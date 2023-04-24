Недавно анонсировали съемки сериала про Гарри Поттера. А мы решили похулиганить на тему того, кто бы мог в нем сыграть
Франшиза «Гарри Поттер» завоевала сердца миллионов людей по всему миру. Не так давно компания HBO объявила о том, что хочет снять сериал про приключения этого юного волшебника. Мы не знаем, кто примет участие в этой многосерийке, но решили пофантазировать и с помощью нейросети собрали свой каст.
1. Гарри Поттер — Том Холланд
2. Рон Уизли — Финн Вулфхард
3. Гермиона Грейнджер — Дженна Ортега
4. Драко Малфой — Джек Глисон
5. Северус Снегг — Киану Ривз
6. Альбус Дамблдор — Том Хэнкс
7. Минерва Макгонагалл — Мерил Стрип
8. Рубеус Хагрид — Роберт Де Ниро
9. Невилл Долгопупс — Айзек Хемпстед-Райт
10. Аргус Филч — Хью Лори
11. Перси Уизли — Энсел Элгорт
12. Сириус Блэк — Брэд Питт
13. Беллатриса Лестрейндж — Анджелина Джоли
14. Долорес Амбридж — Сара Джессика Паркер
15. Полумна Лавгуд — Эмма Майерс
Ну а посмотреть на другие чудеса от искусственного интеллекта можно здесь:
AdMe/Кино/Недавно анонсировали съемки сериала про Гарри Поттера. А мы решили похулиганить на тему того, кто бы мог в нем сыграть
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