10 украшений, которые мы носим каждый день, а вот о скрытом смысле даже не догадываемся

Первые украшения из металла люди начали делать 9 тыс. лет назад, поэтому у них уже очень длинная история. И сегодня, надевая свои привычные кольца, браслеты, серьги, многие даже не догадываются, что раньше они были символами чего-то, оберегами или их надевали, чтобы достичь определенных целей.

Змея

Жители Древней Месопотамии и египтяне изготавливали украшения с изображениями змей. Эти пресмыкающиеся были символом мудрости, исцеления и трансформаций. Раскопки также показали, что люди часто надевали украшения с рептилиями для большей страсти, которую, по их мнению, они должны были принести, и плодовитости. В Древнем Египте их связывали с властью. Змеиные «мотивы» были популярны и в Римской империи. Люди нередко дарили такие украшения своим дорогим людям в знак вечной любви и защиты. А вот потом, в эпоху Возрождения, к змее появился негатив. Люди стали ассоциировать ее с запретным плодом. Но в Викторианской Англии это украшение вновь стало популярно.

Клевер

Самое распространенное значение четырехлистного клевера — это удача. Но есть и более интересная расшифровка каждого листика: первый сулит владельцу славу, второй — богатство, третий — любовь, а четвертый — здоровье. Найти такой четырехлистный клевер на цветочном поле очень сложно. Вероятность составляет 1 к 10 тыс.

Кельтский узел

Существует много разных кельтских узлов. Все они представляют собой переплетенные линии, у которых нет ни начала, ни конца. Тот, что на картинке, символизирует дуб и его корни. Для кельтов это дерево связано с силой, могуществом, мудростью и выносливостью.

Роза

Этот цветок ассоциируется с легендой о любви между богиней Афродитой и смертным молодым человеком. А в Испании существует традиция, согласно которой влюбленные обмениваются красными розами 23 апреля.

Сердечко

Использование изображения сердца в качестве символа любви прослеживается у человечества с XIII века. В XVII веке значение этого символа трансформировалось, особенно в Шотландии, где броши «сердце ведьмы», также известные как «лукенбуты» использовались как талисманы от злых духов.

Сверху была корона, фигурка сердца была чуть вытянута в длину, а острый кончик иногда закругляли вбок. Кормящие матери носили лукенбут для улучшения лактации, веря, что от него молока становилось еще больше.

Однако столетие спустя «сердце ведьмы» обрело значение «околдован любовью». Украшения с двойными сердцами подавали сигналы, что его владелица уже состоит в серьезных отношениях.



Распространению украшений с сердцами в значительной степени способствовала королева Виктория, которая питала к ним особую симпатию. Ну а сейчас они стали всеобще признанным символом любви.

Яблоко

Яблоко является символом знания, бессмертия и искушения. Корни его связи с бессмертием простираются к древнегреческому мифу о Гесперидах, охраняющих сад с золотыми яблоками. А благодаря истории об Адаме и Еве яблоко стало также символом знания и искушения. Еще этот плод стал метафорой чувственности и красоты. Примером служит картина, написанная Данте Россетти, где богиня Венера изображена с яблоком в руке. В Китае яблоко символизирует богатую и счастливую жизнь.

Дерево

Символ «древо жизни» представляет собой дерево с обширными ветвями и корнями, находящимимся в кругу. Оно существует уже больше 4 тысяч лет. Во многих культурах этот символ часто ассоциируется с бессмертием или плодородием. Многие, вероятно, знакомы с Иггдрасилем, скандинавским древом мира. В иранской мифологии тоже есть подобное дерево — Бастохмак, которое хранит семена всех трав и разрушает печали.

Черепаха

Черепаха является символом мудрости и знаний. В африканских сказках это умнейшее создание, которое может найти выход из любых трудностей. В Древней Греции черепаха символизировала плодородие и была связана с богиней Афродитой. В китайской культуре она ассоциируется с долголетием, силой и стойкостью.

Ящерица

Ящерица ассоциируется с защитой, удачей, возрождением и процветанием. Для некоторых племен в Индии это очень почитаемое существо, связанное с выживанием, мужественностью и исцелением. Существует даже клан ящериц. А еще есть поверье, что если эта рептилия упадет на ягодицу человека — его ждет богатство.

Лунница

Еще в бронзовом веке женщины носили лунницы. Это украшение было распространено среди многих земледельческих народов Европы, Азии и Древнего Египта. В настоящее время лунницы продолжают существовать как часть национального костюма у определенных народов Индии. Украшение отражает почитание луны и связано с женственностью, интуицией и культом плодородия.