Как сложилась жизнь Ирины Мирошниченко, по которой сходили с ума миллионы мужчин, а сама она считала себя «серой мышкой»

Ирину Мирошниченко без преувеличения можно назвать одной из самых красивых актрис своего времени. Она снялась в более чем 60 фильмах и сериалах, которые включают в себя культовые «Я шагаю по Москве», «Вам и не снилось», «Андрей Рублев» и множество других. Актриса трижды бала в браке, каждый из которых заканчивался разводом. Не удалось ей и стать мамой, о чем она впоследствии очень жалела.

Непростое детство и мучительные поиски себя

Ирина Мирошниченко родилась в 1942 году. Ее мама была ведущей Москонцерта, но при этом всегда мечтала стать актрисой и даже окончила актерские курсы. Так что, можно сказать, что именно она и передала любовь дочери к искусству. Маленькая Ира хотела стать балериной, проходила пробы в Большой театр, однако ей отказали, так как выяснилось, что у девочки довольно негибкий позвоночник и слабое сердце. Так что от этой мечты Ире пришлось отказаться. С 6 до 8 лет Мирошниченко обучалась в школе при училище имени Гнесиных игре на скрипке. Некоторое время училась играть на аккордеоне и постигала азы французского языка. В одном из интервью актриса вспоминала о тогдашних бытовых условиях: «У нас была крошечная комната в 9 м. Там стояли моя кровать, пианино, телевизор и огромное зеркало, перед которым я всегда вертелась. Брат спал в коридоре. Родителям негде было поставить дву­спальную кровать». Семья жила довольно бедно, на обед у них частенько был суп из картофельных очистков, но мама делала все возможное, чтобы создать уют. Она же постоянно шила для дочери новые наряды из обносков, Ира чувствовала себя настоящей королевой. Как говорила сама актриса: «У меня было потрясающее детство — бедное, но чистое, в любви и в доброте».

Решение стать артисткой и первый брак

EAST NEWS

Мирошниченко твердо решила стать артисткой. Она начала ходить в театральную студию, где познакомилась с драматургом Михаилом Шатровым. Он был старше нее на 10 лет, но это не помешало им в 1960 году оформить официальный союз уже после нескольких месяцев свиданий. В 1961 году Ирина с первой же попытки поступила в школу-студию МХАТ, где экзамен у девушки принимал сам Владимир Высоцкий. Учась на третьем курсе, она дебютировала в кино — в фильме «Я шагаю по Москве». По правилам вуза во время обучения студентам было запрещено сниматься в кино, Мирошниченко чуть не отчислили, однако решили обойтись выговором.

В 1965 году после окончания института Ирину приняли во МХАТ. Она мечтала играть в мюзиклах и даже заявила о своем желании на вручении дипломов, но ее тут же поставили на место, сказав, что начинающую актрису ждет только классический репертуар. Мирошниченко впервые появилась на театральных подмостках в массовке спектакля «Синяя птица». Позднее Ирине начали доставаться более серьезные роли. Кстати, всю свою последующую жизнь актриса играла лишь во МХТ, и ей никогда не хотелось «изменить» этому театру.

Начало бешеной популярности

Настоящую популярность актриса обрела в кино. Она говорила так: «Не могу сказать, что я изменила театру, нет, театр — моя самая верная и постоянная любовь. Но меня манила и возможность покорить мир, став кинозвездой <....>. И я действительно объездила практически весь мир». Ее следующей киноработой после «Я шагаю по Москве» стал фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев» (1966). Причем познакомилась Мирошниченко с режиссером случайно. Однажды, сидя в кафе, Ирина заметила на себе пристальный взгляд некоего молодого человека. Она повернула свою руку с обручальным кольцом так, чтобы наблюдателю было его видно. Незнакомцем оказался Тарковский, который в это время подыскивал актрису на роль Марии Магдалины. После проб он понял, что Ирина идеально подходит на эту роль.

А уже в следующем году зрители увидели Мирошниченко в ленте «Их знали только в лицо». Эта картина принесла девушке настоящий успех. В 1970 году она продемонстрировала весь свой актерский талант в ленте «Дядя Ваня» по пьесе Антона Чехова. Режиссером фильма стал Андрей Кончаловский, с которым артистка случайно встретилась на улице, а тот запомнил ее по игре в «Я шагаю по Москве». Чуть позже он предложил ей роль Елены Андреевны. Можно заметить, что в «Дяде Ване» Мирошниченко выглядит ангелоподобно. Этого эффекта удалось достичь благодаря особо выстроенному свету, из-за которого волосы актрисы становились неестественно светлыми, что создавало эффект сияния.

Развод и неудачный второй брак

Тем временем артистка все еще была замужем за Михаилом Шатровым. Однажды Мирошниченко забеременела, но поняла, что ребенок может помешать ее карьере, и решила не рожать. Супруг ее в этом решении поддержал, так как тоже хотел, чтобы она состоялась прежде всего в профессии. На съемках «Это сладкое слово — свобода» Ирина познакомилась с режиссером Витаутасом Жалакявичюсем. Несмотря на то, что Мирошниченко была замужем, а Витаутаса дожидались дома жена и дочь, между ними сразу же возникли чувства. Приехав со съемок, актриса сразу же заявила Михаилу о том, что приняла решение о разводе, так как у нее появился другой. Он не смел переубеждать жену и просто покорно ждал, пока Ирина соберет свои вещи, так как знал, что если супруга что-то решила, то она уже не свернет с намеченного пути.

По некоторым данным, Жалакявичюс сделал предложение Мирошниченко, еще даже не сказав своей законной жене о том, что уходит. Так, разбив браки, они скрепили свои отношения в 1972 году. Первое время в их совместной жизни была полная идиллия, позже начались скандалы. Ирина жаждала, чтобы Витаутас любил ее безусловной любовью, как это делал предыдущий супруг, который ее просто обожал. Однако режиссер тоже чувствовал себя звездой и ждал поклонения и от супруги. Спустя полгода совместной жизни они подали на развод. Позднее актриса призналась, что считает свою измену Михаилу и второй брак с Витаутасом большой ошибкой.

Третий брак и повторный отказ от материнства

В 1975 году Мирошниченко вышла замуж за актера Игоря Васильева. Супруги всегда находили общие темы для разговоров, они были не только мужем и женой, но и друзьями. Пара так гармонично смотрелась вместе, что ее называли идеальной. Игорь и Ирина могли бы стать родителями, но, забеременев, Мирошниченко вновь отложила материнство, о чем спустя много лет очень жалела. Спустя 5 лет брака супруги развелись. Причиной развода было то, что Игорь безумно хотел стать папой, а Ирина постоянно отнекивалась от этой идеи. В итоге ей пришлось отпустить супруга. Однако они остались хорошими друзьями и продолжали общение.

Жизнь на волоске и начало музыкальной карьеры

Ирина Мирошниченко продолжала активно сниматься, однако в 1980 году произошло страшное событие, перевернувшее всю жизнь актрисы с ног на голову. Мирошниченко попала в серьезную аварию, в результате которой у нее диагностировали сотрясение мозга и повреждение позвоночника. За этим последовало медленное восстановление. Актриса вспоминала: «Едва оклемалась, хотя голова продолжала болеть, шея оставалась в корсете, начала сниматься в картине „Вам и не снилось“».

Во время съемок самой первой сцены, когда актриса должна была пройти в купальнике по пляжу, а погода тогда стояла не очень теплая, она застудила спину и на следующее утро уже не могла встать с кровати. Ирине сделали укол, тот спровоцировал у нее сильнейшую аллергию, ситуация усугубилась. Мирошниченко проходила восстановление в Будапеште, там же, едва встав на ноги, начала сниматься в картине «Хрустальное королевство».

На съемках актриса влюбилась в венгерского скрипача Альберта Кочиша. Но по возвращению в Москву она так больше его и не видела. Встреча с ним многое изменила в жизни Ирины. Ведь именно тогда она решила начать свою певческую карьеру. Мирошниченко спела в дуэте с Львом Лещенко, а чуть позднее выступила с сольной программой. Свое увлечение она никогда не забрасывала, ведь на протяжении всей жизни актриса принимала участие в сборных концертах, а также выпустила несколько музыкальных альбомов.

Lomohov Anatoly / East News

Кстати, Ирина Мирошниченко предпочитала собирать образы для своих героинь самостоятельно, так что услугами костюмеров актриса не пользовалась. Именно она придумала, чтобы ее героиня в «Вам и не снилось....» носила головные уборы.

Это было вызвано простой необходимостью, так как Мирошниченко просто-напросто не успела покрасить отросшие корни волос из-за того, что появилась на съемочной площадке сразу же после выписки из больницы. С тех пор артистка полюбила появляться в шляпках как в повседневной жизни, так и в кадре.

Приостановка кинокарьеры

© Зимняя вишня 2 / Студия Троицкий мост , Tarakanov Vadim / East News Tarakanov Vadim / East News

В 1990 году Мирошниченко сыграла в культовом фильме того времени «Зимняя вишня-2», а спустя 5 лет снялась в третьей части. В последующем десятилетии ее также активно приглашали сниматься, но актриса все реже соглашалась. Так, появившись в сериале «Капитанские дети» в 2006 году, она лишь через 5 лет засветилась в новом проекте — документальном фильме Сергея Майорова «Бабье лето». Тогда же выпустила свою книгу «Расскажу...».

В 2017 году на свое 75-летие она подготовила для своих поклонников концерт. О возрасте актриса тогда размышляла так: «Если рассматривать юбилей как творческий шаг, не творческий итог, а наоборот — трамплин, тогда и относишься ко дню рождения иначе. Это повод для того, чтобы что-то создать, пообщаться со зрителями, что-то открыть. Тут совершенно по-другому начинаешь относиться к своему дню рождения. Пусть это будет день рождения новой идеи, нового проекта. День рождения какого-то нового шага в твоей жизни. Пожалуй, я сейчас отношусь к этому дню именно так». Ирина Петровна была горячей противницей пластических операций. Она неоднократно заявляла о том, что не желает скрывать естественный процесс старения, да и не хотела бы терять свою индивидуальность.

Ivanov Sergey / East News

В 2022 году в честь 80-летнего юбилея Ирины Мирошниченко ее коллеги из МХТ приготовили для именинницы сюрприз — вечер «Жизнь прекрасна». Тогда же Ирину Петровну приглашали в телепередачи, где она сияла счастьем и бесконечно улыбалась. Однако вскоре актрису начало подводить здоровье, и 3 августа 2023 года Ирина Петровна нас покинула.

Tsvetkova Ekaterina / East News

До конца своих дней актриса вела активный образ жизни и много общалась с молодежью. На улицу, пусть даже в соседний супермаркет, всегда выходила при полном параде — с макияжем и укладкой. Однако Ирина Петровна довольно критично относилась к своей внешности и говорила так: «Многие женщины красились „под Мирошниченко“. Не понимая, что сама я себя не люблю и считаю внутри серой мышкой».