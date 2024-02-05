Посмотрите, как лихо изменились актеры, с чьими персонажами мы вместе когда-то плакали и смеялись
Согласитесь, фильмы 1980–2000-х годов имеют особый шарм. В них нет каких-то особых спецэффектов, причудливых декораций, да и действие там практически камерное, но мы все равно продолжаем любить их и пересматривать из года в год. Любимые персонажи этих лент навсегда останутся для нас молодыми. Но актеры, сыгравшие их, конечно же, успели немало измениться. Вот мы и решили узнать, как они выглядят в своих последних ролях или на относительно свежих фотографиях.
Елена Сафонова (Ольга, «Зимняя вишня»)
Лариса Удовиченко (Валя, «Зимняя вишня»)
Сергей Паршин (Саша-спортсмен, «Зимняя вишня»)
Ирина Климова (Светлана, «Зимняя вишня — 2»)
Олег Меньшиков (Дмитрий, «Утомленные солнцем»)
Николай Фоменко (Коля, «Сирота казанская»)
Динара Друкарова (Лиза, «Про уродов и людей»)
Сергей Маковецкий (Иоган, «Про уродов и людей»)
Александр Збруев (Владимир Березкин, «Бедная Саша»)
Анна Ковальчук (Маргарита, «Мастер и Маргарита»)
Александр Галибин (Мастер, «Мастер и Маргарита»)
Екатерина Климова (Нина, «Мы из будущего»)
Владимир Яглыч (Череп, «Мы из будущего»)
Антон Шагин (Мэлс, «Стиляги»)
Марина Неелова (Наталья Семенова, «Ты у меня одна»)
Вера Алентова (Кэрол Абзац / Земфира Алмазова / Люсьена Кроликова / Уитни Кроликоу, «Ширли-мырли»)
Кстати, со своим мужем Владимиром Меньшовым Вера Алентова прожила в браке почти 60 лет. Любовь этой пары оказалась сильнее измен и безденежья.
Фото на превью Зимняя вишня / Ленфильм, Грозный папа / Ирсна Медиа
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