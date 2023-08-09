10 ошибок при выборе платья, из-за которых после покупки остается только локти кусать

Лето — это лучшее время для того, чтобы «выгулять» нарядное платье. К сожалению, многие модели могут доставить своей хозяйке массу неудобств. Слишком тесный наряд безжалостно натирает, чересчур яркий зачастую выглядит дешево и неуместно.

Надеваем слишком откровенный наряд

Летом хочется избавиться от тяжелых и пышных нарядов и подобрать что-нибудь легкое и короткое. Но не стоит отдавать предпочтение чересчур открытым нарядам. Они иногда смотрятся не слишком элегантно, да и носить их не очень удобно. Все время приходится следить, чтобы линия декольте не обнажила что-то лишнее, а подол не задрался. Лучше отдать предпочтение платью, которое акцентирует внимание на чем-то одном: руках и плечах или ногах.

Примеряем платье с неудачными вырезами

MCMULLAN CO/SIPA/EAST NEWS , Invision/Invision/East News

Популярным выбором для вечернего выхода остаются платья с вырезами. Но их форма и расположение на фигуре играют важную роль. Платья выглядит элегантно, если вырезы расположены выше естественной линии талии. Если же такой декор находится чуть ниже, образ может выглядеть неопрятно или даже вызывающе.

Отдаем предпочтение нарядам из тюля

К сожалению, тонкая ткань не всегда придает силуэту легкость. Тюль, особенно сделанный из синтетических материалов, обычно смотрится статично и грубо, из-за чего образ выглядит скорее по-детски, а не женственно и элегантно. Лучше выбрать наряд из ткани, которая мягко обрисовывает линии тела.

Выбираем платье не по размеру

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

Чтобы вечернее платье сидело отлично, важно правильно подобрать его размер. Независимо от стиля наряда, главную роль играет его посадка по фигуре. Платье должно безупречно повторять все изгибы тела, обеспечивая правильное положение талии, бюста и плеч. Декоративные элементы также должны быть аккуратно расположены и не должны сковывать движения.

Покупаем наряды с резкими цветовыми контрастами

Следует избегать платьев с резким контрастом между верхней и нижней частями. Такое сочетание может создать впечатление, что это два разных наряда, скроенных в один. Этот эффект придаст образу излишнюю простосту и дешевизну.



Выбираем платье в неоновых тонах

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

На официальных мероприятиях следует избегать неоновых цветов, так как они могут лишить образ утонченности и шарма. Предпочтительнее выбирать платья в более спокойных тонах. Конечно, никто не запрещает наряжаться в яркие цвета. Главное, чтобы оттенки были приятными для глаз.

Не обращаем внимания на материал, из которого сшит наряд

Стоит обратить внимание на характеристики ткани. Плотность материала, оборки и воланы могут визуально изменить фигуру. Чтобы не придавать образу чересчур откровенный характер, стоит убедиться в том, что сквозь платье не проглядывает. Также материал, из которого сшит туалет, должен соответствовать погоде. Иначе в таком платье будет или слишком жарко, или чересчур холодно.

Не подмечаем количество декора

Изобилие всевозможных бантов, лент, оборок и воланов может обесценить самый элегантный наряд. Стилисты советуют сосредоточиться на одном элементе, который станет изюминкой наряда и сбалансирует образ.

Используем животный принт там, где это неуместно

Birdie Thompson/SIPA/EAST NEWS , Invision/Invision/East News

На некоторых мероприятиях, например на свадьбе, действует строгий дресс-код. Леопардовые, тигровые и прочие анималистичные принты лучше оставить для других случаев. Ткань с таким рисунком может привлечь слишком много внимания, смещая фокус с невесты на обладательницу броского платья. А вот платья с цветочным рисунком отлично подойдут.

Надеваем джинсовое платье на праздничное мероприятие

EAST NEWS , face to face / REPORTER / East News

Джинсовая одежда, как правило, подходит для повседневного гардероба. На свадьбе она допустима лишь в том случае, если тема и дресс-код мероприятия предполагают такой стиль. Лучше подобрать что-то более нарядное.

Впрочем, иногда важнее то, как человек себя чувствует в наряде, а не то, как он в нем выглядит. Доказательство тому эти звезды, которые носят, что хотят, и не заботятся о чужом мнении.

Фото на превью face to face / FaceToFace / REPORTER / East News