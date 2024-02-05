Посмотрите, как лихо изменились актеры, с чьими персонажами мы вместе когда-то плакали и смеялись

Согласитесь, фильмы 1980–2000-х годов имеют особый шарм. В них нет каких-то особых спецэффектов, причудливых декораций, да и действие там практически камерное, но мы все равно продолжаем любить их и пересматривать из года в год. Любимые персонажи этих лент навсегда останутся для нас молодыми. Но актеры, сыгравшие их, конечно же, успели немало измениться. Вот мы и решили узнать, как они выглядят в своих последних ролях или на относительно свежих фотографиях.