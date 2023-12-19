Говорят, избранницы мужчин часто похожи на их мам в молодости. Мы проверили это на звездах
Есть мнение, что мужчины нередко выбирают себе в жены женщин, которые внешне похожи на их матерей. Мы решили проверить эту гипотезу, сравнив мам и спутниц звездных красавчиков. Некоторые оказались очень похожи.
Алексей Макаров
Мама — Любовь Полищук, бывшая жена — Мария Миронова.
Оливер Хадсон
Мама — Голди Хоун, жена — Эрин Бартлетт
Иван Янковский
Мама — Оксана Фандера, жена — Диана Пожарская
Дуэйн Джонсон
Роберт Паттинсон
Федор Бондарчук
Дмитрий Дунаевский
Мать — Наталья Андрейченко, жена — Амелина
Бенедикт Камбербэтч
Мама — Ванда Вентхам, жена — Софи Хантер
Кэмерон Дуглас
Мама — Диандра Люкер, жена — Вивиан Тибес
Анатолий Руденко
Мама — Любовь Руденко, жена — Елена Дудина
Степан Михалков
Мама — Анастасия Вертинская, жена — Елизавета Ильина
Евгений Стычкин
Мама — Ксения Рябинкина, жена — Ольга Сутулова
Максим Матвеев
Мама — Людмила Матвеева, жена — Елизавета Боярская
Али Окапов
Мама — Роза Рымбаева, жена — Акерке Буркитбай
Филипп Янковский
Киану Ривз
Мама — Патрисия Тейлор, спутница — Александра Грант
Михаил Полицеймако
Мама — Мария Полицеймако, жена — Лариса Полицеймако
Глядя на звезд, возникает ощущение, что многие люди действительно склонны выбирать себе в спутники тех, кто отдаленно или очень похож на их родителей. Но, конечно, так происходит не в 100% случаев.