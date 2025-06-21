12 портретов дам из прошлого, которые доказывают, что ретушь существовала задолго до фотошопа

Культура
2 часа назад

Кажется, что стремление изменить свою внешность ради улучшения стало характерно только для современного мира с появлением социальных сетей. Однако на самом деле это желание существовало и раньше. Например, представительницы прошлых веков часто намекали художникам скрыть их недостатки и делать их образы более совершенными. Мастера вынуждены были подчиняться капризам своих клиенток, выполняя их запросы, порой даже в ущерб реальности.

1. Жорж Санд — писательница

2. Клара Шуман — пианистка, супруга Роберта Шумана

3. Мариетта Альбони, итальянская оперная певица

4. Виктория Саксен-Кобург-Готская, императрица Германии

5. Мария Александровна — Императрица

6. Мария Фридерика Прусская, королева Баварии

7. Софья Ковалевская — математик, первая женщина-профессор в Европе.

8. Мария Аделаида Кембриджская, член британской королевской семьи, внучка Георга III

Между прочим, и среди современных голливудских звезд есть родственники британской королевской семьи. О них мы писали здесь.

9. Мария Изабелла Орлеанская, французская принцесса и инфанта Испании

10. Сара Бернар — французская актриса

11. Елизавета Баварская (Сисси), императрица Австрии

12. Александра Датская — датская принцесса

Комментарии

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ucTepu4ka
4 часа назад

Судя по подборке, пытались , в основном, годков скинуть и все🤣 плюс похудее и носы поменьше. Ничего веками не меняется)))

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