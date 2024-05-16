10+ звезд, которые могли сыграть культовых персонажей, но роль рыбкой ускользнула из их рук

Наверняка актеры чувствуют досаду, когда фильм, в котором они едва не получили роль, становится народным любимцем. Вот, например, эти артисты были в шаге от того, чтобы сняться в хитах, но по тем или иным причинам остались за бортом.

Максим Матвеев, «Мастер и Маргарита»

Матвеев пробовался на эту роль еще в далеком 2018 году, когда кресло режиссера занимал постановщик Николай Лебедев. В итоге в команде проекта произошли значительные изменения, и главную роль сыграл Евгений Цыганов. Многие зрители считают, что Матвеев справился бы лучше, а у Евгения герой получился слишком уж «фарфоровым».

Елизавета Арзамасова, «Мастер и Маргарита»

В том же 2018 году на роль Маргариты претендовала звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова. Но осталась с носом, когда на главную мужскую роль был утвержден Цыганов. Создатели сочли, что лучшей для этого актера партнерши, чем его супруга, и не сыскать. Таким образом Юлия Снигирь урвала главную женскую роль.

Олег Меньшиков, «Мастер и Маргарита»

Режиссер Николай Лебедев, который изначально должен был ставить фильм, признался в интервью, что на роль Воланда хотел взять Олега Меньшикова. Однако у нового режиссера было свое видение героя. В итоге овации срывал Аугуст Диль, а Меньшиков остался не у дел.

Полина Гагарина, «Вызов»

Пройти пробы на фильм, снимавшийся в космосе, оказалось не так уж и просто. Помимо актерского таланта, необходимо было иметь отличное здоровье. В финал кастинга вышли пять девушек: актрисы Софья Ская, Юлия Пересильд, Серафима Огарева, Алена Мордвинова и Галина Каирова. Также на пробы приглашали Полину Гагарину, но из-за плотного графика звезда отклонила предложение.



Анфиса Чехова, «Любовь в большом городе»

Роль, которую сыграла в романическом фильме Светлана Ходченкова, писалась под Анфису Чехову. Так заявила сама актриса, сожалея, что в итоге сняться в картине не получилось. По словам звезды, создатели фильма решили не перебарщивать с шикарными женщинами, в результате чего Анфису из проекта исключили.

Юрий Борисов, «Бременские музыканты»

Актеры, сыгравшие в «Бременских музыкантах» животных, признались, что съемки дались им нелегко. В частности, виновата жара и тяжелые костюмы. Чтобы нанести пластический грим, требовалось около 3 часов. Роль петуха сыграл актер Аскар Нигамедзянов, тогда как изначально на его роль утвердили Юрия Борисова.

Женя Лукашин, «Ирония судьбы, или С легким паром»

Андрей Миронов хотел сыграть неуклюжего и неискушенного женским вниманием Женю Лукашина. Но уже во время первых проб стало очевидно, что артист не вписывается в амплуа. Сложно было поверить, что красавец Миронов «еще со школьной скамьи» не пользовался популярностью у женского пола. Так роль досталась Андрею Мягкову.

Наталья Кустинская, «Девчата»

Режиссер картины, Юрий Чулюкин, считал, что главную роль должна была сыграть его жена, Наталья Кустинская. Однако худсовет фильма посчитал звезду слишком красивой, и на роль Тоси взяли Надежду Румянцеву. К слову, здесь мы рассказывали о непростой судьбе Кустинской.

Лариса Гузеева, «Интердевочка»

Лариса Гузеева претендовала на роль Тани и была уверена, что работа у нее в кармане. Она считала себя лучшей кандидатурой, поскольку обладала необходимой эффектной внешностью и раскрепощенностью. Потому актриса явно кусала локти, когда роль в итоге заграбастала Елена Яковлева, которую изначально режиссер назвал слишком миниатюрной. Но игра Яковлевой на пробах была выше всяких похвал, потому утвердили именно ее.

Егор Крид, «Постучись в мою дверь»

Егор Крид мог стать Серканом Болатом местного разлива, однако певец и продюсеры не смогли договориться о размере гонорара. В итоге им стал Никита Волков, который убедительно сыграл бизнесмена Сергея Градского в адаптации турецкого сериала.

Дина Саева, «Постучись в мою дверь»