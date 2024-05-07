20+ звезд, которые сияли на балу Met Gala 2024 ярче Золушки из сказки

Бал Института костюма, который традиционно проводит Метрополитен-музей в Нью-Йорке - одно из главных модных событий года. Тема нынешнего Met Gala - "Спящие красавицы: возрождение моды". Мы собрали в нашей новой статье самых ярких знаменитостей, которые украсили собой это грандиозное мероприятие. Их платья - настоящие модные творения, и таких не увидеть больше ни на одной красной дорожке. Большинство звезд выбрали цветочную тематику, но некоторые в своем полете фантазии зашли гораздо дальше. А Зендея появилась даже в двух образах. Посмотрите.