12 портретов дам из прошлого, которые доказывают, что ретушь существовала задолго до фотошопа

Кажется, что стремление изменить свою внешность ради улучшения стало характерно только для современного мира с появлением социальных сетей. Однако на самом деле это желание существовало и раньше. Например, представительницы прошлых веков часто намекали художникам скрыть их недостатки и делать их образы более совершенными. Мастера вынуждены были подчиняться капризам своих клиенток, выполняя их запросы, порой даже в ущерб реальности.