10 уловок, благодаря которым знаменитые женщины сверкают как бриллиант в лучах солнца

На подготовку к важным мероприятиям у знаменитостей уходят часы, а то и дни. А чтобы все прошло гладко и внешний вид звезд оставался неотразимым на протяжении всего вечера, стилисты прибегают к отработанным годами приемам: наносят макияж на тело, укладывают волосы пудрой и подтягивают лицо липкой лентой. А в конце статьи мы расскажем, каким бьюти-лайфхаком пользуются голливудские мужчины.

Наносят макияж на тело

Готовясь к важным мероприятиям, знаменитости наносят макияж не только на лицо, но и на все открытые части тела. Именно благодаря использованию декоративных средств кожа звезд лоснится в свете софитов.

Invision / Invision / East News

А иногда предусмотрительные визажисты маскируют с помощью тонального средства маленькие изъяны на коже своих подопечных: высыпания, ссадины и пр.

Используют липкую ленту для подтяжки лица

Еще одно секретное оружие знаменитостей — тейп для подтяжки лица. Это невидимая дышащая лента, которую используют для того, чтобы разгладить морщины и достичь мгновенного лифтинг-эффекта. Поклонниками ленты являются многие звезды: от Леди Гага до Шер.

Контурируют руки

Sheri Determan / WENN.com / agefotostock / East News

Если звезда надевает платье с открытыми руками, то бьюти-эксперт Фиона Локк подчеркивает мышечный рельеф с помощью автозагара. При этом она просит клиенток сжимать кулак для максимально естественного эффекта. Эта маленькая хитрость делает руки визуально более стройными и подтянутыми.

Не моют волосы за день или 2 до мероприятия

Guillermo, PacificCoastNews / East News

Чтобы прическа лучше держалась, некоторые стилисты рекомендуют своим клиентам день или 2 воздержаться от мытья головы. Чистые волосы слишком скользкие и плохо поддаются укладке. А вот со слегка грязными прядями можно сотворить буквально все что угодно.

Не стригутся за неделю до выхода на красную дорожку

CHRIS PIZZELLO / AFP / East News

В Голливуде существует негласное правило: стричься нужно минимум за неделю до публичного выхода. За это время шевелюра успевает обжиться. Кроме того, такие волосы гораздо легче нарастить: искусственные пряди смотрятся более естественно на слегка секущихся волосах.

Используют банджи вместо обычных резинок для волос

Вместо привычных резинок для волос знаменитости используют банджи — профессиональные резинки с крючками на концах. Стилист Мадонны и Дженнифер Лопес Эндрю Фитцсиммонс заверяет, что они очень просты в использовании. Банджи можно обернуть вокруг хвоста столько раз, сколько нужно, при этом они позволяют легко контролировать силу натяжения, не травмируя волосы. А чтобы скрыть аксессуар от глаз окружающих, как и в случае с обычной резинкой, достаточно просто обернуть прядь волос вокруг основания готовой прически.

Используют черный клей для ресниц

Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News

Под софитами видна каждая деталь, и даже безобидный клей для ресниц может испортить образ. Чтобы не рисковать, собирая своих подопечных на выход, некоторые звездные визажисты используют черный клей для ресниц. Так можно быть уверенным, что средство полностью сольется с подводкой для глаз и не будет заметно окружающим.

Добавляют пудру в лак для волос

Young Ho / Sipa USA / East News

Для придания блеска волосам звездный стилист Скотт-Винсент Борба, работавший с такими звездами, как Меган Фокс и Селена Гомес, укладывает пряди смесью лака для волос и рассыпчатой мерцающей пудры. Перламутровые частицы в составе пудры придают волосам поистине роскошный ухоженный вид.

Наносят на десны помаду

LAURENT EMMANUEL / AFP / East News

А если клиентка не успевает отбелить зубы, Скотт-Винсент наносит красную помаду на линию десен. По его признанию, это мгновенно делает зубы белее.

Подготавливают кожу задолго до мероприятия

Немаловажную роль играет подготовка кожи. При этом у каждой знаменитости есть свои любимые процедуры по уходу. По признанию дерматолога Анджелины Джоли, актриса является поклонницей лазерной шлифовки. Звезда обращается к лазеру, когда нужно избавиться от пигментации или просто освежить кожу. Если присмотреться, то можно заметить на лице актрисы следы от недавно проведенной процедуры.

Бонус

Yichuan Cao / Sipa USA / East News

У мужчин тоже есть свои лайфхаки. Парикмахер Хью Джекмана и Джейка Джилленхола Марсьяль Вивот клянется, что ничто не устраняет порезы после бритья на лице так быстро, как обычный бальзам для губ. Достаточно всего лишь нанести на рану небольшое количество средства — и проблему как рукой снимет.