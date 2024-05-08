18 мужчин, которых без бороды с трудом узнает родная мать

Женщины обычно не могут понять, какой цвет волос им идет больше. А эти мужчины думают-гадают, что им делать с бородой: брить или нет? В этом нелегком деле они обратились за советом к пользователям соцсетей.

"Мне с бородой лучше?"

"Как лучше?"

«До и после. Честно говоря, мне нравится, как получилось»

Мужик, пожалуйста, прекрати, оставь нам хотя бы каких-то женщин! © EyeHot1421 / Reddit

"Мне растить бороду снова?"

За парня с первой фотки я бы вышла замуж, а со вторым...затусила бы. © stankpuss_** / Reddit

"Какой вариант вам больше нравится?"

«С бородой или без?»

«Короткая щетина или борода?»

«4 года коту под хвост. Никогда больше не буду бриться»

«Теперь выгляжу на свой возраст. Мне 28»

«Перешел на новую работу, где нужно носить респиратор. Пришлось побриться. Лучше бы остался на старой работе»

«Кажется, я сделал ужасную ошибку»

«Отращиваю бороду уже почти 4 месяца. Как вам?»

«Пришла весна, а с ней ушла моя борода»

«Я сделал огромную ошибку. Не брился со школы»

«Оставить бороду или побриться?»

«Буду носить бороду всю оставшуюся жизнь»

«Всякие раз, когда возникает желание побриться, смотрю на себя без бороды»