Вы серьезно? Женщина в 34 года - и она же под 60 лет. Всё мы с такой ретушью, называется - возраст.
12 портретов дам из прошлого, которые доказывают, что ретушь существовала задолго до фотошопа
Культура
2 часа назад
Кажется, что стремление изменить свою внешность ради улучшения стало характерно только для современного мира с появлением социальных сетей. Однако на самом деле это желание существовало и раньше. Например, представительницы прошлых веков часто намекали художникам скрыть их недостатки и делать их образы более совершенными. Мастера вынуждены были подчиняться капризам своих клиенток, выполняя их запросы, порой даже в ущерб реальности.
1. Жорж Санд — писательница
2. Клара Шуман — пианистка, супруга Роберта Шумана
3. Мариетта Альбони, итальянская оперная певица
4. Виктория Саксен-Кобург-Готская, императрица Германии
5. Мария Александровна — Императрица
6. Мария Фридерика Прусская, королева Баварии
7. Софья Ковалевская — математик, первая женщина-профессор в Европе.
8. Мария Аделаида Кембриджская, член британской королевской семьи, внучка Георга III
Между прочим, и среди современных голливудских звезд есть родственники британской королевской семьи. О них мы писали здесь.
9. Мария Изабелла Орлеанская, французская принцесса и инфанта Испании
10. Сара Бернар — французская актриса
11. Елизавета Баварская (Сисси), императрица Австрии
12. Александра Датская — датская принцесса
Комментарии
Уведомления
Судя по подборке, пытались , в основном, годков скинуть и все🤣 плюс похудее и носы поменьше. Ничего веками не меняется)))
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