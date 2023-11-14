Стилист показала ошибки в образах, которыми девушки грешат все без исключения
Многие девушки не верят в силу и мощь аксессуаров и часто их игнорируют. А порой одна маленькая деталь может выгодно подчеркнуть достоинства и сделать образ в разы привлекательнее. В своем блоге стилист Ирина Понякина наглядно продемонстрировала это на себе и доказала, что в моде мелочей не бывает.
Ошибка № 1. Много горизонтальных линий
Они делят фигуру на составные части вместо создания единого образа. На фото слева это водолазка навыпуск, юбка-карандаш и ботильоны. Линии режут фигуру и нарушают пропорции. К тому же из-за того, что водолазка не заправлена, ноги визуально становятся короче, тем самым нарушаются пропорции фигуры в целом. Не зря стилисты советуют заправлять блузки / футболки / свитера. Вот что я изменила в образе:
- Заменила юбку. Такая модель, которую я использовала в образе слева, уже давно неактуальна. У юбки плохая длина: в идеале она должна быть или выше колена, или, как в моем случае, ниже. Хорошо, если у юбки будет асимметричный низ: тогда мы уберем одну вертикаль.
- Заправила водолазку в юбку и добавила к образу ремень. Пропорции восстановились, ноги стали выглядеть длиннее.
- Переобулась. Лодочки под цвет кожи визуально удлиняют ноги.
Ошибка № 2. Слишком облегающая одежда
Тут опять же горизонтали — водолазка, ботильоны, гармошка джинсов на щиколотках. Они делают фигуру шире. Кроме того, частая ошибка девушек с широкими бедрами — это когда они носят слишком облегающую одежду, как бы натягивая ее на себя, тем самым делая бедра визуально еще больше.
Исправляю ошибки:
- Если вы обладательница аппетитных форм, но не хотите акцентировать на них слишком много внимания, то отличным решением станет верхний слой, например жакет, как в моем случае.
- Водолазку мы снова обязательно заправляем в джинсы.
- Обувь тоже меняем — такие ботильоны совсем неактуальны. А уж гармошка на джинсах вообще прошлый век, и никогда она никого не украшала.
Ошибка № 3. Объемные вещи без акцента на талии
Мелочи в наших образах действительно порой играют решающую роль. Хоть тут и все вещи актуальные, но образ слева любую девушку сделает квадратом. Я не меняла ни одного предмета одежды, однако заметьте, насколько образы получились разные по производимому впечатлению. А все, что я сделала:
- Заправила джемпер в юбку и таким образом подчеркнула талию, пропорции фигуры и сделала ноги длиннее.
- Оголила запястья, тем самым сделала образ более легким и женственным.
Ошибка № 4. Нарушение пропорций тела
Первый образ выглядит откровенно скучным и нарушает пропорции, из-за чего туловище кажется чуть ли не длиннее ног. Исправила так:
- Поменяла обувь на каблуки, чтобы сделать ноги длиннее. Кстати, если вы подбираете обувь под цвет брюк или колготок, ваши ноги кажутся более длинными — проверено.
- Расстегнула несколько пуговиц у рубашки, чтобы сделать шею длиннее и придать образу кокетливости и женственности.
- Закатала рукава рубашки, чтобы показать тонкие запястья. Это придало образу легкости и сделало визуально чуть стройнее.
- Добавила аксессуары, чтобы сделать образ интереснее. Это может быть как акцентная красная сумка, так и черная шляпа, если вы не хотите ярких деталей в своем образе. Оба приема действуют.
- Исправила пропорции. Можно либо подчеркнуть талию с помощью ремня, в этом случае рубашку оставляете застегнутой. Либо, если вы не любите ремни или же не хотите акцентировать внимание на своей талии, расстегните рубашку, создав вертикаль в вашем образе. Таким образом вы будете выглядеть стройнее. В этом случае под рубашку стоит надеть верх в тон брюкам.
Ошибка № 5. Хлипкий трикотаж
- От тонких кардиганов многие не готовы отказаться. Их носить можно, но только как нижний слой. Это же касается и водолазок — такие вещи вполне можно вписать в модный образ.
- В качестве верхнего слоя я выбрала модную рубашку из экокожи. Такие вещи я чаще всего ношу в расстегнутом виде — таким образом создается дополнительная вертикаль в образе, которая хорошо вытягивает силуэт.
- Также вы наверняка знаете, что сейчас в моде длинные кардиганы и очень короткие. По фото прекрасно видно, как плохо смотрится модель длиной до бедра или чуть ниже. Она делает женщину визуально приземистой, бедра становятся шире, а ноги — короче.
- По поводу юбок: многие никак не хотят заправлять в них свитер, водолазку или, как в моем случае, кардиган. Я каждый раз недоумеваю. На моем примере прекрасно видна разница. Юбка на талии удлиняет ноги и делает силуэт правильным. Даже если у вас имеется живот, широкий ремень прекрасно это скроет.
- Светлая обувь делает образ легче.
Ошибка № 6. Закрытый образ
Одно и то же платье, однако благодаря маленьким и, как порой кажется, незначительным деталям оно выглядит абсолютно по-разному.
- Никогда не застегивать платье на все пуговицы, если они, конечно, на нем есть. Немного приоткрыть шею — хороший вариант, ведь так она будет казаться длиннее, кроме того, образ станет более расслабленным.
- Я очень люблю ремни и не особо жалую пояса, которые идут в комплекте с платьем. Причина довольно проста: ремень делает образ более интересным и законченным, вариант же с поясом в тон платью чаще всего блеклый и неинтересный.
- Чтобы сделать образ легче и воздушнее, можно немного поднять рукава, обнажив запястья.
- По поводу обуви совет остается тем же: светлая предпочтительнее темной.
Как аксессуары решают все
- Тут я расстегнула несколько пуговиц у платья-рубашки из экокожи. С помощью черного ремня подчеркнула талию и сделала ноги длиннее. С «родным» поясом такого эффекта нет.
- Синее платье выглядит как размахайка. Неплохо, но гораздо лучше подчеркнуть талию ремнем. Образ сразу стал собранным, а достоинства подчеркнутыми, несмотря на то что платье закрытое. В образе справа с помощью расстегнутой рубашки я создала вертикаль.
- Образ слева хорош для беременных. Образ с ремнем выглядит гораздо гармоничнее.
- Образ с черным ремнем очень красивый. Однако красный ремень под цвет помады делает его более запоминающимся.
- Все образы имеют право на существование. Но второй и третий привлекают внимание. Ремень на платье подчеркивает талию. А аксессуары (шляпа и красная сумка) добавляют интересные акценты.
- Очень красивый костюм в пижамном стиле. Однако нам не нужно, чтобы он выглядел как пижама. Вопрос решает ремень.
- Пример с платьем: с курткой создала вертикаль, подчеркнула фигуру ремнем.
- И вновь ремень на платье собрал наш образ.
- Ремень подчеркнул талию, сделал меня стройнее. А жакет создал вертикаль.
- Само по себе платье напоминает ночную сорочку. Однако ремень и куртка сделали его выходным.
- Фиолетовый костюм сам по себе очень красивый. Однако образы вновь собирают именно ремни.
- Простое черное платье выглядит скучным. Баска и яркие аксессуары делают образ очень интересным.
- Наглядное отличие, насколько выгоднее смотрится правильно подобранный ремень. «Родной» пояс в подметки не годится. Обратите внимание на расстегнутые пуговички. Сделала вариант образа, где платье-рубашка выступает в роли пыльника — легкого летнего плаща.
Какие приемы возьмете на заметку?