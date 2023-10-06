История Светланы Светличной, которой после «Бриллиантовой руки» приходилось работать за палку колбасы

Многим Светлана полюбилась в образе неподражаемой Анны Сергеевны из «Бриллиантовой руки», другие же без ума от ее Павлины в «Стряпухе». Однако мало кто знает, через что пришлось пройти Светличной, чтобы удержать свою семью на плаву. Но даже в самые сложные времена эта женщина помнила главное — нужно быть добрым человеком и делиться с окружающими своим теплом.

Первые роли и счастливый брак

Светлана Светличная родилась в 1940 году. Еще в первом классе Света начала ходить в театральные кружки и была там на хорошем счету. Кстати, ее мама всегда мечтала о том, чтобы дочь стала артисткой. Еще будучи беременной, она говорила супругу: «Если родится девочка, назовем Светланой. Представляешь, как красиво будет звучать: артистка Светлана Светличная». Девушка поступила во ВГИК, а ее актерский кинодебют состоялся еще во время учебы. Тогда она сыграла в одном из эпизодов телеповести «Колыбельная».

Тогда же Светлана осознала, что безумно влюблена в сокурсника Владимира Ивашова. На прогоне спектакля, где Владимир искренне поцеловал ее, она поняла, что он ей тоже симпатизирует. В 1961 году молодые люди заключили брак.

Им пришлось жить в коммуналке с родителями супруга. Светлана вспоминала: «И жили там вшестером. Знаете, как мы спали? Стол на ночь мы ставили на бок и стелили себе на полу. Володина младшая сестра спала за шкафом на сундуке, а мы ложились втроем: я, Володя и его брат Юрка». В 1961 году на свет появился сын Алексей.

Нестандартная внешность актрисы, сыгравшая с ней злую шутку

Тем временем, актрису продолжали приглашать сниматься в кино. Так в 1963 она заполучила главную роль в «Им покоряется небо». В 1960-х сыграла в «Заставе Ильича», «Стряпухе», «Герое нашего времени».

Но нельзя сказать, что в это время актрису уж очень баловали ролями. Светличная убеждена, что причиной ее невостребованности была нестандартная внешность, которая напоминала западную.

Неожиданно свалившаяся популярность и слухи о романе с Андреем Мироновым

Известность на Светлану обрушилась после съемок в «Бриллиантовой руке» (1969). Актриса удивилась, когда ей предложили эту роль, однако пришла на пробы. Прослушав артистку, режиссер Гайдай небрежно сказал: «Сгодится». Потом Светличная вместе с художником по костюмам начали подыскивать купальник для ее героини: «Видимо, хотели посмотреть, не кривые ли у меня ноги. Оказалось, ноги в самый раз, да так, что в фильме меня уже снимали в бикини».

Актриса очень переживала из-за того, что ей предстояло сняться в столь нескромном по тем временам эпизоде. Ситуацию спас Юрий Никулин, который сказал ей: «Светка, чего ты дрожишь? Ни на кого не смотри, только на меня, я — свой человек. В этой сцене я тебе подыграю». Она поверила ему и до сих пор рассказывает, что именно Никулин вдохновил ее на «подвиги», которые она совершала в том фильме. После выхода ленты на широкие экраны Светличную начали узнавать на улице, многие модницы писали ей письма с мольбами помочь приобрести тот самый розовый халатик с перламутровыми пуговицами.

Только ленивый не говорил о том, что во время съемок в «Бриллиантовой руке» Андрей Миронов не давал прохода Светличной, но сама актриса отвергала домыслы: «Да не было у нас никакого романа! И быть не могло: я работала на площадке всего три дня <...> Откуда взяться роману?! Да, Андрюша легко воспламенялся при виде привлекательной женщины, но у него их хватало и без меня — ему мало кто отказывал. Хотя сплетни про нас потом ходили. Да и — самое смешное — что повод был».

И повод действительно был. Празднуя окончание съемок, Миронов со Светличной пошли купаться в море. Актриса заплыла слишком далеко и чуть не утонула, Андрей Александрович спас Светлану. Выйдя на берег, она поблагодарила его поцелуем, он поцеловал ее в ответ. Светличная вспоминала: «Кроме вот тех поцелуев, ничего у нас не было. А потом меня все спрашивали: „Это правда? Это правда?“ Кто-то позже даже написал, что больше всех Миронов любил Светлану Светличную. Конечно, звучит тоже лестно, но это неправда».

Влюбчивая натура в сочетании с безграничной преданностью мужу

Несмотря на все приписываемые Светличной романы, в том числе с Геннадием Шпаликовым и Юрием Гагариным, она не мыслила жизни без своего супруга Владимира, как и он без нее. Светлана Афанасьевна признавалась: «В кого бы ни влюблялась я и кто бы ни влюблялся в меня, Ивашов всегда оставался на первом месте, а остальные мужчины — песчинки в пустыне». В 1972 году у пары родился сын Олег. В 1970-х актрисе стало доставаться меньше киноработ, чем десятилетием ранее. Но в этот период она сыграла в ставших культовыми фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».

Светлана Афанасьевна не раз признавалась, что у нее влюбчивая натура. Играя роль Габи в «Семнадцати мгновениях весны», она рассказывала, что испытывала симпатию к своему партнеру Вячеславу Тихонову: «Я думала: хорошая мы пара в этом фильме. У Вячеслава Васильевича ведь тоже были неприятности семейные, и он, как и я, остался очень доволен нашим партнерством. Я это чувствовала». Кстати, эта роль для Светличной остается самой любимой.

Несколько десятилетий забвения

В последующие два десятилетия актриса сыграла лишь в 8 фильмах. Вместе с супругом осознанно покинула Театр киноактера, так как им сказали, что спектакли с их участием вскоре уберут из репертуара, а новых ролей для них не предвидится. Но Светличная ничуть не жалеет, что они приняли такое решение, хотя в то время им приходилось нелегко. Светлана ездила по городам и селам со спектаклем «Стряпуха», в котором работала за палку колбасы и банку консервов. Ее супруг пошел на стройку. Светличная вспоминала: «Он специально выезжал из дома в резиновых сапогах, вязаной шапке, телогрейке, чтобы его не узнали. Но его все равно узнавали, удивлялись... Муж страшно страдал от своей невостребованности, от того, что не может прокормить семью».

Светличная также пыталась заработать разными способами. А однажды и вовсе чуть было не устроилась дворником в Нескучный сад. Еще она продавала туфли с рук, что стало неплохим подспорьем для семьи. В 1995 году Светлану ждало огромное потрясение — не стало ее супруга Владимира Ивашова. Он скончался в возрасте 55 лет. Она размышляла о причине его столь ранней кончины следующим образом: «Из-за того, что в 55 лет, будучи не очень здоровым человеком, он целыми днями таскал кирпичи, подавал шифер, грузил шлакоблоки, у него открылась язва. Ему сделали операцию, и он скончался в больнице. Мне кажется, он ушел в мир иной от переживаний. Володя не мог без театра, без ролей».

EAST NEWS

После кончины мужа Светличная обучалась на курсах по торговле пылесосами. Никто даже не удивлялся тому, что она вообще на них пошла. Одно время актриса даже занималась уборкой квартиры соседа-бизнесмена: «Сосед поначалу наотрез отказывался, говорил, что я — его кумир. Но пришлось объяснить, что без этого я просто не выживу, и он согласился. Клянусь, в тот момент я даже на секунду не задумалась, унизительно это для заслуженной артистки или нет. И мне, и моему младшему сыну Олежке надо было что-то есть, во что-то одеваться».

Новые роли

После долгого перерыва в 2004 году Светличную пригласили на съемки «Богиня: как я полюбила». И о ней вновь заговорили. В 2000-х годах она снялась в пяти фильмах. Казалось бы, все наладилось, но в 2006 актрису ждал новый удар — скончался ее сын Олег. В одном из интервью кинодива рассказывала, что живет с колоссальным чувством вины перед сыном. Олег был довольно талантлив, неплохо рисовал и писал стихи, но эти свои увлечения реализовать в полной мере не смог. Мужчина торговал на рынке джинсами и там пристратился к пагубной привычке, которая сказалась на его здоровье. В 2012 году на экраны вышел фильм «Девушка и смерть» голландского режиссера Йоса Стеллинга, в котором отметилась и Светличная. Во время съемок режиссер сказал Светлане, что у нее великое будущее, а она, рассмеявшись, ответила: «Йос, у меня великое прошлое!» В интервью она пояснила: «Мне было тогда 72 года. На что он ответил: „Для вас возраст не имеет значения“».

Как-то давно артистка призналась, что считает себя «королевой эпизода». На вопрос журналиста о том, звучит ли это для нее гордо, Светличная ответила: «Конечно! Кто-то меня жалеет, мол, у вас так мало главных ролей. Мне достаточно. Пусть кто-то из нынешних звезд так сыграет эпизод, чтобы он всем запомнился! Как в той же „Бриллиантовой руке“, чтобы пять поколений знали фильм наизусть. Извините, что я чуть-чуть хвалю себя, но уберите оттуда мою Анну Сергеевну, и картина уже будет совсем другой».

East News

Кинодива не отрицает того, что еще способна влюбиться. Она размышляет так: «Если человек захочет продолжить свою жизнь вместе со мной, мне обязательно нужно, чтобы он был талантлив, добр и элегантен. А где вы сейчас такое чудо найдете?» Светлана Афанасьевну возраст совсем не пугает. Актриса говорила, что хотела бы «не развалиться физически» и чтобы «мозги были на месте». Она надеется, что еще долго будет в состоянии дарить свое тепло людям. И утверждает, что очень важно быть добрым человеком.