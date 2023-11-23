16 звезд, которые вместо банальных туфель на шпильках выбрали кое-что покруче

Дизайн
1 час назад

Без сомнения, звезды нередко используют красную ковровую дорожку как место, чтобы выразить себя. Кто-то предпочитает выделяться, а кто-то выбирает простой и удобный стиль. Независимо от того, какую цель ставит знаменитость, ее обувь часто привлекает особое внимание. Мы пристально рассмотрели фотографии звезд и выяснили, что они не всегда выбирают туфли на шпильках.

Серена Уильямс

ANGELA WEISS / AFP / East News

Сальма Хайек

AA/ABACA/Abaca/East News

Шер

Jordan Strauss/Invision/East News

Милли Бобби Браун

Adriana M. Barraza / WENN.com/agefotostock/East News

Аня Тейлор-Джой

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Тильда Суинтон

Jack Plunkett/Invision/East News

Эмма Томпсон

ISABEL INFANTES / AFP / East News

Энн Хэтэуэй

Jordan Strauss/Invision/East News

Гвендолин Кристи

Admedia, Inc/Sipa USA/East News

Кейт Бланшетт

Сара Полли

Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

Ирина Шейк

DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Кейт Микуччи

LISA O'CONNOR/AFP/East News

Куанна Чейзингхорс

PATRICK T. FALLON/AFP/East News

Элизабет Олсен

Jack Plunkett/Invision/East News

Лили Аллен

Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Мы обожаем разглядывать звездные наряды с красных ковровых дорожек. Если вы тоже, то рекомендуем обратить внимание на эти статьи:

Фото на превью AA/ABACA/Abaca/East News, DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Комментарии

Но ничего, я лично не поленюсь зайти, дабы выразить свою нелюбовь к звездулькам и их шмотью 🤗
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