10+ звезд, которые могли сыграть культовых персонажей, но роль рыбкой ускользнула из их рук
Наверняка актеры чувствуют досаду, когда фильм, в котором они едва не получили роль, становится народным любимцем. Вот, например, эти артисты были в шаге от того, чтобы сняться в хитах, но по тем или иным причинам остались за бортом.
Максим Матвеев, «Мастер и Маргарита»
Матвеев пробовался на эту роль еще в далеком 2018 году, когда кресло режиссера занимал постановщик Николай Лебедев. В итоге в команде проекта произошли значительные изменения, и главную роль сыграл Евгений Цыганов. Многие зрители считают, что Матвеев справился бы лучше, а у Евгения герой получился слишком уж «фарфоровым».
Елизавета Арзамасова, «Мастер и Маргарита»
В том же 2018 году на роль Маргариты претендовала звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова. Но осталась с носом, когда на главную мужскую роль был утвержден Цыганов. Создатели сочли, что лучшей для этого актера партнерши, чем его супруга, и не сыскать. Таким образом Юлия Снигирь урвала главную женскую роль.
Олег Меньшиков, «Мастер и Маргарита»
Режиссер Николай Лебедев, который изначально должен был ставить фильм, признался в интервью, что на роль Воланда хотел взять Олега Меньшикова. Однако у нового режиссера было свое видение героя. В итоге овации срывал Аугуст Диль, а Меньшиков остался не у дел.
Полина Гагарина, «Вызов»
Пройти пробы на фильм, снимавшийся в космосе, оказалось не так уж и просто. Помимо актерского таланта, необходимо было иметь отличное здоровье. В финал кастинга вышли пять девушек: актрисы Софья Ская, Юлия Пересильд, Серафима Огарева, Алена Мордвинова и Галина Каирова. Также на пробы приглашали Полину Гагарину, но из-за плотного графика звезда отклонила предложение.
Анфиса Чехова, «Любовь в большом городе»
Роль, которую сыграла в романическом фильме Светлана Ходченкова, писалась под Анфису Чехову. Так заявила сама актриса, сожалея, что в итоге сняться в картине не получилось. По словам звезды, создатели фильма решили не перебарщивать с шикарными женщинами, в результате чего Анфису из проекта исключили.
Юрий Борисов, «Бременские музыканты»
Какая разница кто играл петуха?как будто под этим гримом можно понять кто там актер! Костюмы были как из фильма ужасов и сам фильм какой то испанский стыд, поэтому можно было взять любого человека с улицы
Актеры, сыгравшие в «Бременских музыкантах» животных, признались, что съемки дались им нелегко. В частности, виновата жара и тяжелые костюмы. Чтобы нанести пластический грим, требовалось около 3 часов. Роль петуха сыграл актер Аскар Нигамедзянов, тогда как изначально на его роль утвердили Юрия Борисова.
Женя Лукашин, «Ирония судьбы, или С легким паром»
Андрей Миронов хотел сыграть неуклюжего и неискушенного женским вниманием Женю Лукашина. Но уже во время первых проб стало очевидно, что артист не вписывается в амплуа. Сложно было поверить, что красавец Миронов «еще со школьной скамьи» не пользовался популярностью у женского пола. Так роль досталась Андрею Мягкову.
Наталья Кустинская, «Девчата»
Вот никак не пойму - почему многие люди считают Кустинскую красивой? Не вижу, хоть ты убей. Конечно на вкус и цвет все фломастеры разные, но не красавица она. Милая, симпатичная - да. Но не более. Пыталась много раз оценивать её в Три плюс два, в Иване Васильевиче в разные периоды своей жизни (думала, может с возрастом вкусы поменялись, разгляжу в ней то, что видят другие)...но нет, не разглядела я в ней красавицы. Для меня она так себе
Режиссер картины, Юрий Чулюкин, считал, что главную роль должна была сыграть его жена, Наталья Кустинская. Однако худсовет фильма посчитал звезду слишком красивой, и на роль Тоси взяли Надежду Румянцеву. К слову, здесь мы рассказывали о непростой судьбе Кустинской.
Лариса Гузеева, «Интердевочка»
Лариса Гузеева претендовала на роль Тани и была уверена, что работа у нее в кармане. Она считала себя лучшей кандидатурой, поскольку обладала необходимой эффектной внешностью и раскрепощенностью. Потому актриса явно кусала локти, когда роль в итоге заграбастала Елена Яковлева, которую изначально режиссер назвал слишком миниатюрной. Но игра Яковлевой на пробах была выше всяких похвал, потому утвердили именно ее.
Егор Крид, «Постучись в мою дверь»
Крид нашел корону, решил что он актёр и поэтому гонорар ему побольше сразу? А больше он ничего не хочет?
Егор Крид мог стать Серканом Болатом местного разлива, однако певец и продюсеры не смогли договориться о размере гонорара. В итоге им стал Никита Волков, который убедительно сыграл бизнесмена Сергея Градского в адаптации турецкого сериала.
Дина Саева, «Постучись в мою дверь»
А на главную женскую роль в ремейке легендарного турецкого сериала изначально была утверждена блогер и модель Дина Саева. Однако девушка призналась, что отказалась от съемок «по личным причинам». В итоге роль ушла Лиане Гриба.
А из этих материалов можно узнать, кто из западных звезд упустил свой шанс сыграть легендарную роль:
Комментарии
урвала роль..... это как сапоги урвать, но только роль....их в универсаме выкинули по одной в руки, вот она и урвала......
Мне лично не зашёл новый фильм "Мастер и Маргарита". Единственный интерес ± составила графика видов "новой Москвы" и игра Колокольникова в роли Коровьева, и то в сцене выступления Воланда было как-то совсем с перегибом. Остальные персонажи абсолютно не Булгаковские. С новаторскими режиссёрскими ходами в отношении повествования перемудрили, хотя задумки изначально были вполне годными. Линия Иешуа и Пилата вообще смазалась.
Посему гоубоко убеждена, что актёры, отказавшиеся от ролей в этом фильме, ничего не потеряли