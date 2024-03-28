20+ бомбических нарядов с красной дорожки, которые способны свести с ума, стоит только рассмотреть их поближе

Дизайн
45 минут назад

Стоит знаменитостям появиться на красной дорожке — и их выходы обсуждает весь интернет. Но иногда для того, чтобы оценить образы по достоинству, нужно рассмотреть каждую мельчайшую деталь.

Марго Робби явилась на афтепати «Оскара» в игривом винтажном комбинезоне, украшенном мелкими бусинами

Lance Goldberg/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Благодаря необычному крою наряда Эммы Стоун, создавалось ощущение, будто актриса надела одно платье поверх другого

JERRY PEREZ / Avalon/Photoshot/East News

Розамунд Пайк вышла на красную дорожку с розами, но находились они в карманах ее причудливого платья

Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

В замысловатом платье с перьями Николь Кидман выглядела словно сказочная птица

CJ Rivera / Invision / East News

У комбинезона Блейк Лайвли был самый настоящий шлейф сразу на двух штанинах

Evan Agostini / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Платье Валентины Феррер казалось очень целомудренным. Но стоило ей повернуться боком — и хоба!

ANGELA WEISS / AFP / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Классический костюм Шэрон Стоун вполне мог остаться без внимания, если бы не брошь в виде огромного цветка

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

На вечеринке Vanity Fair Диана Крюгер выгуляла один из самых популярных трендов этого сезона — капроновые гольфы

MICHAEL TRAN/AFP/East News

Дизайн костюма Энн Хэтэуэй создал впечатление, что звезда спустилась прямиком с облаков

ANGELA WEISS / AFP / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Костюм Гвинет Пэлтроу на первый взгляд вполне обычен. А как начнешь вглядываться — там и прозрачные вставки, и оголенный живот

JTMLA / Broadimage Entertainment / Broad Image / East News, JTMLA / Broadimage Entertainment / Broad Image / East News

На открытии магазина «Swarovski» модель Эшли Грэм сама сверкала не хуже всяких страз

NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Подол наряда Сидни Суини украшал огромный бант. Если присмотреться, можно заметить похожий аксессуар на волосах актрисы

Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Затейливый воротник Наоми Кэмпбелл перетянул на себя все внимание

Vianney Le Caer / Invision / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Завораживающая вставка из жемчуга на платье Лили Джеймс притягивает взгляд словно магнит

Vianney Le Caer / Invision / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Для вечеринки Vanity Fair Хайди Клум выбрала золотое платье со множеством разрезов по всей длине

Lance Goldberg/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News
Марта
22 часа назад

Простите, но первое, что приходит на ум - рваный мешок для мусора. И хорошо тут только тело в мешке.

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Кейт Хадсон была просто неотразима в платье, напоминающем букет цветов

Evan Agostini / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Крисси Тейген тоже была словно экзотический цветок благодаря причудливому декору платья

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Смелый двойной разрез на подоле придал особую пикантность роскошному платью Хэлли Берри

Evan Agostini / Invision / East News

Платье Сиенны Миллер, навеянное стилем 20-х, имело изюминку в виде игривой спинки

ANGELA WEISS / AFP / East News, Gilbert Flores / Broadimage Entertainment / Broad Image / East News

Кэри Маллиган восхитила всех роскошным двухцветным платьем, главной изюминкой которого была ниспадающая драпировка от спины к низу

IMAGO/Frederic Kern/Imago Stock and People/East News, Thomas Bohlen/Starface/STARFACE PHOTO /East News

На премьере второй части «Дюны» Зендея произвела фурор, появившись на красной дорожке в доспехах

Scott A Garfitt/Invision/East News

А вот еще несколько статей, посвященных звездных нарядам, которые можно разглядывать бесконечно:

Фото на превью Lance Goldberg/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News, Evan Agostini/Invision/East News

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