История Нонны Мордюковой, которую все считали сильной, а ей просто не хватало крепкого мужского плеча

Нонну Мордюкову называют одной из выдающихся актрис XX века не только на родине, но и за рубежом. На ее счету 58 фильмов, многие из которых давно стали культовыми. Но если кинематографическая судьба актрисы складывалась более чем удачно, то о ее личной жизни такого не скажешь.

Непростое детство и грезы об актерстве

Детство Нонны Мордюковой прошло в селе Глафировка Краснодарского края. Мама будущей актрисы была председательницей колхоза. Нонна росла вместе с 3 сестрами и 2 братьями. В детстве ей приходилось нелегко, ведь тогда девочка работала наравне со взрослыми и присматривала за своими братьями и сестрами. В довольно юном возрасте Нонна поняла, что хотела бы стать актрисой и даже написала письмо актеру Николаю Мордвинову, в котором спросила его: «Как выучиться на Любовь Орлову?» Актер ответил ей: «Закончите обязательно школу, получите аттестат и приезжайте в Москву, найдите меня».

В 1945 году Мордюкова по совету Сергея Бондарчука, который учился с ней в одной школе, решила все-таки поехать в Москву. У мамы не было средств, чтобы отправить дочь в столицу, и тогда Нонна решила взять все в свои руки. Она прихватила с собой скромные пожитки в самодельном деревянном чемодане, завернула парочку кукурузных лепешек, подкрасила губы типографской краской и двинулась в путь.

Первые шаги в профессии и любовный треугольник

Девушка с первой же попытки поступила во ВГИК, причем к творческому конкурсу даже не готовилась. Вместо того чтобы предоставить комиссии заученные отрывки из художественных произведений, она разыграла сценки, в которых сплела реально происходившие с ней истории из кубанского детства и выдуманные подробности. Комиссия настолько очаровалась девушкой, что приняла ее. Преподаватели говорили о Мордюковой следующим образом: «Такая девушка талантливая, приехала с Кубани, правда еще неотесанная какая-то... Вот она поучится, наберется культуры, образования, из нее может получиться хорошая актриса». Они не прогадали. Однако если преподаватели видели в Нонне типаж масштаба Анны Карениной и героиню греческих трагедий, то сама будущая актриса воспринимала себя лишь в амплуа простой женщины в телогрейке и сапогах. Уже на втором курсе ВГИКа она сыграла в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия» (1948). Дебют принес начинающей актрисе бешеную популярность. Позднее Мордюкова признавалась: «С тех пор прошло много лет. Было много картин, ролей, но „Молодая гвардия“ осталась самой дорогой, как родная сестра».

На съемках в Нонну влюбился режиссер Сергей Герасимов, который был старше девушки почти на 20 лет. Он начал ухаживать за ней и даже подумывал бросить свою супругу Тамару Макарову и жениться на Нонне. Режиссер наведался к матери Мордюковой, та отказалась вверить ему в жены свою дочь. Да и сама Нонна была не в восторге от жениха, но опасалась отказать ему из-за того, что у нее могли бы возникнуть трудности в построении будущей карьеры.

Сергей Герасимов за 7 лет до съемок «Молодой гвардии».

Мордюкова училась на одном курсе с Вячеславом Тихоновым, который практически сразу же начал оказывать ей знаки внимания. Однако она воспринимала его лишь как друга. Молодой человек даже ездил с Нонной к ее семье, где помогал по хозяйству и сумел завоевать сердце матери Мордюковой. Позднее сестра Нонны рассказывала, что именно мама повлияла на то, чтобы Нонна проявила к Вячеславу благосклонность. Их роман вспыхнул уже на съемочной площадке «Молодой гвардии». Тогда Мордюкова отказала Герасимову и наконец-то приняла ухаживания Тихонова.

Сложный брак и рождение сына

Нонна Мордюкова в 1953-м и Вячеслав Тихонов в 1950 году.

Несколько лет Нонна и Вячеслав жили раздельно. Это продолжалось до 1950 года, когда у них родился сын Владимир. Тогда семье дали комнату в общежитии. После появления на свет сына они официально зарегистрировали свои отношения. Материальное положение семьи оставляло желать лучшего. Ребенка они выводили гулять в корыте, так как денег на покупку коляски не было. Мордюкова вспоминала: «Материально было тяжело, крутились». Жили они в проходной 14-метровой комнате, где отгораживались от соседей фанерными листами на веревках. Вообще сложно было представить себе двух таких непохожих друг на друга людей. Она — любительница шумных компаний и он — для которого лучшим собеседником была книга. Нонна называла Вячеслава «сухарь сухарем». Во многом этот брак держался на матери артистки, которая всегда защищала зятя и внушала дочери, что сыну нужен отец. Со временем финансовое положение и жилищные условия семьи начали улучшаться, но разность характеров супругов никуда не подевалась.

Новый виток в карьере и чувства к Шукшину

Нонна Мордюкова и Василий Шукшин в фильме «Простая история».

Актрису после ее блистательно сыгранной роли в «Молодой гвардии» не спешили баловать приглашениями на киносъемки, так как все видели в ней исключительно ту самую Ульяну Громову. Но в 1953 году она блеснула в небольшой роли в «Возвращении Василия Бортникова», после чего Мордюкову начали приглашать играть главных героинь. В 1955 году вышла картина «Чужая родня», в которой артистка перевоплотилась в деревенскую девушку Стешу Ряшкину.

В 1957 году Тихонов сыграл в фильме «Дело было в Пенькове». Свою роль актер посвятил матери Мордюковой. Ну а Нонна Викторовна в конце 50-х снялась в фильме «Простая история», где ее партнером стал Василий Шукшин, в которого женщина без памяти влюбилась. Актер жаждал развития отношений и говорил ей, что они просто созданы друг для друга. Однако актриса решила покончить с этим. Кстати, именно Мордюкова вдохновила драматурга Будимира Метальникова на написание сценария «Простой истории», так что создал он его специально для актрисы.

Очередное любовное увлечение и развод

Личная жизнь Нонны Викторовны продолжала кипеть. Она влюбилась в писателя и актера, а также бывшего мужа Людмилы Гурченко Бориса Андроникашвили. Узнав о новом увлечении жены, Тихонов сказал Мордюковой: «Я так тебя прошу... Ну бывает страсть у человека. Понимаю. Я тебе это прощу. Давай я тебе дам три месяца. Как только огонь погаснет, вернись, я прощу, но больше чтоб никогда». Супруги воссоединились спустя 3 месяца, но через некоторое время все же расстались, а произошло это после кончины матери Мордюковой. Спустя много лет Нонна Викторовна признавалась: «Слава — человек нежный, хороший, даже, можно сказать, прекрасный, но у него был один недостаток — он меня не любил». На момент распада брака их сыну Володе было 13 лет. Для него развод родителей стал настоящим потрясением. В это время Нонна Викторовна продолжала активно сниматься. Одним из самых больших кинематографических достижений Мордюковой называют роль Дони в «Председателе» (1964). Там она предстала в нехарактерном для себя отрицательном образе. Со временем актрисе начали давать роли и в комедиях, в частности в картинах «Женитьба Бальзаминова» (1964), «Тридцать три» (1965), «Бриллиантовая рука» (1969).

Трагическая судьба сына

Владимир Тихонов в фильме «О любви» (1970).

После окончания школы Владимир хотел поступать на юридический, однако мама настояла на том, чтобы он выучился на актера. Юноша поступил в Щукинское училище, уже на первом курсе его начали активно звать в кино. В 1971 году он вместе с матерью сыграл в фильме «Русское поле». Роль Филиппа Угрюмова называют самой заметной во всей фильмографии Владимира Тихонова. Причем сама Нонна поначалу не хотела сниматься в этой картине, так как по сюжету она должна была хоронить своего сына.

Нонна Мордюкова с сыном Владимиром в фильме «Русское поле».

Картина оказалась пророческой — в 1990 году Владимир ушел из жизни. Сестра актрисы говорила: «Сын был единственным мужчиной, которого Нонна любила преданно и верно всю жизнь, несмотря ни на что». После кончины Володи женщина целый год вела затворнический образ жизни. Актриса долгое время боролась за жизнь сына, пристрастившегося к вредной привычке. Она периодически съезжалась с ним, приводила его в порядок и снова уезжала. В кончине сына она винила только себя и говорила следующее: «Нельзя было Володю отпускать. Надо было как брошку к себе приколоть и с собой повсюду возить». От двух браков у Владимира осталось двое детей. Один из них — Владимир, от фигуристки Натальи Егоровой — окончил ГИТИС. Сейчас он артист «Столичного театра романса».

Жизнь после развода с Вячеславом Тихоновым и очередной брак

Нонна Мордюкова и Юрий Каморный.

После расторжения брака с Тихоновым за Мордюковой начал ухаживать актер Юрий Каморный, который был младше актрисы почти на 20 лет. Нонна была убеждена, что тот годится ей в сыновья и не стала заводить с ним отношений. А однажды знакомая артистки, увидев ее с Каморным, обозналась и приняла Юрия за сына Мордюковой Владимира. Уже в конце жизни актриса призналась, что жалеет о том, что не ответила взаимностью Каморному. Позднее Мордюкова вновь сошлась с Борисом Андроникашвили, с которым прожила 6 лет. Борис, в отличие от Нонны, нигде не работал, а лишь проводил время в компании друзей. В один момент терпение актрисы лопнуло, она исчезла на неделю, а потом вернулась и сказала Андроникашвили о размене квартиры.

Борис Андроникашвили в фильме «Отарова вдова».

Далее последовал брак с актером Владимиром Сашальским. По признанию Мордюковой, особой любви она к нему не испытывала, а пошла на этот шаг лишь для того, чтобы коллеги не судачили о том, как она одинока. Однако их отношения длились лишь около года, Нонне Викторовне надоело терпеть вредные привычки супруга.

Последующее развитие карьеры

В 1970-х Мордюкова продолжала активно сниматься. В это период вышли в том числе ленты «Лев Гурыч Синичкин», «Инкогнито из Петербурга» и «Трясина». В 70-х актриса порадовала киноманов аж 14 фильмами со своим участием, а вот 1980-х их количество сократилось до 7. Зато среди них были культовые картины: «Родня» и «Вокзал для двоих».

В следующем десятилетии вышло всего лишь 4 картины с участием Нонны Викторовны, в их числе и лента «Мама», ставшая для актрисы последней в кинокопилке. В этом фильме она перевоплотилась в родительницу 6 детей. На съемочной площадке Мордюкова частенько вспоминала своего сына, так что съемки для актрисы были эмоционально тяжелыми.

Попытка сгладить тоску по сыну

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Примерно в этот же период она сдружилась с начинающим певцом Юлианом. Один из приятелей артистки рассказывал, что тот напоминал ей сына. Он продолжил: «Ей хотелось о ком-то заботиться. Он был студентом тогда. Часто приезжал к Нонне в гости, она его кормила домашней едой, иногда оставляла на ночь: Юлиан спал на раскладушке на кухне. Родные, близкие Мордюковой относились к этой странной дружбе нормально. Ведь главное — чтобы ей было хорошо».

Тогда даже ходили слухи, что у нее с Юлианом роман. Читая все эти домыслы, женщина очень злилась и говорила певцу: «Скажи им, что спишь на раскладушке на кухне!» Позднее Юлиан рассказывал, что актриса жила очень скоромно — в однокомнатной квартире, а он действительно спал на ее кухне на раскладушке.

Сама актриса до конца своих дней ждала приглашений от режиссеров, но ее не звали сниматься. Нонна Викторовна тяжело болела сахарным диабетом. В последние годы за артисткой ухаживала ее сестра Наталья. Она же залезала в долги, чтобы оплачивать дорогостоящие лекарства для родственницы. Незадолго до кончины актриса возобновила общение с Вячеславом Тихоновым, с которым после расставания перестала поддерживать связь. В 2008 году сердце актрисы остановилось. Ее похоронили рядом с сыном.

Мягкость характера и неунывающий характер Нонны Мордюковой

EAST NEWS

В одном из интервью Нонну спросили, может ли быть причиной того, что она осталась без надежного мужского плеча, ее чересчур сильный и независимый характер, ведь «мужчины этого страх как боятся». Актриса ответила следующее: «Как мне надоело слышать, что я сильная. Ну в чем, скажите, это выражается? Что профессией досконально овладела? Что работы никакой, в том числе черной, не боюсь? Что полмешка пшеницы поднять могу? Я ведь пугливая, как курица, плаксивая, обидчивая, по кабинетам высоким ходить боюсь... Да мягкая я, как воск, только надежной мужской руки не встретилось. Успокаиваю себя только тем, что другим, возможно, повезло больше...»

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Она признавалась, что не может назвать себя полностью счастливой и как женщина, и как актриса. И продолжала: «Наверное, во второй половине жизни человеку (а тем более женщине) хочется тихой, уютной, размеренной жизни. Чтобы камин горел и родной человек рядом сидел. Увы, я этого лишена... Зато не лишена другого: горячей, искренней любви зрителей. Я чувствую это на творческих вечерах, вычитываю в письмах, слышу в очередях... И это отчасти гасит мою горькую тоску по несбывшемуся, которая, как писал Блок, всю жизнь тревожит нас. Даже тогда, когда приходит время подумать не о преходящем, а о вечном...»