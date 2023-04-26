10 хитростей, которые помогут вам выбрать украшения и быть в тренде в этом году

Украшения могут улучшать настроение, придавать образу яркости и подчеркивать индивидуальность. Однако чтобы избежать однообразия, полезно быть в курсе модных тенденций и использовать их при создании своих образов. При этом совсем необязательно строго следовать трендам, можно просто применять их для обновления своего стиля. Главное — не забывать о правилах сочетания украшений.

10. Выбирайте украшения в зависимости от наряда

С базовыми вещами лучше надевать необычные украшения, которые будут бросаться в глаза и сделают образ интереснее. Но если вы решили выйти в свет в наряде нестандартного кроя, яркого цвета или с акцентными деталями, то лучше подобрать минималистичные аксессуары, которые лишь добавят изюминку и не превратят его в цыганский. А вот еще несколько правил, которые стоит учитывать, прежде чем выбирать украшения: «5 правил при выборе украшений, которые стоит выучить как дважды два».

9. Не бойтесь крупных размеров

Сейчас популярен максимализм, что позволяет экспериментировать со стилем и не скромничать. Дизайнеры создают массивные украшения, впечатляющие публику, смело играя с формами и размерами. Вы также можете выбрать большие печатки вместо тонких колец, увесистые серьги с камнями вместо гвоздиков и крупные подвески, толстые цепи и длинные ожерелья вместо классических цепочек.

8. Чем больше цвета, тем лучше

В расцветках сейчас также полная свобода самовыражения: ювелирные бренды создают смелые цветовые сочетания, экспериментируют с новыми материалами и отдают предпочтение ярким и броским украшениям. Так что пришло время вписать в свой образ серьги с разноцветными камнями или развеселые браслеты.

7. Добавьте нотку ностальгии по детству

Яркие, легкие и наивные украшения не сдают своих позиций. Ожерелья с плюшевыми мишками, конфетно-цветные браслеты, серьги в форме животных, аксессуары из бисера — все, что казалось неприемлемым для взрослого человека, теперь можно смело вписывать в свой образ, добавляя ему легкости и иронии.

6. Экспериментируйте с многослойностью

Тренд «все и сразу» — один из самых простых в применении. Не ограничивайтесь одним колечком, попробуйте надеть их на несколько пальцев и на разные фаланги.

5. Смело смешивайте стили и металлы

В мире моды сейчас нет запретных сочетаний, и это здорово. Не бойтесь экспериментировать, сочетая золото и серебро, а также асимметричные и симметричные украшения в одном образе. Главное — придерживаться своего стиля и наслаждаться процессом. Кстати, необязательно тратиться на дорогие металлы. При соблюдении определенных правил бижутерия может выглядеть шикарно: «9 причин, из-за которых бижутерия смотрится на вас дешево и безвкусно».

4. Подчеркните индивидуальность особыми символами

Растет интерес к персонализированным украшениям, представляющим собой инициалы, знаки зодиака, символы и образы со смыслом. Дизайнеры активно воплощают эти идеи в своих коллекциях, что позволяет нам не только выделиться, но и окружить себя приятными ассоциациями и символами. Кстати, украшения могут многое рассказать об их обладательнице: «10 украшений, к которым нужно отнестись максимально серьезно, ведь они могут слишком много о нас рассказать».

3. Подбирайте цвет металла и камней в тон коже и волосам

Это поможет сделать образ более гармоничным и выразительным. Так, золото больше подходит людям с темным цветом волос, а вот серебро отлично смотрится почти на всех. Людям с бледной кожей лучше выбрать камни фиолетовых, синих и красных оттенков. А вот желтый, оранжевый и зеленый цвет больше подходят к смуглой коже. За украшениями важно правильно ухаживать, тогда они будут долго радовать вас: «23 хитрости по уходу, с которыми ваши украшения засияют как новые».

2. Обратите внимание на классику в новом прочтении

Жемчуг — классика, которая не теряет своей популярности. Однако сейчас в моде украшения из жемчуга нестандартного дизайна: массивные, причудливой формы вместо стандартных круглых бусин, сочетающие разные цвета и стили. Кстати, многие украшения имеют свою историю: «10 украшений, которые носят все вокруг, а вот об их истории и значении мало кто знает».

1. Не ограничивайте себя — украшайте все тело