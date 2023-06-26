10 наших любимых актрис, которые никогда не боялись сменить амплуа и сегодня могут дать жару молодым коллегам

Мастерство актрис, которых мы любим еще с детства или юности, прошло испытание временем. Теперь мы можем не только пересматривать старые добрые фильмы с их участием, но и наслаждаться их нетипичными новыми ролями.

Татьяна Догилева

Популярность пришла к Татьяне с фильмом «Блондинка за углом», в котором ее героиня легко очаровала астрофизика в исполнении Андрея Миронова. Мастерство актрисы позволяет ей браться за разноплановые роли. Например, в фильме «Жмурки» она сыграла чудачку-секретаршу, а в «Докторе Лизе» — бездомную женщину по имени Танюха.

Анастасия Немоляева

Анастасия — не просто однофамилица известной актрисы Светланы Немоляевой, она ее родная племянница. Многие запомнили красавицу-мажорку в ее исполнении в фильме «Курьер». Позже она сыграла девушку XVIII века в экранизации романа Джеймса Купера «Следопыт». С 1995 года актриса чаще играла в театре, чем в кино и сериалах. Одна из последних ролей Анастасии — гостеприимная и понимающая жена в супергеройской картине «Майор Гром: Чумной Доктор».

Елена Сафонова

Актриса родилась в семье актера Всеволода Сафонова и режиссера Валерии Рублевой. С 18 лет девушка начала активно сниматься в кино. Талант позволил ей браться за такие непростые роли, как ученая Софья Ковалевская и королева Великобритании Елизавета II. Елена продолжает сниматься в кино и сериалах, исполняя роли матерей и бабушек. А еще в планах у звезды есть съемки в продолжении известного фильма «Зимняя вишня».

Вера Алентова

Пиком карьеры Веры Алентовой можно по праву считать роль Екатерины Тихомировой в фильме ее супруга Владимирова Меньшова «Москва слезам не верит». Она мастерски справилась со своей задачей — показала судьбу девушки-провинциалки, ставшей директором крупного предприятия. В 1995 году актриса продемонстрировала свой комедийный талант, сыграв сумасбродную невесту в комедии «Ширли-мырли». А в одном из более поздних фильмов «С 8 марта, мужчины!» Вера появилась в роли требовательной мамы главного героя.

Татьяна Друбич

Будучи еще совсем юной, Татьяна сыграла школьницу в драме «Сто дней после детства». Режиссером картины выступил ее будущий муж Сергей Соловьев. Кстати, по его совету девушка не стала поступать во ВГИК, а выбрала профессию врача. Но Татьяна все равно периодически снимается в кино. К примеру, в драме «Последняя сказка Риты» 2012 года она сыграла врача, а в короткометражке «Переаттестация» 2020 года вообще предстала в образе бабушки. Правда, под слоями грима ее практически не узнать.

Марина Неелова

Свою кинокарьеру Марина начала с роли принцессы в музыкальном фильме 1968 года «Старая, старая сказка». После этого ее стали звать в другие сказочные ленты, а также давать небольшие роли чьих-то дочерей и сестер. А вот в 1979 году она предстала в неожиданном амплуа, сыграв любовницу главного героя в картине «Осенний марафон». Одна из последних ролей актрисы — бойкая пенсионерка в комедийной драме «Карп отмороженный».

Ольга Остроумова

Кинодебют Ольги состоялся в 1968 году. В начале карьеры девушка бралась за роли простых и отважных девушек. Со временем в списке ее работ появились необычные роли: королева из экранизации сказки Шекспира «Зимняя сказка» и княгиня-интриганка в историческом сериале «Бедная Настя». Одна из последних работ актрисы — роль приемной матери одного из главных героев в картине «Ван Гоги».

Лариса Удовиченко

Будущая актриса родилась в Вене, где в то время работал ее отец. В кино девушка начала сниматься в 1970 году, ей тогда было 15 лет. За свою полувековую кинокарьеру Лариса сыграла множество разноплановых ролей, в том числе незабываемую Маньку-Облигацию в культовой ленте «Место встречи изменить нельзя» и дворянку в экранизации пьесы Мольера. Одна из недавних ролей Ларисы — бабушка-интеллигентка в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!».

Светлана Крючкова

Талант Светланы всегда позволял ей легко перевоплощаться как в знойных красоток, так и в серых мышек. Ее персонажи — будь то домработница в фильме «Утомленные солнцем» или любовница в комедии «Не может быть» — приковывали к себе взгляды зрителей. Одна из поздних работ Светланы — роль королевы Виктории в сериале «Шерлок Холмс».

Елена Санаева

В послужном списке актрисы много сказочных героинь. Взять хотя бы злую волшебницу из ленты «Честное волшебное». Но самой яркой ролью Елены, без сомнения, стала Лиса Алиса в «Приключениях Буратино». Там она работала в паре со своим супругом Роланом Быковым. Сейчас Санаева отдает предпочтения съемкам в реалистичных фильмах и сериалах. К примеру, она сыграла маму главной героини в сериале «Парфюмерша».