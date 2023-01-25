15+ ярких женщин, которые и без визажиста неплохо справляются
Для того чтобы круто делать мейкап, вовсе необязательно быть профессиональным визажистом: многие девушки справляются с этой задачей своими силами. Для этого нужно всего лишь немного практики, ну а вдохновение и свежие образы с легкостью можно найти в интернете. Мы обратились к фотографиям пользовательниц сети, которые поднаторели в нанесении макияжа и хвастаются своими успехами.
«Впервые попробовала праймер для век, и он меня очень впечатлил!»
«Очень горжусь своим макияжем»
Образ с зелеными тенями
«Решила попробовать что-нибудь новенькое»
«Создавая повседневный образ, попробовала использовать черную жидкую помаду»
Суббота — для веселого макияжа
«Не знаю, почему говорят, что яркие веки и губы не сочетаются. По-моему, вполне»
Готический макияж с тенями теплых оттенков
«Я люблю черпать вдохновение в окружающем мире, и в последнее время увлекаюсь абстрактным макияжем»
- Я никогда раньше не видела ничего подобного, это так здорово! © WarriorcatsFTW / Reddit
Макияж, навеянный покемонами
«Макияж помогает. Мне было грустно, я включила музыку из 90-х, поиграла со своей палитрой и почувствовала себя намного лучше»
«Мой образ сегодня вечером»
Веселая оранжевая подводка для глаз
«После многих проб и ошибок я наконец сделала себе повседневный мейкап»
«Недавно увлеклась графичной подводкой»
Образ для свидания с использованием всего трех теней
«Впервые делая макияж в стиле 80-х, постаралась его осовременить»
«Воссоздала образ Дженны Ортеги на „Золотом глобусе“»
«За прической и макияжем на свадьбу идут к профессионалам. А я сэкономила и сделала все сама!»
- Макияж выглядит потрясающе, особенно глаза. © radiovoodoo / Reddit
А вы делаете себе макияж сами или предпочитаете обращаться за помощью к профессионалам?
Фото на превью daralaneandco / Reddit
Поделиться этой статьёй