История Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера, которые и 25 лет спустя не могут надышаться друг другом

Супермодель Синди Кроуфорд и бизнесмен Рэнди Гербер считаются одной из самых крепких пар среди знаменитостей. Недавно они отметили 25-летие брака, но до сих пор смотрят друг на друга влюбленными глазами. Мы решили разузнать историю их отношений, и, оказывается, они могли бы и не познакомиться, если бы бывший муж модели Ричард Гир согласился составить ей компанию на чужой свадьбе.