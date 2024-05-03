19 человек, чей мозг заартачился и такой: «Давай, до свидания!»

Наш мозг почему-то любит напоминать нам о неловких случаях снова и снова. Например, когда просчитываешься в мелочах или говоришь что-то невпопад. А герои нашей статьи решили поделиться такими случаями, чтобы не только им испытывать чувство смущения.

Стою у подъезда, жду подругу. Подъезжает такси, выходит пассажир и говорит: «Отвечаю, сейчас буду, сто процентов, сейчас вынесу». И скрывается в подъезде. Через пару минут возвращается, подходит к такси, протягивает в окно деньги и гордо так шагает обратно. Такси отъезжает на пару метров, тормозит, и тут открывается задняя дверь и вываливается маленький мальчик в слезах со словами: «Папа, а я?» © Мамдаринка / VK

Однажды мы с моим парнем пошли поужинать после моей восьмичасовой смены кассиром. И, возвращая меню обратно официанту, я сказала: «Хорошего дня!» Это воспоминание до сих пор преследует меня. © ****gravy / Reddit

На прошлой неделе звонит мне сотрудница и сонным голосом спрашивает, можно ли выйти на работу. Я ничего не поняла, ответила, что нет, ибо в такое время ее никто никуда уже не пустит. Тогда она давай извиняться, говорить, что это случилось в первый и последний раз и что ей очень нужна эта работа. Сначала я подумала, что она просто что-то важное забыла в офисе. Вообще понятия не имела, о чем речь. К счастью, после слов «Я выпила мелатонин, и мой дневной сон превратился в круглосуточный» — мне стало очень смешно, еще пару минут пришлось выделить на то, чтобы убедить ее, что это все еще тот самый день, а не следующий. А завтра так вообще суббота и никуда идти не надо. Короче, теперь этот человек первый в списке на отпуск. © Палата № 6 / VK

Отпуск промчался незаметно, насыщенно и запоминающээеся. Возвратиться домой было приятно, но я испытала шок! Почему? Зайдя в комнату и увидев включенный утюг, я не могу передать, какие у меня были глаза. Фраза, которую ты произносишь с облегчением, когда понимаешь, что ничего страшного не случилось: «Хорошо, что пронесло!» А это, на минуточку, работающий утюг все 24 часа, целых полторы недели. © Подслушано / Ideer

«Это уже второй комплект наушников, который я забыл в карманах и постирал.»

Мой брат — сказочный дундук. У него аккаунт с 10000 подписчиков, и у него есть страх, что его взломают. Придумал себе сложный пароль из кучи символов и цифр. И дабы его не забыть, решил набить пароль на руке. Тату-мастер выложил работу к себе на страницу, отметив брата, а тот уже выложил у себя. Аккаунт этого гения взломали спустя пару часов. © Подслушано / Ideer

Шел пo улицe, мeня cзaди пo плeчу xлoпнул кaкoй-тo мужчинa, я oбepнулcя, oкaзывaeтcя, этo был мoй дядя. И нaчaл oн paccкaзывaть, кaк я пoxoж нa eгo плeмянникa. Я и гoвopю: «Дядь Лeшa, я и ecть вaш плeмянник». Peaкция у нeгo былa, кoнeчнo, — нe пepeдaть cлoвaми. © Сокровенные истории / VK

Когда мне было 14, мне посчастливилось познакомиться со своей любимой группой. Я сказал им, что мне больше нравится их старый альбом, а не тот, который они только что выпустили. © beccaonice / Reddit

Я считаю своего мужа очень умным человеком. Он учился в одном из лучших вузов, долго и успешно занимается сложной работой, связанной с электроникой, да и вообще, во многом он хорошо ориентируется. Возможно, именно по этой причине он временами страшно тупит в очевидных вещах. Привожу пример: прошлой весной он хотел посадить подсолнухи у нас на даче, но ни один из них не взошел. Ломал голову, покупал удобрения, читал форумы, но так и не понял, что семечки нужно покупать не в продуктовом магазине, потому что там они продаются уже пожаренными. © Мамдаринка / VK

«Вот почему такие вещи стоит доверить профессионалам. Прости, папа.»

Никогда не оставляй важные бумаги на столе, если у тебя есть малыши. Я почему-то никак не запомню этот постулат материнства. Я вернулась домой, бросила важные документы по работе на кухонный стол и пошла переодеваться. За эти 4 минуты Дане захотелось сгущенного молока. Он взял блюдце, начал наливать на него из банки сгущенку, а потом повернулся, потому что услышал, что я захожу на кухню. Тот поворот был фатальным для моих бумаг, потому что сгущенка потекла прямо на них. © Мамдаринка / VK

Мой парень часто приносит мне шоколадное мороженое, потому что думает, что я его очень люблю. На самом деле на нашем первом свидании он спросил, какое мороженое я хочу, а я так запаниковала, что первое, что пришло мне в голову, было: «Я ем только шоколадное мороженое». Которое я прям терпеть не могу. Пришлось есть, еще и делать вид, что вкусно. И теперь я расплачиваюсь за это. Но хоть родители мои рады, они действительно очень любят шоколадное мороженое. Поэтому в нашем доме оно никогда не пропадает зря. © Карамель / VK

Мы с подругой сидели в романтичном месте, любовались звездами, когда я посмотрел на нее и сказал: «Возможно, я собираюсь совершить самую страшную ошибку в своей жизни, но — ты пойдешь со мной на свидание?» В свое оправдание скажу, что я думал только о том, что будет, если она откажется, и наша дружба тогда разрушится. И еще скажу, что мне было 16. © Unknown author / Reddit

Работаю в цветочном магазине, и сегодня заходил парень, который постоянно со мной флиртует. Когда он заходил раньше, то явно специально говорил, что покупает цветы для своих родственников, чтобы я ничего такого не подумала. Сегодня он спрашивал о моих любимых цветах, купил точно такой букет, какой я описала, а потом ушел, якобы нечаянно забыв букет на прилавке. Честно сказать, я растаяла, это правда было очень мило! Но через пять минут он вернулся и букет забрал, потому что действительно просто его забыл. © Карамель / VK

«Мы просто хотели постирать подушки.»

Мой брат пришел вчера из барбершопа с ужасной стрижкой, которая совершенно ему не идет. Он начал ругаться на мастера, мол, плохо сделала, хотя он хотел не так. Спросила, где он стригся, а когда он ответил, начала ржать. Дело в том, что его стригла двоюродная сестра его бывшей, которую он кинул ради другой! Вот это я понимаю — месть. © Карамель / VK

Coбpaлиcь вceй ceмьей нa днe poждeния бpaтa. Co мнoгими дaвнo нe видeлиcь и, ecтecтвeннo, зa cтoлoм нaчaли paccпpaшивaть дpуг дpугa, дeлитьcя нoвocтями. Бaбушкa, paccкaзывaя пpo cвoю внучaтую плeмянницу, выдaлa: «Живет co cвoим Aлешeй. Hу, кoтopый eще этим зaнимaeтcя. Hу, кaк этo нaзывaeтcя? Пapa лифчикoв!» Оказалось, что Лешa — KMC пo пaуэpлифтингу. © Сокровенные истории / VK

Я работал администратором. В зал ресторана вошли 4 человека: папа и, вроде бы, трое его детей. Я взял 4 меню (1 взрослое и 3 детских) и проводил их к столику. Когда они сели за стол и я начал раздавать им меню, я понял, что детей было не трое. Это были папа, двое его детей и их мама маленького роста. И я ей дал детское меню. По сей день не помню, что произошло дальше. Думаю, я вычеркнул это из своей памяти. © TheTurntLocker / Reddit

Сижу дома, на улице солнышко, такая погода замечательная, хочется гулять. Вселенная, видимо, услышала меня, ибо мне позвонил парень и сказал выглянуть в окно. Я вышла на балкон, смотрю вниз, а там надпись на асфальте: «Любимая, выходи за меня!» У меня слезы наворачиваются на глаза, я кричу парню: «Да! Да! Да! Я согласна!» На что он мне отвечает: «Дурешка, это не я писал! Выходи гулять!» Ну хоть какая-то мечта исполнилась, я закатала губу обратно. © Карамель / VK