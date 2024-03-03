20+ звезд, которые в этом году станут юбилярами. И мы немного в шоке
Кино
1 час назад
Сложно в это поверить, но в 2024 году отмечает юбилей Алексей Глызин, которому уже исполнилось 70, Катя Лель, которая сейчас на пороге 50-летия, и многие другие звезды. Мы решили посмотреть, какими были эти знаменитости в недавнем прошлом и как они выглядят сейчас.
5 сентября Юлии Пересильд исполнится 40 лет
19 января Влад Сташевский отметил 50-летие
Исполнительница хита «Мой мармеладный» Катя Лель 20 сентября отпразднует 50-летие
East News
14 мая Анне Михалковой исполнится 50 лет
Сложно поверить, но 13 января Алексею Глызину стукнуло 70 лет
East News
20 мая Олеся Судзиловская будет отмечать 50-летие
Будет в 2024 году и юбилей у Евгения Цыганова. 15 марта ему стукнет 45 лет
15 июля вечно молодая Жанна Эппле отпразднует 60-летие
Участнику группы Hi-Fi Тимофею Пронькину в декабре исполнится 50 лет
East News
31 марта исполнительнице хита «Ветер с моря дул» певице Натали стукнет 50 лет
18 апреля звезда «Холопа» Аглая Тарасова отметит 30-летие
EAST NEWS
В 2024 году отпразднует 65-летие Дмитрий Дибров
ZERKALO / East News, Kashaev Pavel / East News
Свой юбилей в этом году отметит и Лариса Гузеева. 23 мая ей исполнится 65 лет
Сложно поверить, но 27 ноября легендарной актрисе Галине Польских стукнет 85 лет
Данко, которого многие знают по песне «Малыш», в 2024 году исполнится 55 лет
EAST NEWS
28 июля Юлия Меньшова отметит 55-летие
10 апреля бывшей участнице группы «Мираж» Маргарите Суханкиной исполнится 60 лет
5 июля Юлии Бордовских стукнет 55 лет
East News
Будет юбилей и у Анны Ардовой. 27 сентября ей исполнится 55 лет
28 марта Александр Самойленко отметит 60-летие
26 декабря отпразднует свой юбилей и Евгения Добровольская. Ей стукнет 60 лет
Невероятно, но в 2024 году свой 60-летний юбилей отпразднует Тоньо Маури, который сыграл Хосе Игнасио Лопеса в культовой многосерийке «Просто Мария». И столько же лет исполнится Далтону Вигу, запомнившемуся многим по его роли мужа Жади в сериале Клон.
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