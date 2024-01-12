Как сложилась жизнь 14 красавиц, которые мелькнули на экране раз или два, а после пропали из поля зрения

Не все любимые актрисы из фильмов нашей юности смогли добиться оглушительного успеха. Многие из них снялись всего в одной или двух громких картинах, а потом либо стали сниматься реже, либо вовсе пропали с экранов. Мы решили узнать, что с ними стало после культовых ролей и чем они занимаются сегодня.

1. Елена Укращенок

Елена Укращенок имела короткую, но яркую карьеру. Виржинию Ренуар в ее исполнении в фильме «Ищите женщину», вероятно, помнят многие из вас. Несмотря на оглушительный успех, Укращенок оставила карьеру в 1986 году. Сегодня она занимается благотворительной деятельностью: помогает с реабилитацией людям с зависимостями, устраивает обеды для неимущих, работает с людьми с расстройством аутистического спектра и многое другое.

2. Елена Метелкина

Большинству зрителей Елена Метелкина известна всего по двумя ролям — инопланетянки Нийи в фильме «Через тернии к звездам» и сотрудницы Московского Института времени Полины в телефильме «Гостья из будущего». Несмотря на всплеск популярности, Метелкина не стала продолжать актерскую карьеру, а вернулась к работе манекенщицей. В 65 лет она стала амбассадором российского бренда женской одежды GARNETGARDEN Fashion.

3. Екатерина Парфенова

Екатерина Парфенова дебютировала в кино в 12 лет в детском фильме «Выше радуги». В одночасье девочка буквально проснулась знаменитой. Однако после успеха она снялась в кино только в два раза. Впоследствии Парфенова занималась модельным бизнесом до 2002 года, после — работала переводчиком. Сегодня она живет с двумя детьми в Лондоне.

4. Светлана Смехнова

Светлана Смехнова многим запомнилась по ролям в таких фильмах, как «Маленький школьный оркестр», «Берег принцессы Люськи» и «Дочки-матери». Когда к актрисе пришла популярность, она вместе с мужем уехала в Югославию. В браке у них родилось двое детей. Однако отношения не заладились, и Смехнова вернулась на родину. Сегодня она живет в Москве и почти не ведет публичную жизнь.

5. Лариса Еремина

Многим Лариса Еремина запомнилась двумя ролями — Чаны Рамирос в фильме «Поцелуй Чаниты» и Софочки в картине «Не может быть!» После этого она появлялась в основном в эпизодических ролях. В конце 70-х актриса эмигрировала за границу. Там она получила диплом магистра искусств, играла в театре, преподавала систему Станиславского в государственном университете, была ведущей русскоязычного телеканала.

6. Ирина Шевчук

Несмотря на то, что Ирина Шевчук довольно часто снималась в кино, многим она запомнилась одной из первых своих ролей в картине «... А зори здесь тихие». Дальше были такие культовые фильмы, как «Белый Бим Черное ухо» и «Государственная граница». Сегодня ее можно встретить в эпизодических ролях во многих российских сериалах и фильмах.

7. Татьяна Ташкова

Многие, вероятно, помнят Татьяну Ташкову по роли Лидии Михайловны в фильме «Уроки французского». Вплоть до 1994 года актриса активно снималась в кино. Однако ни одна из последующих работ не имела такого же успеха, как «Уроки французского». Сегодня Ташкова продолжает сниматься в кино и сериалах. Кроме этого она является доцентом Института театральных искусств в Москве.

8. Наталья Егорова

Наталья Егорова чаще снималась в кино на второстепенных ролях. Но, несмотря на это, многие могут ее помнить в таких фильмах, как «Два капитана», «Вторая весна», «Город над головой» и другие. В 2010 году актриса начала преподавать в «Мастерской Николая Лаврентьевича Скорика». Сегодня Егорова продолжает сниматься в кино.

9. Людмила Полякова

Людмила Полякова сыграла в кино более сотни ролей. Однако, несмотря на широкий послужной список, многие, вероятно, помнят ее по эпизодическим ролям в таких фильмах, как «Восхождение», «Почти смешная история», «Вас ожидает гражданка Никанорова» и другие. Сегодня она продолжает сниматься в кино и играть в театре.

10. Ирина Акулова

Многие могут помнить Ирину Акулову по эпизодической роли в фильме «Экипаж». Она не так часто снималась в кино, больше играла в театре, участвовала в радиопостановках и занималась дубляжом. Сегодня о жизни Акуловой мало известно. Ее можно увидеть преимущественно в ток-шоу.

11. Валентина Курдюкова

За свою жизнь Валентина Курдюкова исполнила всего одну роль — Ксанки Щусь в трех фильмах о неуловимых мстителях. На этом актерская карьера Курдюковой закончилась. Позднее она вышла замуж и родила двоих детей. Известно, что Валентина долгое время работала буфетчицей в редакции центрального российского издания. Сегодня она домохозяйка.

12. Беата Тышкевич

Беата Тышкевич — польская актриса, которую многие могут помнить по фильмам «Дворянское гнездо», «Марыся и Наполеон», «Большая любовь Бальзака» и «Кукла». После 80-х актриса часто снималась в кино, но преимущественно на второстепенных ролях. Также Тышкевич вела колонку в журнале, выпустила книгу, участвовала в кинофестивалях. Последний раз в кино актриса снялась в 2017 году.

13. Матлюба Алимова

Первая известность пришла к Матлюбе Алимовой в 1979 году, за роль цыганки Насти в фильме «Цыган». До конца 80-х актриса активно снималась в кино. Однако со временем карьера почти полностью сошла на нет. Алимова вновь стала появляться на экранах в небольших ролях в 2000-х. В 2016 году она стала гостей программы «Наедине со всеми».