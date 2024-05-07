20+ звезд, которые сияли на балу Met Gala 2024 ярче Золушки из сказки

Знаменитости
1 час назад

Бал Института костюма, который традиционно проводит Метрополитен-музей в Нью-Йорке - одно из главных модных событий года. Тема нынешнего Met Gala - "Спящие красавицы: возрождение моды". Мы собрали в нашей новой статье самых ярких знаменитостей, которые украсили собой это грандиозное мероприятие. Их платья - настоящие модные творения, и таких не увидеть больше ни на одной красной дорожке. Большинство звезд выбрали цветочную тематику, но некоторые в своем полете фантазии зашли гораздо дальше. А Зендея появилась даже в двух образах. Посмотрите.

Дженнифер Лопеc

Evan Agostini/Invision/East News

Зендея, первый образ

DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Зендея, второй образ

DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News, DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
마르가리따Маргарита
26 минут назад

Отсутствие бровей может изуродовать даже такую молодую и красивую девушку, как Зендея. Надеюсь, эта мода не вернётся

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Деми Мур

DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Сара Джессика Паркер

Evan Agostini/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Ким Кардашьян

Evan Agostini/Invision/East News

Джессика Бил

Evan Agostini/Invision/East News

Ариана Гранде

Evan Agostini/Invision/East News, DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Бри Ларсон

Evan Agostini/Invision/East News
Крулцифер Эйнфолк
38 минут назад

Отличный шатёр, только он для ног. И от комаров и мух наверное оочень хорошо защищает. И то нет гарантии что во время носки тебя не покусают все комары в округе.

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Эль Фаннинг

Evan Agostini/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Аманда Сейфрид

DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Лана Дель Рей

Evan Agostini/Invision/East News

Николь Кидман

Evan Agostini/Invision/East News
Крулцифер Эйнфолк
29 минут назад

По началу: Ооу Николь, вы как всегда прекрасны. Но потом я увидела это чёрное непонятное месиво и: Николь, дорогая моя, ты что тоже попала в лапы этих симбиотов, только не говори мне... Мы Веном. 🤣

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Кайя Гербер

Evan Agostini/Invision/East News

Шакира

Evan Agostini/Invision/East News
Gulnar Hydyrova
1 час назад

меня больше заинтересовала дама на заднем плане.. ну, та что вся в китайской лапше.. её даже Шакира не затмила!

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Мишель Уильямс

Evan Agostini/Invision/East News
Foxy Rainard
1 час назад

Эту даму выкопали из сугроба, но поздно...
Простите.
Мишель ведь красивая женщина, что с ней сделали?

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Кайли Миноуг

Evan Agostini/Invision/East News

Гвендолин Кристи

Evan Agostini/Invision/East News

Мег Райан

Evan Agostini/Invision/East News

Линда Евангелиста

Evan Agostini/Invision/East News

Кендалл Дженнер

DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Ирина Шейк

DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Наоми Уоттс

DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Ума Турман

Evan Agostini/Invision/East News

Анна Винтур

Evan Agostini/Invision/East News

А вот и еще несколько статей про бал Института костюма:

Фото на превью Evan Agostini/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Комментарии

Уведомления
Чадо Брюн
1 час назад

В основном, конечно, скукотища. Кая так вообще будто на выпускной пришла. На Met Gala нужно проявить фантазию, это повод подурачиться, но красиво подурачиться. Приходить как на обычное светское мероприятие стыдновато как-то даже(((

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Ёжик в авокадо
38 минут назад

Надо же было так однобоко и скучно осветить Met Gala-мероприятие яркое и
экстравагантное! Предлагаю мужчин, они получились интереснее!
Бен Симмонс

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