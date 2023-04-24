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Недавно анонсировали съемки сериала про Гарри Поттера. А мы решили похулиганить на тему того, кто бы мог в нем сыграть

Кино
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Франшиза «Гарри Поттер» завоевала сердца миллионов людей по всему миру. Не так давно компания HBO объявила о том, что хочет снять сериал про приключения этого юного волшебника. Мы не знаем, кто примет участие в этой многосерийке, но решили пофантазировать и с помощью нейросети собрали свой каст.

1. Гарри Поттер — Том Холланд

2. Рон Уизли — Финн Вулфхард

3. Гермиона Грейнджер — Дженна Ортега

4. Драко Малфой — Джек Глисон

5. Северус Снегг — Киану Ривз

6. Альбус Дамблдор — Том Хэнкс

7. Минерва Макгонагалл — Мерил Стрип

8. Рубеус Хагрид — Роберт Де Ниро

9. Невилл Долгопупс — Айзек Хемпстед-Райт

10. Аргус Филч — Хью Лори

11. Перси Уизли — Энсел Элгорт

12. Сириус Блэк — Брэд Питт

13. Беллатриса Лестрейндж — Анджелина Джоли

14. Долорес Амбридж — Сара Джессика Паркер

15. Полумна Лавгуд — Эмма Майерс

Ну а посмотреть на другие чудеса от искусственного интеллекта можно здесь:

Фото на превью Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2 / Warner Bros. and co-producers, Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros. and co-producers
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760322
AdMe/Кино/Недавно анонсировали съемки сериала про Гарри Поттера. А мы решили похулиганить на тему того, кто бы мог в нем сыграть
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