15 знаменитостей, которые идеальны на красных дорожках, а рядом с детьми тают, как мороженое под лучами солнца
Звездными снимками с ковровых дорожек уже давно никого не удивишь. Идеальные одежда, макияж, прически, идеальные фото — все рассказывает нам о красивой жизни. Хотя на деле в дали от софитов и вспышек фотокамер почти все знаменитости живут жизнью очень похожей на нашу и не стесняются быть собой.
В этой статье вы увидите фото звезд и их детей, полные неподдельных чувств. Без фильтров и наигранности.
Жизель Бюндхен
Evan Agostini/Invision/East News
Крисси Тайген
Patricia Schlein/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
Дуэйн «Скала» Джонсон
Vianney Le Caer/Invision/East News
- «Монстр» для первой вечеринки принцессы Тиа со всеми ее друзьями. Маленькие сказочные принцессы гурьбой бегали по дому и ни одна из них не боялась папу. Только мамы".
Приянка Чопра
Evan Agostini/Invision/East News
Джаред Падалеки
Kristin Callahan/Everett Collection/East News
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк
Jordan Strauss/Invision/East News
- «Для этого мира ты просто отец, но для своей семьи — ты целый мир. Я не знаю, кто придумал эту чушь, но мы так любим тебя. Спасибо тебе за то,что ты для нас — все».
Риз Уизерспун
Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News
Хилари Дафф
Quoin Pics/Everett Collection/East News
Ник Джонас
Evan Agostini/Invision/East News
- «Он станет твоим главным сторонником, главной поддержкой, и будет кричать громче всех, когда ты одержишь победу. А слезы твоих неудач каждый раз будут разбивать ему сердце, хотя он никогда не покажет, что ему больно. Твоя радость будет и его радостью. Это все о нем — папе, папочке, папуле или как еще вы там его называете.» (Приянка Чопра о Нике Джонасе)
Дженсен Эклс
Invision/Invision/East News
Кайли Дженнер
Evan Agostini/Invision/East News
Зои Салдана
Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News
- «Быть вашей мамой — это такое удовольствие. Смех, шутки, повсюду разбросанные кусочки лего, драки, срывы, периоды взросления, от которых так больно, достижения, от которых просто разрывается мое сердце... все в вас должно быть таким, какое оно есть. Оставайтесь такими же настоящими и свободными всегда.»
Джош Дюамель
Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News
Энрике Иглесиас
Charles Sykes/Invision/AP/East News
Алисса Милано
SYSPEO/SIPA/SIPA/East News
- «Я часто вспоминаю о том, когда я что-то делала в последний раз. Например, я абсолютно четко помню тот день, когда кормила грудью Беллу и понимала, что на этом все закончится. Хотя не могу вспомнить, когда это было с сыном. Надеюсь, что мои дети когда-нибудь найдут этот пост, и он напомнит им о тепле моей постели. Кто знает, может прямо сейчас моя дочь спит рядом со мной в последний раз. Сомневаюсь, что это так, но в том-то и дело: ты никогда не знаешь наверняка, когда этот раз окажется последним».
Просматривая соцсети, мы часто убеждаемся: звезды часто ближе и проще, чем нам кажется. Вот еще одна статья об этом.
Фото на превью Evan Agostini/Invision/East News, Kristin Callahan/Everett Collection/East News
AdMe/Семья/15 знаменитостей, которые идеальны на красных дорожках, а рядом с детьми тают, как мороженое под лучами солнца
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