Мы представили, как бы выглядели топовые сериалы, если бы в них сыграли актеры нашего детства
Довольно трудно представить себе Наталью Варлей в образе Уэнсдэй или же Надежду Румянцеву в «Аббатстве Даунтон». Но мы решили пофантазировать и дали роли в популярных зарубежных сериалах горячо любимым нами актерам.
1. Принцесса Диана, «Корона» — Алиса Фрейндлих
2. Таня Маккуойд, «Белый лотос» — Наталья Кустинская
3. Кэрри, «Секс в большом городе» — Людмила Гурченко
4. Бет Хармон, «Ход королевы» — Вера Алентова
5. Бриенна Тарт, «Игра престолов» — Наталья Крачковская
6. Уэнсдэй, «Уэнсдэй» — Наталья Варлей
7. Уолтер Уайт, «Во все тяжкие» — Алексей Баталов
8. Леди Эдит Кроули, «Аббатство Даунтон» — Надежда Румянцева
9. Грегори Хаус, «Доктор Хаус» — Анатолий Папанов
10. Флибэг, «Дрянь» — Светлана Крючкова
11. Сон Ки Хун, «Игра в кальмара» — Леонид Куравлев
12. Джун Осборн, «Рассказ служанки» — Евгения Симонова
13. Ленни Белардо, «Молодой папа» — Андрей Миронов
14. Габриэль Солис, «Отчаянные домохозяйки» — Наталья Селезнева
15. Пенелопа, «Бриджертоны» — Ирина Муравьева
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