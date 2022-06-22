Кем могла быть «Неизвестная» Крамского, имя которой художник скрывал до конца жизни

В 1883 году художник Иван Николаевич Крамской написал картину «Неизвестная». Работа сразу произвела фурор и вызвала немало споров. Изображенная на ней героиня казалась дамой из высшего общества, хотя один из критиков сравнивал ее с содержанкой. Защитить репутацию своей героини мог сам Крамской, если бы рассказал, кто был ее прототипом, но он отказывался раскрывать имя.

Мы в ADME изучили биографии нескольких возможных прототипов «Неизвестной». Истории этих женщин полны драматичных моментов, поэтому каждая из них могла быть достойна того, чтобы ее увековечили на этом полотне.

История «Неизвестной»

Иван Крамской представил свою картину на 11-й выставке художников-передвижников. Вопреки ожиданиям, основатель галереи Павел Михайлович Третьяков не захотел приобретать полотно. Оскорбленный этим Крамской продал работу мелкому коллекционеру. После этого картина сменила еще нескольких владельцев. По слухам, «Неизвестная» приносила несчастья каждому из них. Один обанкротился, от другого ушла жена, а третий потерял дом в пожаре. Лишь в 1925 году полотно попало в Третьяковскую галерею. С тех пор о происшествиях, связанных с картиной, не сообщалось. Но ее происхождение оставалось загадкой.

Женщина на картине одета модно: бархатный берет, пальто с собольим мехом, муфта с шелковыми лентами, золотой браслет. Одежда и высокомерный взгляд наводят на мысль, что перед нами знатная дама. Но к моменту написания картины многие дворяне уже не позволяли себе носить роскошные наряды. Свою состоятельность напоказ выставляли те, кто поднялся по социальной лестнице благодаря деньгам. Из-за этого нельзя с уверенностью говорить о том, что на картине изображена дворянка. Это могла быть любая женщина, для которой подобрали дорогую одежду. Вот несколько предположений о том, кем была «Неизвестная» в жизни.

Софья Ивановна Юнкер-Крамская

По одной из версий, на картине изображена дочь Крамского, Софья. Она и сама была художницей. Софья дружила с дочерями Павла Михайловича Третьякова, Александрой и Верой. В юности у девушки было много поклонников, но выйти замуж она собиралась за известного врача Сергея Сергеевича Боткина. Крамской успел написать парные портреты дочери и ее избранника. Молодые люди были помолвлены, но так и не поженились. Женой Боткина в итоге стала подруга Софьи Александра Третьякова. Сама Софья вышла замуж лишь спустя несколько лет, в 1901 году, за юриста Георгия Юнкера. Он скончался через 15 лет после свадьбы.

Иван Крамской, пишущий портрет Софьи.

Софья училась живописи под руководством своего отца и других именитых художников. Она писала картины в разных жанрах, представляла работы на выставках многих стран. Юнкер-Крамская создавала портреты известных тогда актеров и представителей знати. Когда библиотекарь Глеб Яковлев задумал открыть картинную галерею в память об Иване Крамском, именно Софья первой предоставила для выставки свои работы. Она же помогала пополнять коллекцию работами других художников. В 30-е годы Софья тяжело заболела. Она продолжала трудиться, но уже не как художница, а как иллюстратор учебников и фотограф в газете. Болезнь усугублялась, и в 1933 году Юнкер-Крамская умерла.

Екатерина Михайловна Долгорукова

По другой версии, на картине изображена Екатерина Долгорукова, вторая жена Александра ll. Крамской учил живописи членов царской семьи и вполне мог познакомиться с Екатериной. Она происходила из знатного рода, но не считалась ровней правителю государства, поэтому их брак был морганатическим. Это значит, что к Екатерине и ее детям не переходило право престолонаследия. Роман Екатерины и Александра начался, когда последний еще был женат. Отношения поддерживали мать Екатерины и директор Смольного института, в котором Долгорукова тогда обучалась. В 1867 году, спустя 2 года после знакомства, о романе стало известно общественности. Екатерина еще 13 лет была в отношениях с женатым мужчиной, родила от него 4 детей, а затем, когда первая жена Александра скончалась, вышла за него замуж.

Екатерина Михайловна Долгорукова, фотография.

Свадьба состоялась всего лишь через 6 недель после смерти жены Александра. Такая спешка в те времена была возмутительной. Александр даровал Екатерине титул княгини и признал их детей. Александр погиб меньше чем через год после свадьбы. Вскоре после похорон Екатерина перебралась во Францию.

Варвара Ильинична Туркестанова

Некоторые исследователи выдвигают теорию о том, что на картине изображена княжна Варвара Туркестанова, фаворитка другого правителя — Александра I. Она скончалась за много лет до создания «Неизвестной», но Крамской мог увидеть ее изображение и написать картину, вдохновившись этой историей. Варвара Туркестанова была фрейлиной матери и жены Александра. Сначала отношения между Варварой и Александром оставались дружескими, но и этого хватило, чтобы спровоцировать пересуды. Постепенно дружба переросла во взаимную симпатию. Одновременно с этим у Туркестановой начался роман с князем Владимиром Голицыным, который был младше ее на 18 лет и подумывал жениться на княжне. Любовный треугольник разорвался драматично: Голицын застал вместе Варвару и Александра. После этого он прекратил роман. Отношения Варвары и Александра были обречены изначально, но закончились самым трагичным образом. Во время заграничной поездки Варвара узнала, что забеременела. 24 апреля 1819 года она родила дочь, а спустя несколько дней скончалась. Неизвестно, кто был отцом девочки, но на воспитание ее взял именно Владимир Голицын.

Матрена Саввишна Бестужева

Этюд к картине «Неизвестная».

По еще одной версии, на картине изображена Матрена Саввишна Бестужева. Она была крестьянкой, но вышла замуж за знатного мужчину. Иван Крамской близко общался с этой семьей. Под влиянием родственников, которых не устраивала невестка, Бестужев решил развестись с Матреной. После расставания ей пришлось вернуться в родное село. В пути Матрена тяжело заболела и вскоре ушла из жизни. Крамской узнал об этом, когда приехал навестить свою знакомую. Портретов Бестужевой, по которым можно было бы проверить ее сходство с «Неизвестной», нет.

Есть и другие версии происхождения картины. Кто-то предполагал, что Крамской изобразил на ней Анну Каренину из одноименного произведения Льва Толстого. Образ мог быть и полностью вымышленным. Не существует подтверждения ни одной из этих теорий. Возможно, эта загадочность — одна из причин, по которой картина производит такое сильное впечатление.