19 мощных фотосравнений, глядя на которые невольно думаешь: «Да не, это точно фотошоп»

Народное творчество
7 часов назад

Мы знаем, что время способно менять до неузнаваемости все вокруг. Но не только оно. Порой достаточно даже маленького штриха, чтобы один и тот же человек, природа или просто вещь начали выглядеть совершенно иначе.

«Я со своей собакой Дейзи в 10 и в 20 лет»

  • Она с такой любовью смотрит на тебя на обеих фотографиях! © amiryana / Reddit

«До и после шторма в Дубае. Теперь у меня квартира с видом на озеро»

«Вот как выглядит год борьбы с анорексией»

«Нашла фотографию одной из своих первых работ и хочу показать вам разницу ней и тем, что я делаю сейчас»

«Сбросила 85 кг за полтора года. Сколько же энергии у меня появилось

«Моя девочка залезла в мусорное ведро и от нее стало неприятно пахнуть. Пришлось ее помыть. Вот она до и после процедуры»

«Лучшее решение в моей жизни. Никогда не поздно заняться зубами»

«Между этими фотографиями всего час разницы»

Olga
53 минуты назад

Во многих городах России в этом мае такое наблюдалось. У нас вот только сегодня первый день потеплее.

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Магическая сила уборки

Il Pan (BlackSabbath)
1 час назад

Блин, в комментах одни чистоплюи🫣. У меня например, одинаково до и после, как до. Как говорится, все на виду.

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«Разница между консервированной фасолью без соли и с солью»

«Мне понадобилось 2,5 года, чтобы сбросить 185 кг»

Olga
49 минут назад

Молодец! Интересно, кожа не обвисла или уже пластика сделана?

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«Вот как я выглядела в день, когда нашла свое свадебное платье, и в день самой свадьбы»

«Новый ключ для машины по сравнению со старым»

«Сбросил почти 80 кг»

«Брелок, которому уже 13 лет, и такой же новый»

«Та же я, только на 23 кг тяжелее. Изменила свой подход к жизни»

Lilit1313
2 часа назад

Ох, ничего себе. Сначала решила,что девушка-эльф,но присмотрелась..и залюбовалпсь фото справа,вот это результат,вот это рельефные руки. И какое красивое лицо теперь. Мои поздравления,прекрасные перемены!

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«Вот как изменился мой кот Арло»

«Разница между плохой и хорошей стрижкой»

«Мне 37 лет. Вот я до и после фотоомоложения. Да я просто в шоке была уже после первой процедуры. Обалдеть, какая разница!»

А знаете, где еще можно увидеть большую разницу? Между фотографиями, которые выкладывают в своих соцсетях звезды, и теми, которые делают в этот же день папарацци.

Фото на превью slmr38 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Олеся
59 минут назад

Не в тему, но так хвастануть хочется. Качество сожралось. Там 19 см

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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