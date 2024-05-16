19 мощных фотосравнений, глядя на которые невольно думаешь: «Да не, это точно фотошоп»

Мы знаем, что время способно менять до неузнаваемости все вокруг. Но не только оно. Порой достаточно даже маленького штриха, чтобы один и тот же человек, природа или просто вещь начали выглядеть совершенно иначе.

«Я со своей собакой Дейзи в 10 и в 20 лет»

Она с такой любовью смотрит на тебя на обеих фотографиях! © amiryana / Reddit

«До и после шторма в Дубае. Теперь у меня квартира с видом на озеро»

«Вот как выглядит год борьбы с анорексией»

«Нашла фотографию одной из своих первых работ и хочу показать вам разницу ней и тем, что я делаю сейчас»

«Сбросила 85 кг за полтора года. Сколько же энергии у меня появилось!»

Какой же счастливой ты теперь выглядишь! © jaiByrdddie / Reddit

«Моя девочка залезла в мусорное ведро и от нее стало неприятно пахнуть. Пришлось ее помыть. Вот она до и после процедуры»

«Лучшее решение в моей жизни. Никогда не поздно заняться зубами»

«Между этими фотографиями всего час разницы»

Магическая сила уборки

«Разница между консервированной фасолью без соли и с солью»

«Мне понадобилось 2,5 года, чтобы сбросить 185 кг»

«Вот как я выглядела в день, когда нашла свое свадебное платье, и в день самой свадьбы»

«Новый ключ для машины по сравнению со старым»

«Сбросил почти 80 кг»

«Брелок, которому уже 13 лет, и такой же новый»

«Та же я, только на 23 кг тяжелее. Изменила свой подход к жизни»

«Вот как изменился мой кот Арло»

«Разница между плохой и хорошей стрижкой»

«Мне 37 лет. Вот я до и после фотоомоложения. Да я просто в шоке была уже после первой процедуры. Обалдеть, какая разница!»