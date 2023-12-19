Говорят, избранницы мужчин часто похожи на их мам в молодости. Мы проверили это на звездах

Есть мнение , что мужчины нередко выбирают себе в жены женщин, которые внешне похожи на их матерей. Мы решили проверить эту гипотезу, сравнив мам и спутниц звездных красавчиков. Некоторые оказались очень похожи.

Алексей Макаров

Оливер Хадсон

Иван Янковский

Дуэйн Джонсон

Роберт Паттинсон

Федор Бондарчук

Дмитрий Дунаевский

Бенедикт Камбербэтч

Кэмерон Дуглас

Анатолий Руденко

Степан Михалков

Евгений Стычкин

Максим Матвеев

Али Окапов

Филипп Янковский

Киану Ривз

Михаил Полицеймако

Глядя на звезд, возникает ощущение, что многие люди действительно склонны выбирать себе в спутники тех, кто отдаленно или очень похож на их родителей. Но, конечно, так происходит не в 100% случаев.