я превратила испорченные брюки в органайзер для инструментов и прикрепила к стене с помощью магнитов»

Ложка для варенья с изогнутой ручкой