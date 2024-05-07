20+ звезд, которые сияли на балу Met Gala 2024 ярче Золушки из сказки
Бал Института костюма, который традиционно проводит Метрополитен-музей в Нью-Йорке - одно из главных модных событий года. Тема нынешнего Met Gala - "Спящие красавицы: возрождение моды". Мы собрали в нашей новой статье самых ярких знаменитостей, которые украсили собой это грандиозное мероприятие. Их платья - настоящие модные творения, и таких не увидеть больше ни на одной красной дорожке. Большинство звезд выбрали цветочную тематику, но некоторые в своем полете фантазии зашли гораздо дальше. А Зендея появилась даже в двух образах. Посмотрите.
Дженнифер Лопеc
Зендея, первый образ
Зендея, второй образ
Отсутствие бровей может изуродовать даже такую молодую и красивую девушку, как Зендея. Надеюсь, эта мода не вернётся
Деми Мур
Сара Джессика Паркер
Ким Кардашьян
Джессика Бил
Ариана Гранде
Бри Ларсон
Отличный шатёр, только он для ног. И от комаров и мух наверное оочень хорошо защищает. И то нет гарантии что во время носки тебя не покусают все комары в округе.
Эль Фаннинг
Аманда Сейфрид
Дамы и господа, к вашему вниманию. Я когда на меня надели платье. Я именно таким себя и вижу в платье.
Лана Дель Рей
Да вы там что на пикник собрались? Зачем им на голове и на талии эти марлевые шлейфы?
Николь Кидман
По началу: Ооу Николь, вы как всегда прекрасны. Но потом я увидела это чёрное непонятное месиво и: Николь, дорогая моя, ты что тоже попала в лапы этих симбиотов, только не говори мне... Мы Веном. 🤣
Кайя Гербер
Шакира
меня больше заинтересовала дама на заднем плане.. ну, та что вся в китайской лапше.. её даже Шакира не затмила!
Мишель Уильямс
Эту даму выкопали из сугроба, но поздно...
Простите.
Мишель ведь красивая женщина, что с ней сделали?
Кайли Миноуг
Гвендолин Кристи
Мег Райан
Линда Евангелиста
Теперь я поняла, как я выгляжу в глазах мамы, когда ношу только оверсайз.
Кендалл Дженнер
Ирина Шейк
Наоми Уоттс
Ума Турман
Анна Винтур
А вот и еще несколько статей про бал Института костюма:
Комментарии
Всё скучненько. Анна Винтур понравилась. Но у неё почти повседневный образ.
В основном, конечно, скукотища. Кая так вообще будто на выпускной пришла. На Met Gala нужно проявить фантазию, это повод подурачиться, но красиво подурачиться. Приходить как на обычное светское мероприятие стыдновато как-то даже(((
Надо же было так однобоко и скучно осветить Met Gala-мероприятие яркое и
экстравагантное! Предлагаю мужчин, они получились интереснее!
Бен Симмонс