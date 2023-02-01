10 звезд, которым хватило нескольких минут, чтобы перетянуть внимание с главных героев на себя

Чтобы произвести еще больше впечатления на зрителей, в последнее время создатели фильмов и сериалов все чаще стали приглашать знаменитых актеров сняться в эпизодических ролях. Хотя зачастую их пребывание в кадре длится совсем недолго, им иногда удается украсть все внимание зрителей. Например, появление Брэда Питта в «Затерянном городе» стало для многих приятной неожиданностью, а при виде Эда Ширана в «Красном уведомлении» и вовсе хватаешься за живот от смеха.

Брэд Питт («Затерянный город», 2022)

Появление Брэда Питта в фильме «Затерянный город» с Сандрой Буллок и Ченнингом Тейтумом в главных ролях стало неожиданностью для зрителей. Питт играет загорелого мачо Джека Трейнера, который отправляется вместе с персонажем Тейтума на остров, где держат в заложниках героиню Буллок. К огромному сожалению публики, златовласый герой так же быстро исчезает, как и появляется. Но будто в награду самым терпеливым фанатам, которые досматривают даже титры, Питт покажется на экране второй раз.

Сандра Буллок («Быстрее пули», 2022)

Сандра Буллок тоже снялась в эпизоде — в боевике «Быстрее пули» с Брэдом Питтом в главной роли. Актриса сыграла Марию Битл, куратора персонажа Питта по кличке Божья Коровка. Хотя на протяжении всего фильма она разговаривает с ним по телефону, на экране Буллок появляется только в финальной сцене. Актриса объяснила, что ее участие в съемках было чем-то вроде сделки «око за око». Дело в том, что Сандру на съемках фильма «Быстрее пули» и Брэда во время работы над «Затерянным городом» причесывал один и тот же парикмахер. Именно она подкинула Брэду идею уговорить Сандру сняться с ним. Он послушался мастера, Буллок сразу же согласилась, но с одним условием: чтобы Питт тоже сыграл в ленте с ее участием.

Итан Хоук («Достать ножи: Стеклянная луковица», 2022)

В сиквеле детектива «Достать ножи» к Дэниелу Крейгу присоединились всемирно известные звезды, включая Эдварда Нортона, Кейт Хадсон, Дэйва Батисту и Кэтрин Хан. Но появление в фильме Итана Хоука было для всех неожиданностью. Его персонаж с завязанными в хвост волосами, одетый в костюм, работает на миллиардера Брона. Он впрыскивает всем гостям в рот какую-то жидкость, скорее всего, для профилактики вируса. Хоук удачно подвернулся под руку режиссеру, так как оказался в нужном месте в нужное время. Дело в том, что одновременно со съемками «Стеклянной луковицы» в Греции шла работа в Венгрии над сериалом «Лунный рыцарь», где актер играл главного злодея. Поэтому Хоук отправился со своей семьей на выходные на съемочную площадку в Грецию и снялся только в этой сцене.

Энтони Хопкинс («Сын», 2022)

Энтони Хопкинс получил премию «Оскар» за исполнение главной роли в дебютном художественном фильме 2020 года французского драматурга и писателя Флориана Зеллера «Отец». Поэтому, когда режиссер снимал следующую картину, он нашел для Хопкинса небольшую, кардинально отличающуюся от той роль. Актер появляется всего в одной сцене и играет холодного отца персонажа Хью Джекмана. В ленте о родительском сожалении и извечных проблемах отцов и детей он довольно жестко отчитывает своего взрослого сына.

Вэл Килмер («Топ Ган: Мэверик», 2022)

«Топ Ган: Мэверик» — сиквел оригинального фильма 1986 года. Том Круз (Мэверик) и Вэл Килмер (Том Казанский, Айсмен) снова играют тех же героев. Килмер появляется в трогательной сцене, где герой Круза, который пытается обучать следующее поколение летчиков-истребителей, приходит за советом. В 2015 году Килмеру сделали трахеотомию, так как у него диагностировали рак горла, и он почти не может говорить. В картине его персонаж общается с Мэвериком с помощью компьютера.

Тоби Магуайр («Вавилон», 2022)

В последние годы Тоби Магуайр пропал с экранов, а потом появился в «Вавилоне» в эпизодической роли. Актер и продюсер голливудского фильма сыграл отъявленного негодяя Джеймса Маккея, ненормального главу мафии со странным цветом лица и сальными волосами. Режиссер ленты Дэмьен Шазелл рассказал, что Магуайр выбирал из трех-четырех ролей, но в итоге остановился на самой жуткой и злодейской.

Бри Ларсон («Мисс Марвел», 2022)

На протяжении всего сериала «Мисс Марвел» молодая Камала Хан восхищается своей любимой супергероиней — Капитаном Марвел. Вся ее комната покрыта плакатами с ее изображением, и девушка не упускает возможности пойти в ее костюме на местный ComicCon. Но, получив от прабабушки таинственный браслет, она сама обретает суперспособности. В финальной сцене браслет самостоятельно активируется и куда-то телепортирует Камалу, а вместо нее в ее комнате появляется Бри Ларсон в образе Капитана Марвел. Эта концовка намекает на сюжет нового фильма «Марвелы», где приключения Камалы продолжатся и, возможно, она встретится со своим кумиром.

Эд Ширан («Красное уведомление», 2022)

Эд Ширан стал частенько появляться в эпизодах крупных фильмов и сериалов. В конце комедийного боевика «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном, Райаном Рейнольдсом и Галь Гадот в главных ролях певец неожиданно предстает с гитарой в руках, исполняя свой хит «Perfect» на роскошной свадьбе. Но когда туда врывается полиция, чтобы арестовать отца невесты, герой Ширана замахивается на задевшего его офицера гитарой. Когда его под руки уводят, он вырывается и кричит: «Разве вы не знаете, кто я такой? Я играл в „Игре престолов“!»

Киану Ривз («Губка Боб в бегах», 2020)

Фанаты Киану Ривза наверняка ахнули от счастья, увидев его в фильме «Губка Боб в бегах», несмотря на то, что он появился в кадре не целиком. Актер сыграл перекати-поле по имени Мудрец. Как признался сценарист и режиссер Тим Хилл, во время создания этого мистического персонажа он представлял в виде духовного наставника Губки Боба только Ривза.

Шарлиз Терон («Пацаны», 2022)

Начало 3-го сезона сериала немного вводит в замешательство, когда на экране на фоне разрушенных зданий появляется Шарлиз Терон. Но через минуту становится ясно, что это фильм внутри сериала и она исполняет роль злой супергероини Грозы.