20+ наших любимых актеров и актрис, которых вы вряд ли узнали под слоем грима

Талант перевоплощения некоторых кинозвезд, кажется, не имеет границ. Допустим, мы видим коварного злодея из сказки, которого дети готовы возненавидеть всей душой. И даже не догадываемся, что под гримом скрывается всеми любимая звезда. А красавицы—актрисы, чтобы порадовать зрителей, готовы пожертвовать своей привлекательностью и сыграть даже саму Кикимору.

В конце статьи вы увидите преображение популярной актрисы, которая в 2025 году сыграет Бабу-ягу в молодости, а еще актера, озвучившего сказочного кота в новом фильме.

Чудо-Юдо («Варвара-краса, длинная коса») — Георгий Милляр

Атаманша («Бременские музыканты») — Мария Аронова

Старейшина («Тот еще Карлосон!») — Олег Табаков

© Тот ещё Карлосон! / Enjoy Movies , East News East News

Обливало («По щучьему велению») — Александр Нестеров

Снежная королева («Снежная королева») — Наталья Климова

Водяной («Последний богатырь») — Сергей Бурунов

© Последний богатырь: Корень зла / Walt Disney Pictures , Ivanov Sergey / East News Ivanov Sergey / East News

Кот Матвей («Новогодние приключения Маши и Вити») — Михаил Боярский

Снежная Королева («Тайна Снежной Королевы») — Анна Снаткина

© Тайна Снежной Королевы / Фонд кино , Kashaev Pavel / East News Kashaev Pavel / East News

Морозко («Морозко») — Александр Хвыля

Колобок («Последний богатырь: Корень зла») Гарик Харламов

© Последний богатырь: Корень зла / Walt Disney Pictures , Tarakanov Vadim / East News Tarakanov Vadim / East News

Йагупоп 77-й («Королевство кривых зеркал») — Анатолий Кубацкий

Баба-яга («Последний богатырь: Корень зла») — Елена Яковлева

© Последний богатырь: Корень зла / Walt Disney Pictures , Tarakanov Vadim / East News Tarakanov Vadim / East News

Кащей («Легенда о Кащее или В поисках тридесятого царства») — Алексей Петренко

© Легенда о Кащее или В поисках тридесятого царства / Дар XXI , ZERKALO / East News ZERKALO / East News

Король («Золушка») — Эраст Гарин

Кошка («Бременские музыканты») — Ирина Горбачева

© Бременские музыканты / Союзмультфильм , Tarakanov Vadim / East News Tarakanov Vadim / East News

Страшила («Волшебник Изумрудного города») — Вячеслав Невинный

Баба Яга («Новогодние приключения Маши и Вити») — Валентина Кособуцкая

Кощей («Последний богатырь») — Константин Лавроненко

© Последний богатырь / Walt Disney Pictures , Комсомольская правда / East News Комсомольская правда / East News

Пес («Бременские музыканты») — Роман Курцын

Баба Яга («Баба Яга спасает мир») — Людмила Артемьева

Кот Базилио («Приключения Буратино») — Ролан Быков

Бонус № 1: Молодая Баба-яга («Финист. Первый богатырь») — Юлия Пересильд

© Последний богатырь. Наследие / START , Kashaev Pavel / East News Kashaev Pavel / East News

Бонус № 2: Кот Баюн («По щучьему велению») — Сергей Бурунов