15+ ярких женщин, которые и без визажиста неплохо справляются

Для того чтобы круто делать мейкап, вовсе необязательно быть профессиональным визажистом: многие девушки справляются с этой задачей своими силами. Для этого нужно всего лишь немного практики, ну а вдохновение и свежие образы с легкостью можно найти в интернете. Мы обратились к фотографиям пользовательниц сети, которые поднаторели в нанесении макияжа и хвастаются своими успехами.

«Впервые попробовала праймер для век, и он меня очень впечатлил!»

«Очень горжусь своим макияжем»

Образ с зелеными тенями

«Решила попробовать что-нибудь новенькое»

«Создавая повседневный образ, попробовала использовать черную жидкую помаду»

Суббота — для веселого макияжа

«Не знаю, почему говорят, что яркие веки и губы не сочетаются. По-моему, вполне»

Готический макияж с тенями теплых оттенков

«Я люблю черпать вдохновение в окружающем мире, и в последнее время увлекаюсь абстрактным макияжем»

Я никогда раньше не видела ничего подобного, это так здорово! © WarriorcatsFTW / Reddit



Макияж, навеянный покемонами

«Макияж помогает. Мне было грустно, я включила музыку из 90-х, поиграла со своей палитрой и почувствовала себя намного лучше»

«Мой образ сегодня вечером»

Веселая оранжевая подводка для глаз

«После многих проб и ошибок я наконец сделала себе повседневный мейкап»

«Недавно увлеклась графичной подводкой»

Образ для свидания с использованием всего трех теней

«Впервые делая макияж в стиле 80-х, постаралась его осовременить»

«Воссоздала образ Дженны Ортеги на „Золотом глобусе“»

«За прической и макияжем на свадьбу идут к профессионалам. А я сэкономила и сделала все сама!»

Макияж выглядит потрясающе, особенно глаза. © radiovoodoo / Reddit

