Посмотрите, каких киногероинь считают самыми горячими не редакторы модных журналов, а обычные люди

Пользователи Reddit решили вспомнить самых красивых и горячих героинь фильмов. Нетрудно догадаться, что в числе признанных красавиц оказались образы Киры Найтли и Скарлетт Йоханссон, вот только отнюдь не в топе, а ближе к концу списка. Мы выбрали из них наиболее ярких героинь и распределили по степени популярности среди обычных людей. И, надо сказать, результаты удивили.

16. Софи Марсо — принцесса Изабелла, «Храброе сердце»

Роль принцессы Изабеллы в фильме «Храброе сердце» (1995) принесла французской актрисе Софи Марсо мировую известность. За долгие годы съемок в различных странах актриса появилась на обложках более чем 300 журналов по всему миру и стала лицом многих люксовых брендов.

15. Скарлетт Йоханссон — Джордан-Два-Дельта / Сара Джордан, «Остров»

Скарлетт Йоханссон признана одной из самых красивых женщин мира, но среди обычных пользователей ее образы оказались даже не в первой десятке, а почти на дне списка. Зато чувственность этой актрисы, независимо от того, какого персонажа она играет, настолько велика, что может стать причиной настоящих семейных драм. Никогда не понимал ажиотажа вокруг нее. А затем случайно посмотрел «Черную вдову», и, блин, она оказалась настолько горячей в этом фильме. Я забылся и ляпнул это жене. Ох, и зря! © j t004c / Reddit

14. Кира Найтли — Элизабет Суонн, «Пираты Карибского моря»

Кира Найтли несколько раз входила в ежегодные списки самых красивых женщин, а в 2006 году возглавила его. Съемки в серии фильмов «Пираты Карибского моря» принесли ей мировую известность, и некоторые пользователи находят образ Элизабет Суонн одним из самых привлекательных в кинематографе.



13. Линда Картер — Диана Принс, «Чудо-женщина»

Роль Чудо-женщины в одноименном сериале 1975 года стала не только самой известной в карьере Линды Картер, но и судьбоносной: буквально перед тем, как актрисе доверили ее, она уже собиралась покинуть Голливуд и вернуться домой. Ведь на банковском счету Линды оставалось только $ 25. При этом восхищение актрисой разделяют не только пользователи интернета: за 3 года до съемок в сериале она участвовала в конкурсе красоты «Мисс Мира» и вошла в число 15 самых привлекательных девушек.

12. Эмили Блант — Рита Роуз Вратаски, «Грань будущего»

Эмили Блант начинала свою актерскую карьеру в качестве актрисы театра, и сразу заслужила похвалы критиков. В 2010 году ее внесли в список самых красивых известных лиц со всего мира, и она заняла в нем 19-ое место.

11. Кэмерон Диаз — Тина Карлайл, «Маска»

Дебютное выступление Кэмерон Диас в фильме «Маска», возможно, стало ее лучшей ролью. По крайней мере, образ горячей блондинки засел в памяти зрителей на долгие годы. Любопытно, что на момент, когда Кэмерон Диас получила эту роль, у нее даже не было актерского опыта, так что уроки сценического мастерства она брала параллельно со съемками. И в результате сыграла роль так, что стала настоящей иконой красоты тех лет.

10. Моника Беллуччи — Персефона, «Матрица: Революция»

Даже если бы Моника Беллуччи не стала актрисой, ее имя все равно было бы на слуху. Еще за год до своего дебюта на киноэкране, она уже была успешной фотомоделью, и за право снимать ее боролись известнейшие дома моды. Причем последний раз прошлась по подиуму актриса относительно недавно — в 2019 году в 54-летнем возрасте.

9. Кейт Бекинсейл — Селин, «Другой мир: Пробуждение»

Культовый фильм «Другой мир» (2003), в котором Кейт Бекинсейл сыграла вампиршу, в мгновение ока сделал ее звездой боевиков. Любопытно, что сама актриса признается, что в жизни далека от своего кинообраза, так как даже не сможет поймать мяч на лету. Но это не мешает пользователям считать ее на редкость привлекательной в этом и других кинофильмах.

8. Дженнифер Коннелли — Пэнни Бенджамин, «Топ Ган: Мэверик»

Обладательница «Оскара» Дженнифер Коннелли неоднократно включалась различными изданиями в списки самых красивых женщин мира. Пользователи интернета находят, что она прекрасна в любой роли, в том числе в образе Пэнни, который она примерила на себя в 51 год.

7. Кэтрин Зета-Джонс — Элена де ла Вега, «Маска Зорро»

В 2003 году журнал Esquire назвал Кэтрин Зета-Джонс самой красивой женщиной на планете. В 1998 году журнал People присвоил ей первое место в списке самых красивых людей. В том же году вышел фильм «Маска Зорро», в котором актриса сыграла одну из наиболее ярких своих ролей, показавшую все ее очарование. И именно этот образ отметили пользователи в числе 10 наиболее привлекательных персонажей.

6. Ева Грин — Веспер Линд, «Казино „Рояль“»

Роль девушки Бонда стала одной из лучших в карьере актрисы, но изначально она не хотела даже рассматривать ее для себя. Лишь перечитав сценарий будущего фильма «Казино „Рояль“» Ева Грин поняла, что образ Веспер намного глубже и интереснее, чем других девушек Бонда. И хотя многие пользователи находят ее весьма горячей, то в жизни она, по ее признанию, наоборот, застенчива и даже холодна.

5. Ана де Армас — Джой, «Бегущий по лезвию 2049»

Ана де Армас стала одной из немногих кубинских актрис, покоривших Голливуд и своей красотой, и своим талантом. Именно роль голографической проекции Джой для актрисы стала прорывной и сделала девушку известной всему миру.

4. Сальма Хайек — Сантанико Пандемониум, «От заката до рассвета»

Сальму Хайек неоднократно называли одной из самых красивых женщин Голливуда. Роль танцовщицы и королевы вампиров в фильме «От заката до рассвета» — это лишь одна из наиболее известных ее ролей, сделавших лицо актрисы известным всему миру.

3. Рэйчел Вайс — Эвелин Карнахен, «Мумия»

Уроженку Лондона Рэйчел Вайс за природную красоту звали «английской розой». Уже с 14 лет девушка работала моделью. Любопытно, что первую известность Рэйчел принесли вовсе не фотосъемки, а отказ сниматься в одном фильме с Ричардом Гиром.

2. Элиша Катберт — Даниэль Кларк, «Соседка»

Актриса Элиша Катберт стала известной благодаря довольно пикантной роли в молодежной комедии «Соседка» (2004). И, начиная с 2002 года и на протяжении более 10 лет, она практически ежегодно попадала в списки наиболее привлекательных женщин. В 2016 году ее назвали одной из самых горячих канадских знаменитостей.

1. Элизабет Херли — Дьявол, «Ослепленный желаниями»

Элизабет Херли неоднократно включалась различными журналами в список самых привлекательных людей мира, а ее будоражащая воображение роль в «Ослепленном желаниями» сделала актрису одной из самых желанных женщин. Именно этот образ считают наиболее горячим пользователи интернета, и с ним актриса обошла даже признанных красавиц Монику Беллуччи и Сальму Хайек.