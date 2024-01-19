12 волшебных фильмов, которые помогут вам поверить в чудеса этой зимой

Холодными зимними вечерами душа как никогда требует теплых историй. А если они при этом еще сдобрены щепоткой волшебства, согревающий эффект усиливается в разы. К счастью, киношники разных десятилетий постарались, чтобы мы, не отходя от экрана, могли отправиться в сказочный мир, в котором правит добро.

Приключения барона Мюнхгаузена (1988)

Рейтинг IMDb — 7,1 Маленькая театральная труппа представляет на суд зрителей спектакль о похождениях величайшего пройдохи — барона Мюнхгаузена. Публика жаждет зрелища, однако постановку срывает один пожилой мужчина и заявляет, что в ней слишком много лжи. По словам героя, правду знает лишь он, поскольку и является тем самым бароном. И охотно расскажет, как все было на самом деле. А заодно получит еще одно приключение в свою копилку. Потрясающий фильм с великолепными визуальными эффектами. Многие сцены позднее повторил Питер Джексон. Теперь я уже не так люблю его «Властелина колец» — он вторичен. © chinkymonkey85 / IMDb

Лабиринт (1986)

Рейтинг IMDb — 7,3 16-летняя мечтательница Сара весьма недовольна тем, что родители заставляют ее присматривать за младшим братом. И вот однажды она в сердцах говорит малышу: «Да чтоб тебя забрали гоблины!» А те и рады стараться. Их предводитель Джарет собственной персоной пожаловал за мальчиком. И теперь у Сары есть 13 часов, чтобы пройти волшебный лабиринт гоблинов и спасти брата, а если она не успеет — малыш останется с ними навсегда. «Лабиринт» — это жемчужина, которая занимает особое место в моем сердце. Если вы еще не видели этот шедевр, посмотрите немедленно. В конце концов, если вы о чем-то и пожалеете, так о том, что не сделали этого раньше. © TeamStrode / IMDb

Леди-ястреб (1985)

Рейтинг IMDb — 6,9 Капитан Этьен Наваррский и дочь графа Изабелла Анжуйская полюбили друг друга, но злой епископ, владеющий колдовством, наложил на них проклятие. Отныне мужчина каждую ночь превращается в волка, а красавица оборачивается ястребом в светлое время суток. Волей судьбы на пути Этьена возникает воришка Филипп, и тот соглашается помочь новому знакомому поквитаться с епископом и снять проклятие. Когда мне грустно, я включаю этот фильм, чтобы снова поверить в любовь. © hunt4me2 / IMDb

Волшебная история (1997)

Рейтинг IMDb — 6,5 Начало прошлого века. Две девочки, Элси и Фрэнсис, заявляют родителям, что феи существуют. Более того — малышки даже смогли сфотографировать крошечных существ. Мама Элси показывает снимки влиятельному человеку, а тот — самому Артуру Конан Дойлу. Писатель и иллюзионист Гарри Гудини отправляются навестить девочек, чтобы доказать или опровергнуть существование фей. Идеальное кино для всей семьи. Отличный кастинг, насыщенный сюжет, ненавязчивый юмор, эффектные локации, прекрасно поставленные спецэффекты. Классика. © robertemerald / IMDb

Из времени во время (2009)

Рейтинг IMDb — 6,7 13-летний Толли приезжает на Рождество в старинное поместье своей бабушки. Конечно же, это место обычным назвать ну никак нельзя. Уже в первую ночь мальчик перемещается во времени и наблюдает за людьми, которые жили в поместье много-много лет назад. Толли предстоит разгадать загадки прошлого, чтобы уберечь своих родных от серьезных проблем в настоящем. Это был лучший фильм из тех, что я видел за последнее время — нежная трогательная история. © one_pat123 / IMDb

Затура: Космическое приключение (2005)

Рейтинг IMDb — 6,2 Братья Уолтер и Дэнни случайно находят странную настольную игру на космическую тематику под названием «Затура». Мальчишки начинают в нее играть и с удивлением обнаруживают, что все происходящее в игре отражается и на реальной жизни. Так, их дом переносится в космос, а старшая сестра Лиза вдруг превращается в ледяную статую. А в довесок еще наносят визит инопланетные создания, которые настроены отнюдь не дружелюбно. Оказывается, чтобы все вернулось на круги своя, ребятам нужно пройти игру до конца. Смотрела этот фильм вместе с внуком, который в 10 раз меня младше, и мы оба были в восторге. © neumana / IMDb

Остров Ним (2008)

Рейтинг IMDb — 6 Ним — 11-летняя девочка, которая живет на безлюдном острове вместе с отцом-ученым. Она дружит с разными животными и зачитывается книгами об отважном путешественнике Алексе Ровере. Когда папа героини бесследно пропадает, Ним отправляет своей любимой писательнице электронное сообщение с просьбой о помощи. И та не остается в стороне: вместе с вымышленным героем Алексом Ровером она спешит на выручку к преданной читательнице. Эффектная картинка, забавные животные, приятные персонажи и добрая история — чего еще нужно для счастья? Разве что оказаться на таком же острове. © c_hohlmann / IMDb

Сказки на ночь (2008)

Рейтинг IMDb — 6 Жизнь Скитера, разнорабочего в гостинице, едва ли можно назвать веселой и насыщенной событиями. Но все меняется, когда он соглашается помочь сестре, присмотрев за племянниками. Дети привыкли перед сном слушать сказки, потому требуют от Скитера волшебных историй. И он давай сочинять. Но на следующий день события рассказанной им сказки начинают происходить в реальной жизни. Это отличный семейный фильм. Без претензий на «Оскар», но для приятного вечера, который можно провести с детьми. © Bido16 / IMDb

Тайна дома с часами (2018)

Рейтинг IMDb — 6,1 Фильм рассказывает о приключениях сироты Льюиса Барнавельта, отправившегося жить к своему эксцентричному дяде Джонатану в загадочный дом, полный странных механизмов и тайн. Вскоре Льюис обнаруживает, что его дядя и соседка Миссис Циммерман — маги, спрятавшие магический часовой механизм в доме. Вместе с новыми друзьями Льюис начинает раскрывать загадки часового механизма, который имеет связь с параллельными мирами и мистическим прошлым семьи Барнавельта. Если вам нравятся фильмы а-ля «Гарри Поттер», то эта картина вам точно придется по вкусу. © iluvfly / IMDb

Эспен в поисках Золотого замка (2019)

Рейтинг IMDb — 6,3 Эспен, его отец и сводные братья были в восторге от приглашения посетить королевский бал. Однако на торжестве кто-то решает отравить монарха, и обвиняют в этом родных Эспена. Герой вынужден отправиться вместе с принцессой Кристин в отчаянное путешествие, чтобы раздобыть живую воду, спасти короля и выяснить имя злодея. Однако чудодейственное средство можно отыскать лишь в Золотом замке, который находится глубоко под норвежским озером и охраняется чудовищами. Очень-очень красивый фильм, с которым не грех ознакомиться. © thor2029 / IMDb

Фея-крестная (2020)

Рейтинг IMDb — 6,1 В современном мире вера в то, что желания должны исполняться, кажется утерянной, и школа фей-крестных сталкивается с угрозой закрытия. Энергичная фея-новичок Элинор решает изменить обстановку, обнаружив письмо 10-летней Маккензи. Волшебная героиня надеется превратить жизнь девочки в сказку. Но вскоре она узнает, что Маккензи уже выросла и стала матерью-одиночкой. Несмотря на это, Элинор намерена приложить все усилия, чтобы сделать подопечную счастливой. Мне обычно сложно найти фильм, который понравился бы и детям, и остальным членам семьи, но это кино попало в яблочко. Особенно рекомендую его тем, у кого есть дочь. © sweettexaslady / IMDb

Бюро магических услуг (2023)

Рейтинг IMDb — 6,1 Центральными персонажами киноленты являются Пол и Софи — скромные молодые люди, которые получают работу в таинственной фирме «Дж. В. Уэлс и Компания» в Лондоне. Вскоре герои осознают, что их работодатели занимаются чем-то не совсем правильным. А именно — они внедряют современные корпоративные стратегии в древние магические практики, разрушая традиционный мир магии. Вы обнаружите очарование лучшего фэнтези 1980-х годов в современной упаковке. И, что немаловажно, без цинизма, от которого, похоже, не могут избавиться современные кинематографисты. © pharesg-57445 / IMDb