15 знаменитостей, которые идеальны на красных дорожках, а рядом с детьми тают, как мороженое под лучами солнца

Звездными снимками с ковровых дорожек уже давно никого не удивишь. Идеальные одежда, макияж, прически, идеальные фото — все рассказывает нам о красивой жизни. Хотя на деле в дали от софитов и вспышек фотокамер почти все знаменитости живут жизнью очень похожей на нашу и не стесняются быть собой.

В этой статье вы увидите фото звезд и их детей, полные неподдельных чувств. Без фильтров и наигранности.