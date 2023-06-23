11 моделей обуви, которые мы обожаем, а они губят наши ноги день за днем

Если у вас болит спина или возникают непонятные боли в колене, не всегда это связано с травмами или растяжениями. Не исключено, что виной этому — ваша любимая пара обуви, которую вы носите и в пир, и в мир. Оказывается, некоторые привычные нам и, казалось бы, удобные модели обуви могут вызывать целую кучу проблем со здоровьем — особенно, если носить их изо дня в день.

Балетки

Балетки кажутся очень удобной обувью, но на самом деле ноги от них страдают: подошва такая тонкая, что чувствуется каждый камушек на тротуаре, а поддержку стопы и амортизацию она обеспечить не может. Часто балетки по ширине уже нормальной человеческой стопы, а иногда и имеют скользкую подошву. А еще они могут вызвать растяжение мышц и деформировать пальцы, для которых округлый носок обуви не оставляет достаточно места. Отсутствие лямок часто тоже заставляет человека искривлять пальцы, чтобы удержать балетки во время ходьбы. Но если эта обувь вам по душе, вот несколько советов, как выбрать более удобную для ваших ног модель: выбирайте балетки с достаточным пространством для пальцев или с квадратным носком;

отдайте предпочтение модели с небольшим каблуком;

если балетки легко согнуть пополам — оставьте их на полке. Ищите модель хоть с небольшой поддержкой стопы.

Обувь с заостренным носком

Обувая ноги в такие туфли, мы прижимаем большие пальцы ног к остальным. Если носить их постоянно, то сустав большого пальца увеличивается и начинает торчать в виде неприглядной шишки. В результате возникает такое заболевание как бурсит. Также туфли с остроконечными носками могут приводить к загибанию вторых и третьих пальцев ног и к мозолям. Хотя ортопеды советуют даже здоровым мужчинам и женщинам носить эту обувь как можно реже, те, у кого уже есть деформации пальцев, и люди с артритом должны быть особенно осторожны.

Обувь с высоким берцем

Обувь с высоким берцем смотрится эффектно и, кажется, защищает голеностоп, но на самом деле плохо годится для физических упражнений. Более того, ее ношение может вызывать травмы в видах спорта, где есть много прыжков, приземление на одну ногу или резкая смена направления движения. Дело в том, что в этой обуви пока остальные мышцы ног разогреваются, мышцы на внешней стороне голеностопа задействуются куда меньше. И это может вызывать их растяжение, особенно, если такие травмы уже случались ранее.

Шлепанцы

Нет более удобной обуви, когда нужно пройти совсем небольшое расстояние: метров 200 от отеля до пляжа или зайти в магазин, находящийся в соседнем доме. Но если вам нужно поехать куда-то на автомобиле или пройти более длинное расстояние, лучше выбрать более практичную обувь. Тонкие шлепанцы могут погнуться и застрять под педалью тормоза в автомобиле, а мокрые — просто соскользнуть с него в неподходящий момент. А если носить эту обувь все дни напролет, то можно запросто получить немало неприятных последствий, начиная от боли в пятке и вывиха лодыжки, до бурсита и подошвенного фасциита.

Сандалии-вьетнамки

Такие сандалии намного удобнее обычных шлепанцев-вьетнамок, но они могут натирать кожу до мозолей и волдырей между большим и вторым пальцами. А так как они полностью открывают кожу, на курорте еще есть и риск получить ожоги, поскольку солнцезащитный крем смывается с ног быстрее всего. Кроме того, постоянное ношение любой обуви на плоской подошве, включая эту, может привести к болям в коленях и в передней части стопы, травмам ахиллова сухожилия и растяжению связок.

Кеды

Большинство людей бегают, перекатывая ногу с пятки на носок, что усиливает удары о землю или асфальт. Поэтому небольшая амортизация, которая есть в обуви с прослойкой из пены, может быть полезна. В кедах, где подошва целиком состоит из резины, такой прослойки нет, поэтому их лучше оставить для велоспорта или тренировок в помещении.

Туфли и босоножки на платформе

Даже не слишком высокая платформа может увеличить риск травм при падении. Но главный минус такой обуви — это отсутствие гибкости ее подошвы, из-за чего нога не может естественно двигаться, а основной вес тела приходится на подушечку стопы. Из-за этого могут воспалиться суставы под большими пальцами. А если платформа еще и увесистая, то возникает риск получить растяжение коленей или лодыжек. Для безопасности ортопеды советуют выбирать нескользящую обувь на платформе, например, с резиновой подошвой и избегать моделей, где есть слишком резкий переход между пяткой и носком — в идеале он должен быть от 2,5 до 4 см.

Кроссовки на платформе

На самом деле это вполне удачный вид обуви для повседневной носки. Но вот воспринимать ее как спортивную не стоит: для активных занятий она не годится. Из-за дополнительного веса и их высоты ботинки на платформе увеличивают нагрузку на переднюю часть стопы и на все тело в целом. Если же вы хотите взять такие кроссовки для прогулок, убедитесь, что высота платформы не больше 8 см, а разница между высотой задней и передней части обуви не превышает 2 см — в противном случае ваша осанка и походка могут измениться.

Мюли

Из-за отсутствия задника и нормальной поддержки стопы мюли могут вызывать боли в спине и увеличивают нагрузку на ноги. Так что такие туфли даже на удобном и устойчивом каблуке не годятся для долгих прогулок по городу.

Кроксы

Ортопеды не рекомендуют носить кроксы на протяжении всего дня. Хотя они и обеспечивают хорошую поддержку стопы и в целом удобны, пятка в них свободно болтается, что создает на нее лишнюю нагрузку. Боль в своде стопы, пятке, искривление пальцев и мозоли — все это может произойти, если носить их по 8-10 часов в день. Так что лучше их оставить для непродолжительных прогулок на пляж или в бассейн.

Обувь с тугими ремешками и лямками

Сандалии и босоножки с лямками намного удобнее обычных шлепанцев: они не держатся исключительно на пальцах ног при ходьбе и равномернее распределяют нагрузку на стопу. Но тугие завязки и лямки на обуви могут вызвать нарушение кровообращения, обострение варикозного расширения вен и отеки. Избежать многих проблем при покупке новой обуви просто: нужно попробовать засунуть под каждую лямку указательный и средний пальцы. Если они входят туда комфортно, ремни не будут передавливать ноги. Но если предстоят длительные прогулки или на работе приходится много стоять, все же стоит подобрать более удобную обувь: даже сандалии с нетугими ремешками могут вызывать отеки и неприятные ощущения в ногах. Прошлым летом все билеты на поезд разобрали, поехала на море на автобусе. Ехать сутки. Надела свои любимые босоножки с ремешками. Вроде ходить в них удобно, ноги дышат, к отекам не предрасположена. Но к ночи за счет недостатка движения ноги опухли, лямки буквально впились в ступни. Выходя из автобуса на остановках, еле ходила, такими ноги стали тяжелыми и неповоротливыми. Лучше бы шлепки или кроссовки надела.