10 пар, которые точно знают, что любви все возрасты покорны

Кто-то считает, что любовь — удел молодых, но мы категорически не согласны. Настоящее чувство может прийти в любое время, а от стрелы Купидона не убежать. Многие знаменитости на собственном опыте доказывают, что иногда партнеры, которых мы встречаем в более позднем возрасте, стоят того, чтобы ждать.

Ирвин Ялом

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Знаменитый психиатр и психотерапевт женился на своей первой любви в далеком 1954 году. Они были вместе более 60 лет и воспитали четырех детей, но 2019 году супруги Ирвина не стало.



Спустя 5 лет, в 2024, 92-летний доктор женился повторно. Его 75-летняя супруга написала об этом событии со всей возможной нежностью: «Я вышла замуж за замечательного человека и долго не решалась об этом объявить. Но думаю, что мы могли бы стать вдохновением для многих. Никогда не стоит отказываться от любви, сколько бы лет тебе не было. Сколько бы времени нам не было отпущено, я буду дорожить каждым мгновением. Любовь — это все, ради чего стоит жить»

Патрик Стюарт

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Актеру было 73 года, когда он женился в третий раз. Пара познакомилась в ресторане, где избранница Патрика работала официанткой. Разговоры о десертах перетекли в разговоры о театре, и в итоге девушка стала первым человеком, кому Патрик сам дал свой номер телефона. Спустя 10 лет брака актер не устает искренне восторгаться своей женой: «Я не встречал никого, похожего на нее. Она просто необыкновенна».

Кристина Хендрикс

Avalon / Photoshot / East News

20 апреля 2024 года 48-летняя актриса вышла замуж за кинооператора Джорджа Бьянкини. Кристина уже прошла через 10-летний брак и развод, однако именно сейчас актриса почувствовала то самое, настоящее. Она признается, что возлюбленный просто осыпает ее восхищением и тем самым заставляет ее чувствовать себя на миллион долларов.

Джош Рэднор

Charles Sykes / Invision / East News Криптозоолог мамкин 1 день назад Сейчас будем 10 сезонов слушать, как Тед встретил ту самую - - Ответить

Тед из «Как я встретил вашу маму» обрел свое счастье гораздо позже своего экранного героя. В январе 2024 года, когда актеру было 49 лет, он женился на психологе Джордане Якобс и написал об этом на своей странице в социальной сети. «Не верится, что могу назвать женой эту необыкновенную женщину». Кстати, история их знакомства ну очень загадочна. Они оба были на мероприятии по звуковой медитации и просто почувствовали, что должны познакомиться друг с другом. Это ощущение было таким сильным, что напоминало голос в голове — они просто не смогли этому противиться.

Сальма Хайек

Vianney Le Caer / Invision / East News Криптозоолог мамкин 1 день назад Я натурал, но тоже бы на Сальме женилась. Женщина вулкан). Нравится ее юмор и непосредственность - - Ответить

Сальме было 43 года, когда она вышла замуж за французского миллиардера. У них было целых 2 свадебных церемонии с разницей в несколько месяцев, а на девятую годовщину брака супруг удивил актрису тем, что устроил еще одно торжество, где они обновили свои клятвы.



Спустя 15 лет брака актриса все еще регулярно говорит, что Франсуа — лучший муж в мире. «Я вышла замуж за правильного парня. Это, наверное, самое главное. Мы поддерживаем друг друга во всем».

Барбра Стрейзанд

ASSOCIATED PRESS / East News

Барбра встретила актера Джеймса Бролина на свидании вслепую, когда им обоим было уже за 50. Ее первой фразой была какая-то шутка о его волосах, и именно в этот момент Джеймс влюбился в нее.



Они поженились в 1998 году и вместе уже целых 26 лет.

Дик Ван Дайк

Chris Pizzello / Invision / AP / East News

Актер и комик познакомился с визажисткой Арлин Сильвер еще будучи женатым, в 2006 году. Через 3 года супруги Дина не стало, а спустя еще 3 года, а 2012, 86-летний актер решил провести с Арлин всю оставшуюся жизнь. Пара вместе уже более 12 лет и безоговорочно счастлива.

Джулианна Мур

У актрисы просто классическая голливудская формулы любви. Со своим будущим мужем она познакомилась на съемках фильма, где тот был режиссером. Пара сыграла свадьбу в 2003 году, когда актрисе было 42 года. Супруги воспитывают двоих детей и спустя 21 год брака до сих пор сияют на каждом совместном фото.

Роберт Редфорд

Evan Agostini / Invision / AP / East News

Оскароносному актеру и режиссеру было 72 года, когда он женился на 51-летней немецкой художнице. Вместе они ведут довольно активный образ жизни и, по признанию актера, он чувствует себя просто переполненным энергией. А вот когда этой энергии не станет — можно и подумать о каком-то там «возрасте».

Хэлли Берри

Актриса пережила три болезненных развода, ее бывшие подавали в суд, требуя денег и даже за опеку над детьми приходилось бороться.



Но в 53 года Хэлли наконец-то обрела свое счастье. Актриса признается, что музыкант Ван Хант стал для нее настоящей опорой и поддержкой и она впервые узнала, что такое вообще возможно. А еще возлюбленный написал в честь нее целую статью, где рассказал о всех прекрасных качествах Хэлли.