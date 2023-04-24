Недавно анонсировали съемки сериала про Гарри Поттера. А мы решили похулиганить на тему того, кто бы мог в нем сыграть

Франшиза «Гарри Поттер» завоевала сердца миллионов людей по всему миру. Не так давно компания HBO объявила о том, что хочет снять сериал про приключения этого юного волшебника. Мы не знаем, кто примет участие в этой многосерийке, но решили пофантазировать и с помощью нейросети собрали свой каст.