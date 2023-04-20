10 фильмов о проблемах беременности и воспитания детей, о которых мало кто говорит

Индустрия кино часто затрагивает важные и глубокие вопросы, касающиеся нашей жизни. И конечно, киношники не забыли про такие актуальные темы, как беременность, роды и родительство. Иногда это фильмы с юмористическим сюжетом, а порой, напротив, глубокие драмы или даже мистические триллеры. Мы надеемся, что каждый найдет что-то интересное в сегодняшней подборке.

Лок (2013)

Это драма с Томом Харди в главной роли. Фильм повествует об Айвене Локе, успешном менеджере, который в один день узнает, что у его коллеги-любовницы начались преждевременные схватки. Ситуация осложняется тем, что он должен на следующий день присутствовать на важном рабочем задании. Герой 1,5 часа едет на роды, при этом за экранное время совершает 36 телефонных звонков боссу, семье и коллегам. Весь фильм происходит в реальном времени и снят в формате «одного актера в одном месте». Перед главным героем стоит дилемма: сохранить семейное счастье и работу, но предать свои моральные принципы, или быть честным перед самим собой, но заплатить за это высокую цену. Тут нет экшен-сцен, на экране один лишь Том Харди. Но история о реальной жизни и настоящих людях — именно этим она и привлекательна. © Denniswatts1989 / IMDb

Вцепился в кресло до самых титров. Не было ни секунды, чтобы я посмотрел на часы или мне стало скучно. © trublu215 / IMDb У нас также есть подборка фильмов о важности семьи — «15 прекрасных фильмов о том, как важна семья в нашей жизни».

Как заниматься любовью по-английски (2014)

Профессор Кембриджского университета по имени Ричард узнает, что студентка Кейт беременна от него. Несмотря на то что он влюблен в ее сестру Оливию, мужчина решает жениться на Кейт. Однако спустя время у главного героя все же появляется шанс быть со своей возлюбленной. Отличная романтическая комедия с Сальмой Хайек, Джессикой Альбой и Пирсом Броснаном в главных ролях. Вы будете смеяться и аплодировать. © HDardamax2001 / IMDb

Определенно буду пересматривать, несмотря на то что сюжет кажется предсказуемым. © jasonpatel03 / IMDb

Валентинка (2010)

Сюжет крутится вокруг молодой пары, которая переживает непростой период в отношениях. Когда напряжение достигает пика, героиня признается своему возлюбленному, что беременна от бывшего парня. В фильме сыграли Райан Гослинг и Мишель Уильямс. Моменты родительства в фильме показаны очень трогательно. Но вообще эта история разорвала мне сердце, я бы ее пересматривал, но не слишком часто. © DirkesDiggler / IMDb

Вы будете смеяться и реветь, а потом петь дифирамбы этому фильму. © george-napper / IMDb

В высокой траве (2019)

Кинокартина по одноименному рассказу Стивена Кинга. Брат везет свою беременную сестру в Сан-Диего, где она отдаст ребенка на усыновление после рождения. Герои останавливают машину на обочине, чтобы передохнуть, и в это время слышат крики мальчика, который заблудился в поле. Они идут на помощь, но еще не знают, что выбраться будет не так просто. Отличный мистический ужастик на вечер. В фильме поднимаются вопросы, связанные с нежелательной беременностью, а также раскрывается тема самопожертвования во имя детей. Фильм держал в напряжении с первой минуты и до конца. Его невозможно просто смотреть — тут надо думать и анализировать, чтобы понять, что происходит. © Matin_Shwany / IMDb

Там, где сердце (2000)

Главная героиня по имени Новали на 8-м месяце беременности. Бойфренд бросает ее около придорожного супермаркета, и девушке приходится выживать в магазине до рождения ребенка. После родов Новали становится известной в СМИ, а одна женщина-медсестра забирает ее жить к себе. Очень добрая комедия с Натали Портман в главной роли. Я бы рекомендовал этот фильм всем и в любое время, он очень милый и сразу поднимает настроение. © mandyhotz / IMDb

Этот фильм перевернул мой мир. Прекрасное сочетание любви, печали и всех остальных человеческих эмоций. © icecube659 / IMDb А вот тут еще одна подборка добрых фильмов — «10 теплых фильмов для семейного вечера».

Чего ждать, когда ждешь ребенка (2012)

Фильм повествует о 5 парах, которые оказываются в совершенно разных жизненных ситуациях, но объединяет их одно: все они скоро станут родителями. Одни планировали рождение ребенка уже давно, для других новость о беременности стала внезапной, третьи собираются усыновить ребенка. Главной героине 42, она адепт правильного питания и похудения и ведет собственное шоу. Внезапно она узнает, что станет мамой. Это замечательная комедия с Кэмерон Диас и Дженнифер Лопес. Я бы советовала этот фильм всем беременным, чтобы посмеяться и расслабиться. © lucey-96020 / IMDb

Все беременные или те, у кого были знакомые в положении, точно поймут ситуации, показанные в этой ленте. © davispittman / IMDb

Больше, чем друг (2010)

Романтическая комедия с Джейсоном Бейтманом и Дженнифер Энистон в главных ролях. Уолли и Кэсси — лучшие друзья. Кэсси одинока и решает забеременеть с помощью ЭКО от женатого красавца Роланда, а перед этим закатывает вечеринку. 7 лет спустя Кэсси возвращается в родной город с 6-летним сыном, который как две капли воды похож на Уолли. Теперь перед мужчиной стоит непростая задача — показать Кэсси, кто тут «настоящий папа». Меня редко цепляет актерская игра детей, но этот фильм исключение — мальчик меня простои покорил. © lozbey / IMDb

Фильм для проницательных зрителей, он приятный, интеллектуальный и такой человечный. Особенно интересно наблюдать за жизнью ребенка, как он растет и с какими проблемами сталкивается. © aharmas / IMDb

Как это заканчивается (2018)

Фильм о паре (Уилл и Саманта), которые ждут ребенка. Однажды будущий папа оказывается на другом конце страны вместе с недолюбливающим его тестем, в то время как происходит масштабная катастрофа. Саманта не отвечает на звонки, и мужчины отправляются ее спасать. В этом фильме чувствуется искусство, в отличие от многих других подобных кинокартин. © BeingThere1955 / IMDb

Речь в этом фильме о том, чтобы подготовить будущего отца к тому, чтобы он смог защитить свою невесту и будущего сына в новом мире. © cremonacotovelea / IMDb

Частная жизнь (2018)

Это драма с элементами комедии про супругов среднего возраста, чье желание завести ребенка становится навязчивым. Они перепробовали все возможные методы, включая ЭКО, и даже рассматривали вариант усыновления, но все безрезультатно. Внезапно племянница мужа предлагает им свою яйцеклетку, что в итоге только усложняет ситуацию. Как человек, столкнувшийся с бесплодием, могу подтвердить, что фильм очень реалистично показывает эту проблему. © snenazena / IMDb

До просмотра этого фильма я не знал, с какими трудностями сталкиваются люди, которые очень хотят завести детей. © vincentenos / IMDb

Видения (2015)