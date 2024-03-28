20+ бомбических нарядов с красной дорожки, которые способны свести с ума, стоит только рассмотреть их поближе

Стоит знаменитостям появиться на красной дорожке — и их выходы обсуждает весь интернет. Но иногда для того, чтобы оценить образы по достоинству, нужно рассмотреть каждую мельчайшую деталь.

Марго Робби явилась на афтепати «Оскара» в игривом винтажном комбинезоне, украшенном мелкими бусинами

Lance Goldberg/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News , Evan Agostini/Invision/East News Марта 22 часа назад Это не комбинезон. - - Ответить

Благодаря необычному крою наряда Эммы Стоун, создавалось ощущение, будто актриса надела одно платье поверх другого

JERRY PEREZ / Avalon/Photoshot/East News Maxipotak 23 минуты назад Из-под пятницы суббота - - Ответить

Розамунд Пайк вышла на красную дорожку с розами, но находились они в карманах ее причудливого платья

Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News Криптокартограф даркнета 23 часа назад Свежо и мило), только педикюр бы нюдовый, тогда совсем образ лесной нимфы получится - - Ответить

В замысловатом платье с перьями Николь Кидман выглядела словно сказочная птица

CJ Rivera / Invision / East News Наталия Гбеджи только что Недоощипали - - Ответить

У комбинезона Блейк Лайвли был самый настоящий шлейф сразу на двух штанинах

Evan Agostini / Invision / East News , Evan Agostini / Invision / East News Елена Панкова 1 день назад Трудно же ходить так. И постоянно нужно штанины подтягивать чтобы идти. - - Ответить

Платье Валентины Феррер казалось очень целомудренным. Но стоило ей повернуться боком — и хоба!

ANGELA WEISS / AFP / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News Tanya Gorbachev 15 минут назад а мне, нравится... Секси... - - Ответить

Классический костюм Шэрон Стоун вполне мог остаться без внимания, если бы не брошь в виде огромного цветка

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

На вечеринке Vanity Fair Диана Крюгер выгуляла один из самых популярных трендов этого сезона — капроновые гольфы

Дизайн костюма Энн Хэтэуэй создал впечатление, что звезда спустилась прямиком с облаков

ANGELA WEISS / AFP / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News Марта 22 часа назад Варенки? - - Ответить

Костюм Гвинет Пэлтроу на первый взгляд вполне обычен. А как начнешь вглядываться — там и прозрачные вставки, и оголенный живот

JTMLA / Broadimage Entertainment / Broad Image / East News , JTMLA / Broadimage Entertainment / Broad Image / East News Руконожка Ай-Ай 23 часа назад Наряд напомнил старый анекдот про моль) - - Ответить

На открытии магазина «Swarovski» модель Эшли Грэм сама сверкала не хуже всяких страз

NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News , NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Подол наряда Сидни Суини украшал огромный бант. Если присмотреться, можно заметить похожий аксессуар на волосах актрисы

Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News Криптокартограф даркнета 23 часа назад А точно украшал? Без него бы лучше, имхо - - Ответить

Затейливый воротник Наоми Кэмпбелл перетянул на себя все внимание

Vianney Le Caer / Invision / East News , Vianney Le Caer / Invision / East News

Завораживающая вставка из жемчуга на платье Лили Джеймс притягивает взгляд словно магнит

Vianney Le Caer / Invision / East News , Vianney Le Caer / Invision / East News Пузвитро 23 часа назад Очень миленько - - Ответить

Для вечеринки Vanity Fair Хайди Клум выбрала золотое платье со множеством разрезов по всей длине

Lance Goldberg/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News Марта 22 часа назад Простите, но первое, что приходит на ум - рваный мешок для мусора. И хорошо тут только тело в мешке. - - Ответить

Кейт Хадсон была просто неотразима в платье, напоминающем букет цветов

Evan Agostini / Invision / East News , Evan Agostini / Invision / East News Марта 22 часа назад А жето-кремовый ей пошел бы гораздо больше. - - Ответить

Крисси Тейген тоже была словно экзотический цветок благодаря причудливому декору платья

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News Тат Тат 1 день назад Интересно и мило - - Ответить

Смелый двойной разрез на подоле придал особую пикантность роскошному платью Хэлли Берри

Evan Agostini / Invision / East News Тат Тат 1 день назад Тоже нормуль - - Ответить

Платье Сиенны Миллер, навеянное стилем 20-х, имело изюминку в виде игривой спинки

ANGELA WEISS / AFP / East News , Gilbert Flores / Broadimage Entertainment / Broad Image / East News O_о 23 часа назад В каком месте это двадцатые? - - Ответить

Кэри Маллиган восхитила всех роскошным двухцветным платьем, главной изюминкой которого была ниспадающая драпировка от спины к низу

IMAGO/Frederic Kern/Imago Stock and People/East News , Thomas Bohlen/Starface/STARFACE PHOTO /East News malynche 30 минут назад Сзади похоже на крылья фейри из сериала Карнивал Роу - - Ответить

На премьере второй части «Дюны» Зендея произвела фурор, появившись на красной дорожке в доспехах

Scott A Garfitt/Invision/East News Криптокартограф даркнета 23 часа назад Прикольно для премьеры космического блокбастера, но Зендею жалко), жарковато и неудобно - - Ответить