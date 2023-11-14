Стилист показала ошибки в образах, которыми девушки грешат все без исключения

Многие девушки не верят в силу и мощь аксессуаров и часто их игнорируют. А порой одна маленькая деталь может выгодно подчеркнуть достоинства и сделать образ в разы привлекательнее. В своем блоге стилист Ирина Понякина наглядно продемонстрировала это на себе и доказала, что в моде мелочей не бывает.

Ошибка № 1. Много горизонтальных линий

Они делят фигуру на составные части вместо создания единого образа. На фото слева это водолазка навыпуск, юбка-карандаш и ботильоны. Линии режут фигуру и нарушают пропорции. К тому же из-за того, что водолазка не заправлена, ноги визуально становятся короче, тем самым нарушаются пропорции фигуры в целом. Не зря стилисты советуют заправлять блузки / футболки / свитера. Вот что я изменила в образе: Заменила юбку. Такая модель, которую я использовала в образе слева, уже давно неактуальна. У юбки плохая длина: в идеале она должна быть или выше колена, или, как в моем случае, ниже. Хорошо, если у юбки будет асимметричный низ: тогда мы уберем одну вертикаль.

Такая модель, которую я использовала в образе слева, уже давно неактуальна. У юбки плохая длина: в идеале она должна быть или выше колена, или, как в моем случае, ниже. Хорошо, если у юбки будет асимметричный низ: тогда мы уберем одну вертикаль. Заправила водолазку в юбку и добавила к образу ремень. Пропорции восстановились, ноги стали выглядеть длиннее.

и добавила к образу ремень. Пропорции восстановились, ноги стали выглядеть длиннее. Переобулась. Лодочки под цвет кожи визуально удлиняют ноги.

Ошибка № 2. Слишком облегающая одежда

Тут опять же горизонтали — водолазка, ботильоны, гармошка джинсов на щиколотках. Они делают фигуру шире. Кроме того, частая ошибка девушек с широкими бедрами — это когда они носят слишком облегающую одежду, как бы натягивая ее на себя, тем самым делая бедра визуально еще больше. Исправляю ошибки: Если вы обладательница аппетитных форм, но не хотите акцентировать на них слишком много внимания, то отличным решением станет верхний слой , например жакет, как в моем случае.

, например жакет, как в моем случае. Водолазку мы снова обязательно заправляем в джинсы .

. Обувь тоже меняем — такие ботильоны совсем неактуальны. А уж гармошка на джинсах вообще прошлый век, и никогда она никого не украшала.

Ошибка № 3. Объемные вещи без акцента на талии

Мелочи в наших образах действительно порой играют решающую роль. Хоть тут и все вещи актуальные, но образ слева любую девушку сделает квадратом. Я не меняла ни одного предмета одежды, однако заметьте, насколько образы получились разные по производимому впечатлению. А все, что я сделала: Заправила джемпер в юбку и таким образом подчеркнула талию, пропорции фигуры и сделала ноги длиннее.

в юбку и таким образом подчеркнула талию, пропорции фигуры и сделала ноги длиннее. Оголила запястья, тем самым сделала образ более легким и женственным.

Ошибка № 4. Нарушение пропорций тела

Первый образ выглядит откровенно скучным и нарушает пропорции, из-за чего туловище кажется чуть ли не длиннее ног. Исправила так: Поменяла обувь на каблуки, чтобы сделать ноги длиннее. Кстати, если вы подбираете обувь под цвет брюк или колготок, ваши ноги кажутся более длинными — проверено.

на каблуки, чтобы сделать ноги длиннее. Кстати, если вы подбираете обувь под цвет брюк или колготок, ваши ноги кажутся более длинными — проверено. Расстегнула несколько пуговиц у рубашки, чтобы сделать шею длиннее и придать образу кокетливости и женственности.

у рубашки, чтобы сделать шею длиннее и придать образу кокетливости и женственности. Закатала рукава рубашки , чтобы показать тонкие запястья. Это придало образу легкости и сделало визуально чуть стройнее.

, чтобы показать тонкие запястья. Это придало образу легкости и сделало визуально чуть стройнее. Добавила аксессуары , чтобы сделать образ интереснее. Это может быть как акцентная красная сумка, так и черная шляпа, если вы не хотите ярких деталей в своем образе. Оба приема действуют.

, чтобы сделать образ интереснее. Это может быть как акцентная красная сумка, так и черная шляпа, если вы не хотите ярких деталей в своем образе. Оба приема действуют. Исправила пропорции. Можно либо подчеркнуть талию с помощью ремня, в этом случае рубашку оставляете застегнутой. Либо, если вы не любите ремни или же не хотите акцентировать внимание на своей талии, расстегните рубашку, создав вертикаль в вашем образе. Таким образом вы будете выглядеть стройнее. В этом случае под рубашку стоит надеть верх в тон брюкам.

Ошибка № 5. Хлипкий трикотаж

От тонких кардиганов многие не готовы отказаться. Их носить можно, но только как нижний слой . Это же касается и водолазок — такие вещи вполне можно вписать в модный образ.

. Это же касается и водолазок — такие вещи вполне можно вписать в модный образ. В качестве верхнего слоя я выбрала модную рубашку из экокожи. Такие вещи я чаще всего ношу в расстегнутом виде — таким образом создается дополнительная вертикаль в образе, которая хорошо вытягивает силуэт.

в образе, которая хорошо вытягивает силуэт. Также вы наверняка знаете, что сейчас в моде длинные кардиганы и очень короткие. По фото прекрасно видно, как плохо смотрится модель длиной до бедра или чуть ниже. Она делает женщину визуально приземистой, бедра становятся шире, а ноги — короче.

или чуть ниже. Она делает женщину визуально приземистой, бедра становятся шире, а ноги — короче. По поводу юбок: многие никак не хотят заправлять в них свитер, водолазку или, как в моем случае, кардиган. Я каждый раз недоумеваю. На моем примере прекрасно видна разница. Юбка на талии удлиняет ноги и делает силуэт правильным. Даже если у вас имеется живот, широкий ремень прекрасно это скроет.

и делает силуэт правильным. Даже если у вас имеется живот, широкий ремень прекрасно это скроет. Светлая обувь делает образ легче.

Ошибка № 6. Закрытый образ

Одно и то же платье, однако благодаря маленьким и, как порой кажется, незначительным деталям оно выглядит абсолютно по-разному. Никогда не застегивать платье на все пуговицы, если они, конечно, на нем есть. Немного приоткрыть шею — хороший вариант, ведь так она будет казаться длиннее , кроме того, образ станет более расслабленным.

, кроме того, образ станет более расслабленным. Я очень люблю ремни и не особо жалую пояса, которые идут в комплекте с платьем . Причина довольно проста: ремень делает образ более интересным и законченным, вариант же с поясом в тон платью чаще всего блеклый и неинтересный.

. Причина довольно проста: ремень делает образ более интересным и законченным, вариант же с поясом в тон платью чаще всего блеклый и неинтересный. Чтобы сделать образ легче и воздушнее, можно немного поднять рукава , обнажив запястья.

, обнажив запястья. По поводу обуви совет остается тем же: светлая предпочтительнее темной.

Как аксессуары решают все

Тут я расстегнула несколько пуговиц у платья-рубашки из экокожи. С помощью черного ремня подчеркнула талию и сделала ноги длиннее. С «родным» поясом такого эффекта нет.

Синее платье выглядит как размахайка. Неплохо, но гораздо лучше подчеркнуть талию ремнем. Образ сразу стал собранным, а достоинства подчеркнутыми, несмотря на то что платье закрытое. В образе справа с помощью расстегнутой рубашки я создала вертикаль.

Образ слева хорош для беременных. Образ с ремнем выглядит гораздо гармоничнее.

Образ с черным ремнем очень красивый. Однако красный ремень под цвет помады делает его более запоминающимся.

Все образы имеют право на существование. Но второй и третий привлекают внимание. Ремень на платье подчеркивает талию. А аксессуары (шляпа и красная сумка) добавляют интересные акценты.

Очень красивый костюм в пижамном стиле. Однако нам не нужно, чтобы он выглядел как пижама. Вопрос решает ремень.

Пример с платьем: с курткой создала вертикаль, подчеркнула фигуру ремнем.

И вновь ремень на платье собрал наш образ.

Ремень подчеркнул талию, сделал меня стройнее. А жакет создал вертикаль.

Само по себе платье напоминает ночную сорочку. Однако ремень и куртка сделали его выходным.

Фиолетовый костюм сам по себе очень красивый. Однако образы вновь собирают именно ремни.

Простое черное платье выглядит скучным. Баска и яркие аксессуары делают образ очень интересным.

Наглядное отличие, насколько выгоднее смотрится правильно подобранный ремень. «Родной» пояс в подметки не годится. Обратите внимание на расстегнутые пуговички. Сделала вариант образа, где платье-рубашка выступает в роли пыльника — легкого летнего плаща.

Какие приемы возьмете на заметку?

Внимание: в августе 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.