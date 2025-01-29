20 крутых и диковинных штук, которые можно встретить в разных странах
Фотоподборки
19 часов назад
С развитием интернета появилась возможность изучать весь мир, не покидая своего дома. Можно наблюдать за чарующими видами природы, любоваться на гору Фудзи или водопад Виктория. А можно смотреть на фотографии с чудаковатыми особенностями разных стран. Все это в любом случае расширяет кругозор и, может даже, вдохновляет на настоящие путешествия.
В кафе Гонконга пирожное подают с украшением в виде попы собаки породы корги
В Италии число 17 считается несчастливым. Поэтому в одном из итальянских аэропортов даже нет гейта с таким номером
В одном из канадских парков ради развлечения построили ледяную башню
Для деликатной выдачи багажа в сингапурском аэропорту используют крутые сенсоры от Xbox Kinect
Облака в Финляндии. Они так выглядят, потому что расположены очень высоко — в стратосфере
В одном японском отеле даже самый придирчивый постоялец сможет выбрать себе шампунь
Этот ресторан в штате Вашингтон расположен в бывшем здании банка. Тут даже сохранили оригинальную дверь в хранилище
Эту дверь дешевле оставить, чем пытаться убрать, даже если бы очень хотелось.
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В канадском аэропорту есть машина, печатающая короткие рассказы в дорогу для путешественников
В японском магазине есть витрина с расположенной внутри моделью магазина. В котором тоже есть витрина с моделью магазина
Туалет в вагоне первого класса в японском сверхскоростном поезде. Здесь два умывальника, и еще третий снаружи. Все для разных целей
«Увидел в Лондоне вот такой писсуар с выступом по центру. Фишка в том, что за счет этого выступа ничего не разбрызгивается»
Так перевозят детей в Японии
Этот писсуар в Германии позволит насладиться небольшим «футбольным матчем» прямо в процессе использования
- Это психологический трюк, чтобы заставить парней внимательнее целиться. © meistermichi / Reddit
Если вы, прогуливаясь по корейскому парку, обнаружили, что ваша обувь запылилась — не страшно. Здесь есть специальные устройства, чтобы сдуть пыль с ботинок
В корейских парках нет пыли, мы там даже после полгулки по лесу вышли в чистой белой обуви 😂😂😂
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В одном из почтовых отделений Южной Кореи есть даже очки для тех, кто без них не сможет читать
В торговом центре Сеула можно разжиться бесплатным ополаскивателем для рта
В самолетах авиалинии Малайзии есть встроенный прямо в кресло считыватель платежных карт
В автобусах Вьетнама от падений людей спасают чашки для лапши
В Эдинбурге есть ларек, построенный в виде открытой коробки с пончиками. Продают там, конечно же, пончики
В Финляндии можно купить пиццу с попкорном
А для любителей изучать причуды других стран у нас есть еще несколько статей на эту тему:
Фото на превью *****aurusRex*** / Reddit
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