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Посмотрите, как лихо изменились актеры, с чьими персонажами мы вместе когда-то плакали и смеялись

Кино
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Согласитесь, фильмы 1980–2000-х годов имеют особый шарм. В них нет каких-то особых спецэффектов, причудливых декораций, да и действие там практически камерное, но мы все равно продолжаем любить их и пересматривать из года в год. Любимые персонажи этих лент навсегда останутся для нас молодыми. Но актеры, сыгравшие их, конечно же, успели немало измениться. Вот мы и решили узнать, как они выглядят в своих последних ролях или на относительно свежих фотографиях.

Елена Сафонова (Ольга, «Зимняя вишня»)

Лариса Удовиченко (Валя, «Зимняя вишня»)

Сергей Паршин (Саша-спортсмен, «Зимняя вишня»)

Ирина Климова (Светлана, «Зимняя вишня — 2»)

Олег Меньшиков (Дмитрий, «Утомленные солнцем»)

Николай Фоменко (Коля, «Сирота казанская»)

Динара Друкарова (Лиза, «Про уродов и людей»)

Сергей Маковецкий (Иоган, «Про уродов и людей»)

Александр Збруев (Владимир Березкин, «Бедная Саша»)

Анна Ковальчук (Маргарита, «Мастер и Маргарита»)

Александр Галибин (Мастер, «Мастер и Маргарита»)

Екатерина Климова (Нина, «Мы из будущего»)

Владимир Яглыч (Череп, «Мы из будущего»)

Антон Шагин (Мэлс, «Стиляги»)

Марина Неелова (Наталья Семенова, «Ты у меня одна»)

Вера Алентова (Кэрол Абзац / Земфира Алмазова / Люсьена Кроликова / Уитни Кроликоу, «Ширли-мырли»)

Кстати, со своим мужем Владимиром Меньшовым Вера Алентова прожила в браке почти 60 лет. Любовь этой пары оказалась сильнее измен и безденежья.

Фото на превью Зимняя вишня / Ленфильм, Грозный папа / Ирсна Медиа
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AdMe/Кино/Посмотрите, как лихо изменились актеры, с чьими персонажами мы вместе когда-то плакали и смеялись
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