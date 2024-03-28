20+ бомбических нарядов с красной дорожки, которые способны свести с ума, стоит только рассмотреть их поближе
Дизайн
45 минут назад
Стоит знаменитостям появиться на красной дорожке — и их выходы обсуждает весь интернет. Но иногда для того, чтобы оценить образы по достоинству, нужно рассмотреть каждую мельчайшую деталь.
Марго Робби явилась на афтепати «Оскара» в игривом винтажном комбинезоне, украшенном мелкими бусинами
Lance Goldberg/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News, Evan Agostini/Invision/East News
Благодаря необычному крою наряда Эммы Стоун, создавалось ощущение, будто актриса надела одно платье поверх другого
JERRY PEREZ / Avalon/Photoshot/East News
Розамунд Пайк вышла на красную дорожку с розами, но находились они в карманах ее причудливого платья
Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News
Свежо и мило), только педикюр бы нюдовый, тогда совсем образ лесной нимфы получится
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В замысловатом платье с перьями Николь Кидман выглядела словно сказочная птица
CJ Rivera / Invision / East News
У комбинезона Блейк Лайвли был самый настоящий шлейф сразу на двух штанинах
Evan Agostini / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News
Трудно же ходить так. И постоянно нужно штанины подтягивать чтобы идти.
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Платье Валентины Феррер казалось очень целомудренным. Но стоило ей повернуться боком — и хоба!
ANGELA WEISS / AFP / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News
Классический костюм Шэрон Стоун вполне мог остаться без внимания, если бы не брошь в виде огромного цветка
Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
На вечеринке Vanity Fair Диана Крюгер выгуляла один из самых популярных трендов этого сезона — капроновые гольфы
MICHAEL TRAN/AFP/East News
Дизайн костюма Энн Хэтэуэй создал впечатление, что звезда спустилась прямиком с облаков
ANGELA WEISS / AFP / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News
Костюм Гвинет Пэлтроу на первый взгляд вполне обычен. А как начнешь вглядываться — там и прозрачные вставки, и оголенный живот
JTMLA / Broadimage Entertainment / Broad Image / East News, JTMLA / Broadimage Entertainment / Broad Image / East News
На открытии магазина «Swarovski» модель Эшли Грэм сама сверкала не хуже всяких страз
NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
Подол наряда Сидни Суини украшал огромный бант. Если присмотреться, можно заметить похожий аксессуар на волосах актрисы
Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News
Затейливый воротник Наоми Кэмпбелл перетянул на себя все внимание
Vianney Le Caer / Invision / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News
Завораживающая вставка из жемчуга на платье Лили Джеймс притягивает взгляд словно магнит
Vianney Le Caer / Invision / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News
Для вечеринки Vanity Fair Хайди Клум выбрала золотое платье со множеством разрезов по всей длине
Lance Goldberg/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News
Простите, но первое, что приходит на ум - рваный мешок для мусора. И хорошо тут только тело в мешке.
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Кейт Хадсон была просто неотразима в платье, напоминающем букет цветов
Evan Agostini / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News
Крисси Тейген тоже была словно экзотический цветок благодаря причудливому декору платья
Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
Смелый двойной разрез на подоле придал особую пикантность роскошному платью Хэлли Берри
Evan Agostini / Invision / East News
Платье Сиенны Миллер, навеянное стилем 20-х, имело изюминку в виде игривой спинки
ANGELA WEISS / AFP / East News, Gilbert Flores / Broadimage Entertainment / Broad Image / East News
Кэри Маллиган восхитила всех роскошным двухцветным платьем, главной изюминкой которого была ниспадающая драпировка от спины к низу
IMAGO/Frederic Kern/Imago Stock and People/East News, Thomas Bohlen/Starface/STARFACE PHOTO /East News
На премьере второй части «Дюны» Зендея произвела фурор, появившись на красной дорожке в доспехах
Scott A Garfitt/Invision/East News
Прикольно для премьеры космического блокбастера, но Зендею жалко), жарковато и неудобно
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А вот еще несколько статей, посвященных звездных нарядам, которые можно разглядывать бесконечно:
Фото на превью Lance Goldberg/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News, Evan Agostini/Invision/East News
Комментарии
Уведомления
Я носил доспехи с сосками, когда это ещё не было мейнстримом.
(с) Бетмен
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