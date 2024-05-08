18 мужчин, которых без бороды с трудом узнает родная мать
Народное творчество
1 час назад
Женщины обычно не могут понять, какой цвет волос им идет больше. А эти мужчины думают-гадают, что им делать с бородой: брить или нет? В этом нелегком деле они обратились за советом к пользователям соцсетей.
"Мне с бородой лучше?"
"Как лучше?"
«До и после. Честно говоря, мне нравится, как получилось»
- Мужик, пожалуйста, прекрати, оставь нам хотя бы каких-то женщин! © EyeHot1421 / Reddit
"Мне растить бороду снова?"
- За парня с первой фотки я бы вышла замуж, а со вторым...затусила бы. © stankpuss_** / Reddit
"Какой вариант вам больше нравится?"
«С бородой или без?»
«Короткая щетина или борода?»
«4 года коту под хвост. Никогда больше не буду бриться»
«Теперь выгляжу на свой возраст. Мне 28»
«Перешел на новую работу, где нужно носить респиратор. Пришлось побриться. Лучше бы остался на старой работе»
«Кажется, я сделал ужасную ошибку»
«Отращиваю бороду уже почти 4 месяца. Как вам?»
«Пришла весна, а с ней ушла моя борода»
«Я сделал огромную ошибку. Не брился со школы»
«Оставить бороду или побриться?»
«Буду носить бороду всю оставшуюся жизнь»
«Всякие раз, когда возникает желание побриться, смотрю на себя без бороды»
«Готовлюсь к лету, побрился. Как вам?»
Вот что у нас есть еще:
- 11 правдивых фактов о мужчинах, которые они от всех скрывают
- 15 известных мужчин, которые были красавцами в молодости, а мы и не знали об этом
- 18 мужчин, которые не стесняются вязать и делают шикарные вещи
Фото на превью No-Conclusion1971 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20+ примеров того, как неумолимое время меняет мир вокруг нас
Посмотрите, как выглядели 10 лет назад звезды российской эстрады (Спойлер: Максим Галкин — красавчик)
Культура
5 лет назад
Как со временем менялись образы 20+ знаменитых мужчин, которые обжигали сердца одним лишь взглядом
Культура
7 месяцев назад
15 человек откровенно рассказали, как сняли розовые очки и поняли, что вторая половинка им изменяет
18 баловней судьбы, которые могут разорить лотерейную компанию
16 звездных сердцеедов, которые еще недавно были робкими юнцами. А так и не скажешь
17 пар звезд, которые надели очень похожие наряды, но выглядели в них совершенно по-разному
19 человек услышали такие жуткие вещи от детей, что аж холодок по спине побежал
Народное творчество
7 месяцев назад
16 нарядов, которые вошли в историю ковровых дорожек, а мы никогда не видели их со спины
Дизайн
3 месяца назад
18 крутышек, которые выбрали быть уверенными в себе и не прогадали
Народное творчество
4 месяца назад
14 женщин, которые в погоне за красотой испытали такую неловкость, что и вспоминать стыдно
14 человек, чья беспардонность отбивает всякое желание делать для них добро
Народное творчество
2 месяца назад