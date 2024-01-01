20+ наших любимых актеров и актрис, которых вы вряд ли узнали под слоем грима
Талант перевоплощения некоторых кинозвезд, кажется, не имеет границ. Допустим, мы видим коварного злодея из сказки, которого дети готовы возненавидеть всей душой. И даже не догадываемся, что под гримом скрывается всеми любимая звезда. А красавицы—актрисы, чтобы порадовать зрителей, готовы пожертвовать своей привлекательностью и сыграть даже саму Кикимору.
В конце статьи вы увидите преображение популярной актрисы, которая в 2025 году сыграет Бабу-ягу в молодости, а еще актера, озвучившего сказочного кота в новом фильме.
Чудо-Юдо («Варвара-краса, длинная коса») — Георгий Милляр
Атаманша («Бременские музыканты») — Мария Аронова
Старейшина («Тот еще Карлосон!») — Олег Табаков
Обливало («По щучьему велению») — Александр Нестеров
Снежная королева («Снежная королева») — Наталья Климова
Водяной («Последний богатырь») — Сергей Бурунов
Кот Матвей («Новогодние приключения Маши и Вити») — Михаил Боярский
Снежная Королева («Тайна Снежной Королевы») — Анна Снаткина
Морозко («Морозко») — Александр Хвыля
Колобок («Последний богатырь: Корень зла») Гарик Харламов
Йагупоп 77-й («Королевство кривых зеркал») — Анатолий Кубацкий
Баба-яга («Последний богатырь: Корень зла») — Елена Яковлева
Кащей («Легенда о Кащее или В поисках тридесятого царства») — Алексей Петренко
Король («Золушка») — Эраст Гарин
Кошка («Бременские музыканты») — Ирина Горбачева
Страшила («Волшебник Изумрудного города») — Вячеслав Невинный
Баба Яга («Новогодние приключения Маши и Вити») — Валентина Кособуцкая
Кощей («Последний богатырь») — Константин Лавроненко
Пес («Бременские музыканты») — Роман Курцын
Баба Яга («Баба Яга спасает мир») — Людмила Артемьева
Кот Базилио («Приключения Буратино») — Ролан Быков
Бонус № 1: Молодая Баба-яга («Финист. Первый богатырь») — Юлия Пересильд
Бонус № 2: Кот Баюн («По щучьему велению») — Сергей Бурунов
Когда дети просят включить хорошее кино, многие взрослые ломают голову: ведь все современные фильмы уже засмотрены до дыр. В этот момент на помощь приходят старые киносказки. В них добро всегда побеждает, а зло остается не у дел.