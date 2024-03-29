13 звезд, которые когда-то успели стать многодетными мамами, а мы, как всегда, все прощелкали

В это сложно поверить, но у исполнительницы хита «Солнышко в руках» Саши Зверевой уже четверо детей, а у теннисистки Анастасии Мыскиной — трое. Так что их можно назвать многодетными мамами, равно как и других героинь нашей статьи.

1. Екатерина Климова

Kashaev Pavel / East News

Екатерина Климова трижды была замужем. В первом браке, с ювелиром Ильей Ворошиловым, у нее родилась дочь Елизавета, во втором, с актером Игорем Петренко, — сыновья Матвей и Корней. Третьим избранником Екатерины стал актер Гела Месхи. В этом союзе на свет появилась дочь Изабелла. В 2019 году супруги оформили развод, на данный момент Климова не замужем.

2. Алсу

Криптокартограф даркнета 4 минуты назад Помню, как она выбила первое место дочери в детском голосе. Прям разочаровала, до этого казалась честной и интеллигентной женщиной - - Ответить

В 2006 году Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова, с которым живет до сих пор. Спустя 5 месяцев молодые супруги стали родителями: тогда у них родилась дочь Сафина. Чуть позже у Сафины появилась сестренка Микелла. Вскоре Алсу стала мамой в третий раз: семья пополнилась мальчиком Рафаэлем.

3. Натали

Натали вышла замуж за Александра Рудина в 1991 году. Первые две беременности певицы были неудачными. Наконец спустя 10 лет брака их семья пополнилась сыном Арсением, затем Анатолием и Евгением. Натали прожила в счастливом браке с Александром 32 года, вплоть до его кончины.

4. Саша Зверева

Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева была замужем дважды, и от каждого брака имеет детей. Ее первый союз, с банковским работником Ильей Гусевым, был неофициальным, но у пары появились на свет Василиса и Макар. Позднее молодые люди разорвали отношения, и Саша вышла замуж за диджея Дмитрия Алмазова. В 2015 году у них родился сын Лев, однако Зверева и Алмазов спустя некоторое время разошлись. Вскоре певица познакомилась с юристом Дэном Уолбраном, за которого она вышла замуж. В 2020 году в семье появился сын Себастьян.

5. Мария Порошина

Первый серьезный роман Марии Порошиной завязался с Гошей Куценко. Они прожили вместе 5 лет. В этих отношениях на свет появилась дочь Полина, которая впоследствии пошла по родительским стопам и стала актрисой. В 2001 году Порошина познакомилась с актером Ильей Древновым, и он стал ее первым официальным мужем. В 2005 у пары родилась дочь Серафима, позднее — Аграфена и Глафира. Брак Марии и Ильи продлился до 2018 года. Вскоре стало известно, что Мария родила сына Андрея. Кто является отцом мальчика — неизвестно.

6. Глафира Тарханова

Со своим будущим супругом актером Алексеем Фадеевым Глафира Тарханова познакомилась в 2005 году на съемочной площадке фильма «Хроники ада». В 2008-м у Глафиры и Александра родился сын Корней, позднее — Ермолай и Гордей. В 2017 году семья пополнилась сыном Никифором. Совсем недавно стало известно, что актриса ждет 5-го ребенка.

7. Евгения Добровольская

Guterman Mihail / East News

Евгения Добровольская была замужем трижды. В первом браке на свет появился сын Степан. Сейчас Степану 38, он живет в Лондоне и счастливо женат на модели Барборе Бедиове. Второй брак подарил Евгении сына Николая, который, в свою очередь, осчастливил маму внучкой Аллой. С 2001-го по 2002 год Добровольская была в отношениях с Ярославом Бойко, от него она родила сына Яна. Наконец, от третьего брака у актрисы есть дочь Анастасия. В настоящий момент Евгения не замужем.

8. Наталия Антонова

Первым мужем Наталии Антоновной стал актер Александр Вершинин. С ним она познакомилась на съемочной площадке фильма «На заре туманной юности», в котором они, кстати, сыграли возлюбленных. В результате этого союза родился сын Артем, который пошел по стопам родителей и тоже стал актером. Вскоре супруги разошлись, и через некоторое время Наталия вышла замуж за врача Николая Семенова. Семья пополнилась погодками Никитой и Максимом.

9. Анастасия Мыскина

EAST NEWS

Некоторое время выдающаяся теннисистка Анастасия Мыскина встречалась с футболистом Константином Корнеевым. Влюбленные даже хотели заключить брак, но помолвка сорвалась. Позднее у спортсменки завязались отношения с бизнесменом Сергеем Мамедовым, с которым она живет и сегодня. В 2008 году у пары родился сын Евгений, позднее — Георгий и Павел.



10. Ирина Леонова

Первым и последним мужем Ирины Леоновой был Игорь Петренко. С ним она познакомилась в театральном училище. В 2000 году молодые люди заключили брак, однако спустя несколько лет развелись. Причиной стала влюбленность Петренко в коллегу Екатерину Климову. Потом Леонова познакомилась с Евгением Цыгановым, с которым у нее закрутился роман. В этом союзе у нее появилось 3 дочери — Полина, София, Вера, а также 4 сына — Никита, Андрей, Александр и Георгий. Несмотря на все это, отношения Леоновой и Цыганова завершились разрывом.

11. Мария Болтнева

В 2010 году Мария Болтнева познакомилась с актером театра «Сатирикон» Георгием Лежавой. У молодых людей завязались романтические отношения, а уже через год у пары родилась тройня: сыновья Платон, Тимофей и Андрей. Спустя какое-то время Мария и Иван расстались. В настоящее время актриса не замужем.

12. Анна Михалкова

Kashaev Pavel / East News

В 1997 году Анна Михалкова познакомилась с бизнесменом Альбертом Баковым, спустя время пара заключила брак. В 2000-м у них родился первенец Андрей, чуть позже — Сергей. Вскоре супруги развелись, однако воссоединились спустя год после расставания и вновь оформили брак. В 2013 году у них появилась на свет дочь Лидия.

13. Наталья Водянова

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Наталья Водянова может похвастаться тем, что она мама 5 детей. В 2001 году модель вышла замуж за британского аристократа Джастина Портмана. Тогда же у супругов родился Лукас, чуть позже Нева и Виктор. Спустя некоторое время Наталья и Джастин развелись. В 2011 году модель начала встречаться с французским бизнесменом Антуаном Арно, а спустя 9 лет молодые заключили брак. Позднее у них родились сыновья Максим и Роман. Их лица Водянова предпочитает не показывать.

В 2024 году многие звезды празднуют юбилей. Например, Кате Лель стукнет 50, а Алексею Глызину совсем недавно исполнилось 70 лет.