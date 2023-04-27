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Мы представили, как бы выглядели топовые сериалы, если бы в них сыграли актеры нашего детства

Кино
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Довольно трудно представить себе Наталью Варлей в образе Уэнсдэй или же Надежду Румянцеву в «Аббатстве Даунтон». Но мы решили пофантазировать и дали роли в популярных зарубежных сериалах горячо любимым нами актерам.

1. Принцесса Диана, «Корона» — Алиса Фрейндлих

2. Таня Маккуойд, «Белый лотос» — Наталья Кустинская

3. Кэрри, «Секс в большом городе» — Людмила Гурченко

4. Бет Хармон, «Ход королевы» — Вера Алентова

5. Бриенна Тарт, «Игра престолов» — Наталья Крачковская

6. Уэнсдэй, «Уэнсдэй» — Наталья Варлей

7. Уолтер Уайт, «Во все тяжкие» — Алексей Баталов

8. Леди Эдит Кроули, «Аббатство Даунтон» — Надежда Румянцева

9. Грегори Хаус, «Доктор Хаус» — Анатолий Папанов

10. Флибэг, «Дрянь» — Светлана Крючкова

11. Сон Ки Хун, «Игра в кальмара» — Леонид Куравлев

12. Джун Осборн, «Рассказ служанки» — Евгения Симонова

13. Ленни Белардо, «Молодой папа» — Андрей Миронов

14. Габриэль Солис, «Отчаянные домохозяйки» — Наталья Селезнева

15. Пенелопа, «Бриджертоны» — Ирина Муравьева

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Фото на превью The Crown / Left Bank Pictures and co-producers, Служебный роман / Мосфильм, Sex and the City / Home Box Office (HBO) and co-producers, Любовь и голуби / Мосфильм
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346-16
AdMe/Кино/Мы представили, как бы выглядели топовые сериалы, если бы в них сыграли актеры нашего детства
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