20+ звезд, которые в этом году станут юбилярами. И мы немного в шоке

Сложно в это поверить, но в 2024 году отмечает юбилей Алексей Глызин, которому уже исполнилось 70, Катя Лель, которая сейчас на пороге 50-летия, и многие другие звезды. Мы решили посмотреть, какими были эти знаменитости в недавнем прошлом и как они выглядят сейчас.

5 сентября Юлии Пересильд исполнится 40 лет

19 января Влад Сташевский отметил 50-летие

Исполнительница хита «Мой мармеладный» Катя Лель 20 сентября отпразднует 50-летие

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14 мая Анне Михалковой исполнится 50 лет

© Анна: От 6 до 18 / Trite Productions , Tarakanov Vadim / East News Tarakanov Vadim / East News

Сложно поверить, но 13 января Алексею Глызину стукнуло 70 лет

East News

20 мая Олеся Судзиловская будет отмечать 50-летие

© Мама, не горюй! / Кинокомпания CTB , Kashaev Pavel / East News Kashaev Pavel / East News

Будет в 2024 году и юбилей у Евгения Цыганова. 15 марта ему стукнет 45 лет

© Питер FM / Телеканал СТС , Ivanov Sergey / East News Ivanov Sergey / East News

15 июля вечно молодая Жанна Эппле отпразднует 60-летие

Участнику группы Hi-Fi Тимофею Пронькину в декабре исполнится 50 лет

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31 марта исполнительнице хита «Ветер с моря дул» певице Натали стукнет 50 лет

18 апреля звезда «Холопа» Аглая Тарасова отметит 30-летие

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В 2024 году отпразднует 65-летие Дмитрий Дибров

ZERKALO / East News , Kashaev Pavel / East News

Свой юбилей в этом году отметит и Лариса Гузеева. 23 мая ей исполнится 65 лет

© Жестокий романс / Мосфильм , Ivanov Sergey / East News Ivanov Sergey / East News

Сложно поверить, но 27 ноября легендарной актрисе Галине Польских стукнет 85 лет

Данко, которого многие знают по песне «Малыш», в 2024 году исполнится 55 лет

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28 июля Юлия Меньшова отметит 55-летие

10 апреля бывшей участнице группы «Мираж» Маргарите Суханкиной исполнится 60 лет

5 июля Юлии Бордовских стукнет 55 лет

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Будет юбилей и у Анны Ардовой. 27 сентября ей исполнится 55 лет

28 марта Александр Самойленко отметит 60-летие

© Две судьбы-2. Голубая кровь / ЗАО Народное кино , Lomohov Anatoly / East News Lomohov Anatoly / East News

26 декабря отпразднует свой юбилей и Евгения Добровольская. Ей стукнет 60 лет