16 звезд, которые вместо банальных туфель на шпильках выбрали кое-что покруче

Без сомнения, звезды нередко используют красную ковровую дорожку как место, чтобы выразить себя. Кто-то предпочитает выделяться, а кто-то выбирает простой и удобный стиль. Независимо от того, какую цель ставит знаменитость, ее обувь часто привлекает особое внимание. Мы пристально рассмотрели фотографии звезд и выяснили, что они не всегда выбирают туфли на шпильках.