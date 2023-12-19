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Говорят, избранницы мужчин часто похожи на их мам в молодости. Мы проверили это на звездах

Кино
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Есть мнение, что мужчины нередко выбирают себе в жены женщин, которые внешне похожи на их матерей. Мы решили проверить эту гипотезу, сравнив мам и спутниц звездных красавчиков. Некоторые оказались очень похожи.

Алексей Макаров

East News, © 12 стульев / ТО «Экран», ZERKALO/East News

Мама — Любовь Полищук, бывшая жена — Мария Миронова.

Оливер Хадсон

CJLA/Broadimage/Broad Image/East News, ASSOCIATED PRESS/East News, EVERETT COLLECTION/EAST NEWS

Мама — Голди Хоун, жена — Эрин Бартлетт

Иван Янковский

Комсомольская правда | East News, © Черная комната (киноальманах) / REN TV, East News

Мама — Оксана Фандера, жена — Диана Пожарская

Дуэйн Джонсон

PHOTOlink/Everett Collection/East News, Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Мама — Ата Джонсон, жена — Лорен Хашиан

Роберт Паттинсон

Мама — Клэр Паттинсон, спутница — Cьюки Уотерхаус

Федор Бондарчук

Ivanov Sergey/East News, © Суд Сумасшедших / Мосфильм, Tarakanov Vadim/East News

Мама — Ирина Скобцева, жена — Паулина Андреева

Дмитрий Дунаевский

Мать — Наталья Андрейченко, жена — Амелина

Бенедикт Камбербэтч

AA/ABACA/Abaca/East News, ITC/AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News, Todd Williamson/Invision/AP/East News

Мама — Ванда Вентхам, жена — Софи Хантер

Кэмерон Дуглас

Мама — Диандра Люкер, жена — Вивиан Тибес

Анатолий Руденко

Ivanov Sergey/East News, © Отпуск за свой счет / Мосфильм, East News/Ксения Угольникова

Мама — Любовь Руденко, жена — Елена Дудина

Степан Михалков

Мама — Анастасия Вертинская, жена — Елизавета Ильина

Евгений Стычкин

East News, © Мое имя Клоун / R.K. Films, Piovanotto Marco/ABACA/EAST NEWS

Мама — Ксения Рябинкина, жена — Ольга Сутулова

Максим Матвеев

East News

Мама — Людмила Матвеева, жена — Елизавета Боярская

Али Окапов

Мама — Роза Рымбаева, жена — Акерке Буркитбай

Филипп Янковский

Мама — Людмила Зорина, жена — Оксана Фандера

Киану Ривз

Invision/Invision/East News, Richard Shotwell/Invision/East News

Мама — Патрисия Тейлор, спутница — Александра Грант

Михаил Полицеймако

Мама — Мария Полицеймако, жена — Лариса Полицеймако

Глядя на звезд, возникает ощущение, что многие люди действительно склонны выбирать себе в спутники тех, кто отдаленно или очень похож на их родителей. Но, конечно, так происходит не в 100% случаев.

Фото на превью Овод / Киностудия имени А. Довженко, Tarakanov Vadim/East News, East News
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AdMe/Кино/Говорят, избранницы мужчин часто похожи на их мам в молодости. Мы проверили это на звездах
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