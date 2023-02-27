18 человек, которым вселенная уже устала намекать, что лучше бы им держаться от кухни подальше

Это только кажется, что готовить — легко: берешь рецепт, следуешь ему — и вуаля. Будь все так просто, все вокруг были бы крутыми поварами и делиться своими кулинарными провалами было бы попросту некому. Но покуда есть люди, которые не стесняются ошибаться и показывать миру, как у них ничего не получилось, мы с вами можем быть уверенными, что вдоволь насмеемся, не забыв и капельку посочувствовать.

«Я, конечно, догадывался, что готовка — это не мое, но утренний омлет ясно дал это понять»

«В первый же вечер в новой квартире жена прижарила пластиковый пакет к новехонькой плите»

«Это папа приготовил яичницу и добавил, по его словам, „капельку“ куркумы»

Вот с рецептами из интернета вечно так

Как-то увидела рецепт: воздушный шар окунали наполовину в шоколад, шоколад застывал, шар протыкали иголкой, и получалась красивая полусфера. Решилась повторить. Накупила шаров, растопила шоколад. Потом задумалась: шоколад горячий. Не лопнет ли шар от разницы температур? Надула, опустила в шоколад наполовину. Ничего не лопнуло — отлично! Теперь надо лишь дождаться, когда застынет. Прошло секунд 5, и вдруг — ба-бах! — шар лопнул и шоколад разлетелся во все стороны. Кухня вся в шоколаде, я в шоколаде. Уже начинаю понимать, что рецепт дурацкий. Но... А вдруг первый шар случайно лопнул? На видео же все нормально. Может, я что-то сделала не так? Снова посмотрела видео и надула еще один шарик. Но он повторил судьбу первого. В итоге все закончилось мойкой кухни, моим истерическим смехом и поеданием оставшегося растопленного шоколада ложкой. © Volkonskoit / Pikabu

«Мой парень засыпал в мультиварку соль вместо риса. И час гадал, чего так долго готовится»

«Подруга уверена, что готовит идеальные стейки»

«Моя четвертая и пока что худшая попытка испечь торт „Черный лес“»

Рис не прощает ошибок

Я не умею готовить рис, ну и просто залил его водой. Когда вся вода выпарилась, я подумал, что налил слишком мало, и добавил еще. И так каждый раз — все добавлял и добавлял воду, пока не решил, что мой рис уже готов. Короче, получилось... как бы вам описать? Представьте себе самый мягкий и податливый пластилин, из которого вы когда-либо лепили в детстве. Ну только из риса. © Unknown author / Reddit

«Кекс в кружке. Что ж, я пытался»

«Пыталась сделать фиолетовый лимонад, а получилась водичка из-под грязной швабры»

«Моя девушка сказала, что любит пиццу с голубым сыром. Кажется, я ее не так понял»

И еще одно доказательство того, что блюда по рецептам из сети редко получаются так, как задумано

Увидел этот лайфхак в сети. Нужно положить тостер набок, запихнуть в него хлеб, а на хлеб сразу положить сыр. На выходе получатся бутерброды с плавленым сыром. Все было нормально, сыр плавился, а потом сработал таймер тостера и хлеб вылетел из него прямо сыром на пол. Никакого бутерброда у меня не вышло, зато пришлось отскребать с пола сыр. © amao9098 / Reddit

«Не нарезайте, блин, камамбер, перед тем как его запечь!»

«А так все хорошо выглядело, пока не решил разрезать»

«Мои круассаны похожи на моржей, которые такие: „Ой, все, не могу больше“»

А вы когда-нибудь готовили так плохо, что даже ваш гриль был в шоке?

«Ну что, на ужин у нас пицца и слезы. А должен был быть пастуший пирог»