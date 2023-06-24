12 крутых сцен из фильмов и сериалов, которые оказались актерской импровизацией

Актерская импровизация может привнести ноту свежести и неожиданности в сценарий фильма. Благодаря ей персонажи словно оживают на экране и кажутся более естественными и реалистичными. В таких фильмах, как «Волк с Уолл-Стрит», «Не смотрите наверх» или «Вавилон», были добавлены сцены, которых не существовало в оригинальном сценарии, и в итоге они сделали эти ленты еще более запоминающимися.

Джек Николсон — «Сияние» (1980)

Возможно, самая напряженная сцена в фильме «Сияние» Стэнли Кубрика — это когда Торранс взламывает дверь ванной, чтобы добраться до своей жены Венди. Как только щель становится достаточно большой, чтобы можно было просунуть в нее голову, Джек Николсон неожиданно для всех на съемочной площадке произносит фразу: «А вот и Джонни!» Эта фраза стала культовой, хоть и прозвучала странно, ведь персонажа зовут Джек и ранее в фильме не было никаких упоминаний Джонни. Но цитата является отсылкой к довольно популярному вечернему шоу Джонни Карсона, где часто звучало это приветствие.

Крис Хемсворт — «Тор-2: Царство тьмы» (2013)

Когда Тор входит в квартиру Джейн, он останавливается, чтобы повесить Мьёльнир на вешалку. По словам продюсера ленты, подобные сценки были импровизацией Криса Хемсворта и повлияли на то, как сценаристы прописывали характер персонажа во всей франшизе.

Мерил Стрип — «Не смотрите наверх» (2021)

В фильме Адама Маккея «Не смотрите наверх» трехкратная обладательница «Оскара» Мерил Стрип получила возможность проявить свои комедийные способности на полную катушку. Во-первых, она сама придумала концовку истории для своего персонажа: спасшаяся с Земли элита прилетает на новую планету и видит красивое существо, похожее на птицу. Президент, чью роль исполнила Стрип, подбегает к нему, чтобы поближе рассмотреть, но через секунду существо неожиданно съедает женщину. А самым впечатляющим было то, что актриса с нуля выдумала около 25 абсурдных телефонных разговоров в сцене в кабинете Белого дома. Каждый новый дубль — новая импровизация. По словам режиссера, во время съемок сцены в Овальном кабинете за 20–25 дублей Стрип не повторила ни одной реплики, каждый раз сочиняя новый монолог.

Джеймс Макэвой — «Исчезнувший» (2021)

В триллере «Исчезнувший» Джеймс Макэвой играет отца, который воссоединяется со своей бывшей женой (Клэр Фой), чтобы попытаться найти их 7-летнего сына, пропавшего без вести в детском лагере. Чуть ли не вся игра Макэвоя была импровизацией. Дело в том, что актеру не дали ни сценария, ни диалогов, а также не рассказали, чем закончится история. Его заданием было реагировать на поведение и реплики других актеров, у которых сценарий был. Режиссер Кристиан Карион заимствовал этот подход из своего оригинального фильма 2017 года с Гийомом Кане в главной роли, на основе которого и был снят этот ремейк. Так он хотел запечатлеть настоящий шок и замешательство главного героя, который пытается докопаться до правды точно так же, как и зрители.

«Связь» (2013)

Подобный прием использовал и режиссер Джеймс Уорд Биркит в фильме «Связь». По сюжету группа друзей собирается на званом ужине, во время которого над их головами пролетает комета и начинают происходить странные вещи. Вместо сценариев каждый день актеры получали лишь небольшой текст с общим описанием того, что команде предстоит снимать сегодня. Это позволило истории разворачиваться естественно и вызывать искреннюю реакцию у всех актеров. Но один из актеров, Алекс Манугян, участвовал в написании сценария. По сути, он «работал под прикрытием» и помогал направлять игру актеров в нужное русло, когда те отступали от сюжетной линии.

Том Холланд — «Мстители: Война бесконечности» (2018)

В одной из финальных сцен сразу после того, как Звездный Лорд, Доктор Стрэндж, Дракс и Мантис растворяются в воздухе, Питер Паркер говорит Тони Старку, что «не очень хорошо себя чувствует». Понимая, что скоро умрет, он падает в объятия Железного Человека и в отчаянии произносит, что «не хочет уходить». Как оказалось, режиссеры просто сказали Тому, что Питер не хочет умирать, и тот выложился по полной. Фанаты не могли поверить, что игра Холланда была импровизацией, и требовали дать ему «Оскара».

Педро Паскаль — «Невыносимая тяжесть огромного таланта» (2022)

В одной из сцен комедийного боевика миллиардер Хави, роль которого исполнил чилийский актер Педро Паскаль, показывает своему любимому актеру особую комнату, полную памятных вещей, связанных с Кейджем. Разглядывая ее содержимое, Кейдж приближается к подушке из пайеток с изображением своего лица и произносит: «Вот это уже жутко». И тут Педро Паскаль решил сымпровизировать: он подбежал к подушке и бережно поправил пайетки со словами: «А вот и не жутко».

Рэйн Уилсон — «Офис» (2005–2013)

В первых сезонах биография Дуайта Шрута (Рэйн Уилсон) в значительной степени неизвестна. Но дальше раскрывается все больше фактов о прошлом Дуайта, и почти каждый из них актер выдумывал на ходу. Например, в одной из серий Дуайт рассказывает, что живет на свекольной ферме. Это была импровизированная реплика Рэйна Уилсона, которая впоследствии стала важной частью сюжетной линии его персонажа. Некоторые последующие серии даже сняли на этой ферме.

Марго Робби — «Вавилон» (2022)

Сцена, в которой Марго Робби целуется с Питтом, не была частью оригинального сценария. Актриса убедила режиссера Дэмьена Шазелла позволить ей снять поцелуй с Питтом, поскольку такой поступок может хорошо передать взбалмошный характер ее героини. «Я сказала: «Дэмьен, думаю, Нелли могла бы просто подойти и поцеловать Джека». А Шазелл такой: «Постой. Ты просто хочешь поцеловать Брэда Питта». И я подумала: «О, так подайте на меня в суд за это. Такая возможность, может, больше никогда не представится», — рассказала Робби.

Леонардо Ди Каприо — «Волк с Уолл-Стрит» (2013)

Лента Мартина Скорсезе основана на одноименных мемуарах Джордана Белфорта, писателя и бывшего финансового брокера. Актер Джон Бернтал поделился, что знаменитая сцена с Леонардо Ди Каприо, где его персонаж просит продать ему ручку, была импровизацией. Сама идея этой сцены пришла к актеру поле разговора с телохранителем. «В тот день Лео шел на съемочную площадку, и среди его охранников был детектив из Нью-Йорка, который сказал, что у него было собеседование с настоящим Джорданом Белфортом. Лео спросил: „Правда? Что это было за собеседование?“ И тот ответил: „Он дал мне ручку и сказал продать ее“. Итак, никого не предупредив, Лео добавил этот момент в свою сцену. И это было впечатляюще», — рассказал Бернтал.

Райан Гослинг — «Эта дурацкая любовь» (2011)

В одной из сцен Райан Гослинг в роли Джейкоба рассказывает о своем приеме, который использует для соблазнения девушек. По его словам, он повторяет финальную сцену из «Грязных танцев», и девушки просто не могут устоять перед его чарами. Героиня Эммы Стоун не верит, что это прокатит и с ней, поэтому соглашается на эксперимент. Но в сценарии этого не было. «Когда я веселюсь со своими друзьями, мы пытаемся повторить поддержку из „Грязных танцев“, — объяснил Гослинг. — Вот откуда это взялось. И во время съемок это показалось мне хорошей идеей».

«Во все тяжкие» (2008–2013)

Когда Уолтер похищает свою малышку Холли и пытается сблизиться с ней, ребенок начинает звать «маму». По словам создателей сериала, малышка «будто каким-то образом поняла, что происходит в этой сцене». Дело в том, что мать ребенка стояла рядом за кадром, и реакция ребенка не была предусмотрена сценарием, но показалась настолько искренней, что было решено ее оставить.