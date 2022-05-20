17 пушистых, которые дружат так, что даже людям можно у них поучиться

Если по квартире уже бегает один хвостатый любимец, взять еще одного — это всегда лотерея. Ведь животные совсем как люди, каждый из них со своим характером, и питомцы могут просто не понравиться друг другу. Особенно когда только и слышишь о том, что, например, кошки и собаки конфликтуют постоянно. Вот только в жизни они могут подружиться так, что хоть каждому встречному рассказывай.

Мы в ADME обожаем братьев наших меньших. И потому просто зависли, разглядывая мохнатых, которые в два счета доказывают, что и любовь, и дружба возможны даже в животном мире. А в бонусе вас ждет одна парочка, которая вместе буквально с рождения.

«Подарили брату котенка, но наш песель явно думает, что это для него»

«Наши котята не братья, но в приюте оказались вместе. Однозначно лучшие друзья»

Выглядит так, будто второй — настоящая тень того пятнистого рыжика. © frumpbumble / Reddit

«Первый раз они были в отпуске вместе и к его окончанию уже стали друзьями не разлей вода»

«Один весит 40 кг, второй — в 10 раз меньше. Но они постоянно друг с другом»

Божечки, маленький ведь размером с голову большого. © a_pinch_of_sarcasm / Reddit

Кажется, именно так выглядят вторые половинки

Интересно, а они сами знают, насколько похожи? © blackcatdotcom / Reddit

«Приютил двух котеек, и они просто неразлучны»

Тут кому-то очень хорошо друг с другом

А эти двое ну просто постоянно вместе

Возможно, это лучшее, что я когда-либо видел. © bestnightmare6996 / Reddit

Ну любовь же! Даже и добавить нечего

А тут еще попробуй разберись, где начало и где конец одного из котеек

«Каждый день беру на работу свою бордер-колли. И вот тут она со своим лучшим другом и коллегой»

Уверена, что они самые трудолюбивые сотрудники в офисе. И вы меня не переубедите. © alizebra97 / Reddit

«Наша 18-летняя колли на прогулке со своим младшим приятелем. Он, кстати, следит за нами каждый день, чтобы быть в курсе абсолютно всех дел»

«Чарли считает, что мы завели нового щенка только для него. Они тут же стали лучшими друзьями»

Похоже, ты своим фотографированием прервал какой-то важный разговор. © andtheyweresinging / Reddit

Эти пушистые просто не могут оторваться друг от друга

«Приютил сегодня молодого песеля. Кажется, у них с моей старшей уже любовь»

Тут тоже кое-кто уютно устроился на мягоньком друге

Внезапные «цьмоки» от любимого — однозначно залог крепких отношений

Бонус: иногда дружба между домашним любимцем и человеком может длиться буквально всю жизнь

«Нам с котом по 22 года. Дождался вот моего выпуска из универа».