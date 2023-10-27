История Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера, которые и 25 лет спустя не могут надышаться друг другом
Супермодель Синди Кроуфорд и бизнесмен Рэнди Гербер считаются одной из самых крепких пар среди знаменитостей. Недавно они отметили 25-летие брака, но до сих пор смотрят друг на друга влюбленными глазами. Мы решили разузнать историю их отношений, и, оказывается, они могли бы и не познакомиться, если бы бывший муж модели Ричард Гир согласился составить ей компанию на чужой свадьбе.
- C 1991 по 1995 год Синди Кроуфорд была замужем за Ричардом Гиром, который был старше ее на 17 лет. Поженилась пара спонтанно: в один прекрасный момент актер предложил модели поехать в Лас-Вегас и узаконить отношения.
- Позднее Синди признавалась: «Это была не та свадьба, о которой я мечтала. Все произошло внезапно, и я выходила замуж в костюме. Костюм был неплох, но я никогда не думала, что пойду к алтарю в темно-синем наряде. А мое кольцо и вовсе было сделано из фольги». Брак с Гиром также не принес модели счастья. По ее словам, они практически не проводили время вместе.
- Кроуфорд говорила, что этот союз был обречен на неудачу из-за дисбаланса сил: «Мне было 23 года, и я считала себя равной ему, поскольку тоже имела некоторый успех... Но по факту он уже был совсем на другой ступени».
- Как-то раз агент модели пригласил Гира и Кроуфорд на свою свадьбу. Однако актер «Красотки» не захотел почтить своим присутствием молодоженов, и модель пошла на торжество одна. Там она и встретила Рэнди Гербера.
- Кроуфорд вспоминала: «На тот момент я и близко не планировала с кем-то знакомиться. Но знаете, такое настроение как раз и подходит для знакомства лучше всего. Потому что вы в этот момент являетесь самим собой».
- И поскольку Синди и Рэнди тогда состояли в отношениях с другими людьми, им оставалось просто подружиться. «Я думаю, потому у нас в итоге все и получилось, потому что мы в первую очередь стали друзьями. Только с ним мне не приходилось притворяться, что мне нравятся спортивные игры или что-то там еще», — откровенничала модель. И лишь после расставания с Гиром Кроуфорд завязала романтические отношения с Гербером.
- В 1998 году 32-летняя Синди дала клятву у алтаря 36-летнему Рэнди. Случилось это на Багамах, и вторая свадьба молодую женщину уже не разочаровала. В качестве подвенечного наряда она выбрала платье в бельевом стиле, а на ноги... не надела ничего. Модель сказала заветное «Да» возлюбленному, будучи при этом босиком.
- «Я хотела выглядеть как лучшая версия той девушки, с которой Рэнди полюбил просыпаться по утрам», — объяснила свой свадебный образ знаменитость. А в конце торжества пара и вовсе переоделась в купальные костюмы и отправилась в бассейн.
- В 1999 году на свет появился первенец пары — сын Пресли. Спустя 2 года модель подарила жизнь и малышке Кайе, которой также суждено было стать моделью. Детей модель родила дома. По ее словам, такое решение она приняла после разговора с преподавателем йоги для беременных. Но при этом Синди говорит, что никому не будет советовать домашние роды, так как это подойдет далеко не всем. Сама же она находилась под регулярным наблюдением акушерки, начиная с 30-й недели беременности.
- Когда речь заходила о вопросах ведения быта, Синди признавалась, что она и муж имеют «традиционные» обязанности. Модель занимается вопросами уборки, покупки продуктов, планирования блюд, а бизнесмен не стесняется брать в руки инструменты, если что-то требует починки.
- «Его невозможно заставить даже мокрое полотенце поднять, но если какая-то вещь нуждается в ремонте — он отремонтирует. Например, если не работает кондиционер — это проблема Рэнди. Или если требуется постричь газон», — раскрывала секреты их распределения обязанностей Синди.
- Сама же она с удовольствием готовит и называет себя хорошим поваром. И в это несложно поверить, учитывая, что знаменитость то и дело показывает на своей страничке в соцсети снимки разных блюд.
- Какой бы гладкой ни казалась семейная жизнь Кроуфорд и Гербера, без тяжелых моментов не обошлось. Так, в 2004 году официантка одного из знаменитых вечерних заведений заявила, что у нее была интрижка с бизнесменом, когда тот уже был женат на модели. По ее словам, между ними был поцелуй.
- Инсайдеры делились, что для Синди эта информация стала большим ударом. Знакомые модели думали, что она уйдет от Рэнди, но та все-таки смогла простить мужа. Также анонимные источники сообщали, что супруги вместе посещали психотерапевта.
- Когда Пресли и Кайя повзрослели и начали пропадать по вечерам, как это свойственно подросткам, Синди и Рэнди решили, что пришло время снова ходить на свидания. По словам модели, это очень важно: находить время для романтики, сколько бы лет вы ни состояли в браке.
- «Это для нас в приоритете — ходить на свидания. Мы находим возможность просто провести время вместе, будь то прогулка по пляжу или совместный отдых на выходных. Мы много иронизируем друг на другом, но при этом каждый уважает мнение партнера. Даже если в чем-то мы не сходимся во взглядах. Когда он не согласен с моими словами, я вся — внимание. Стараюсь услышать его», — рассказывала модель.
- Также Синди поделилась, что до сих пор очарована мужем: «Мне нравятся возрастные изменения внешности Рэнди. Возможно потому что хочу, чтобы ему нравились и мои».
- Он, в свою очередь, воспевает привлекательность супруги: «У меня действительно самая красивая жена в мире. Я вижу ее такой же, какой впервые ее встретил. Я до сих пор любуюсь ею по утрам и думаю, как мне повезло». Также он добавляет: «В душе она все та же девушка из маленького городка. Самое важное для нее — это забота о семье и счастье близких. Она такая простая, несмотря на мировую известность. Она из тех людей, кто постоянно отдает, не требуя ничего взамен. Она — целый мир для меня».
- В мае 2023 года супруги отметили 25-летие брака, о чем модель написала на страничке в своей соцсети, выразив благодарность жизни за мужа и прекрасных детей.
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