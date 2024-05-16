19 мощных фотосравнений, глядя на которые невольно думаешь: «Да не, это точно фотошоп»
Мы знаем, что время способно менять до неузнаваемости все вокруг. Но не только оно. Порой достаточно даже маленького штриха, чтобы один и тот же человек, природа или просто вещь начали выглядеть совершенно иначе.
- Она с такой любовью смотрит на тебя на обеих фотографиях! © amiryana / Reddit
«До и после шторма в Дубае. Теперь у меня квартира с видом на озеро»
«Вот как выглядит год борьбы с анорексией»
- Только не сдавайся! © panicked_goose / Reddit
«Нашла фотографию одной из своих первых работ и хочу показать вам разницу ней и тем, что я делаю сейчас»
Ну как сказать, с лева это больше как игрушка а с права как чучело
- Вау, на втором фото сова как будто настоящая! Потрясающая работа. © royal_rose_ / Reddit
«Сбросила 85 кг за полтора года. Сколько же энергии у меня появилось!»
- Какой же счастливой ты теперь выглядишь! © jaiByrdddie / Reddit
«Моя девочка залезла в мусорное ведро и от нее стало неприятно пахнуть. Пришлось ее помыть. Вот она до и после процедуры»
«Лучшее решение в моей жизни. Никогда не поздно заняться зубами»
«Между этими фотографиями всего час разницы»
Во многих городах России в этом мае такое наблюдалось. У нас вот только сегодня первый день потеплее.
Магическая сила уборки
Блин, в комментах одни чистоплюи🫣. У меня например, одинаково до и после, как до. Как говорится, все на виду.
«Разница между консервированной фасолью без соли и с солью»
«Мне понадобилось 2,5 года, чтобы сбросить 185 кг»
«Вот как я выглядела в день, когда нашла свое свадебное платье, и в день самой свадьбы»
«Новый ключ для машины по сравнению со старым»
«Сбросил почти 80 кг»
«Брелок, которому уже 13 лет, и такой же новый»
«Та же я, только на 23 кг тяжелее. Изменила свой подход к жизни»
Ох, ничего себе. Сначала решила,что девушка-эльф,но присмотрелась..и залюбовалпсь фото справа,вот это результат,вот это рельефные руки. И какое красивое лицо теперь. Мои поздравления,прекрасные перемены!
«Вот как изменился мой кот Арло»
«Разница между плохой и хорошей стрижкой»
«Мне 37 лет. Вот я до и после фотоомоложения. Да я просто в шоке была уже после первой процедуры. Обалдеть, какая разница!»
А знаете, где еще можно увидеть большую разницу? Между фотографиями, которые выкладывают в своих соцсетях звезды, и теми, которые делают в этот же день папарацци.