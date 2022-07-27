10+ звездных пар, в чьи отношения никто не верил. А их любовь оказалась крепче титана

Звезды всегда окружены вниманием, а уж звездные пары и подавно. Нередко сторонние наблюдатели или даже близкие люди дают оценку отношениям знаменитостей, а то и вовсе публично говорят об их проблемах. Порой даже несуществующих.

Мы в ADME рады за пары, которые смогли пронести свою любовь сквозь годы, невзирая на слухи и домыслы. А в конце статьи расскажем о звездной чете, чьи отношения стали предметом выдумок и пересудов всего лишь из-за внешности мужа и имени жены.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Royalfoto/News Pictures/East News

Кейт и Уильям познакомились в 2001 году в колледже. Они начали встречаться, но неожиданно для всех в 2007-м расстались. Тогда многие говорили, что они уже не сойдутся, потому что оба слишком молоды и найдут себе новую пару. Но сложилось иначе — Кейт и Уильям вместе уже более 20 лет. В одном из интервью Уильям сказал: «Мы действительно были очень молоды и пытались найти свою дорогу в жизни, поэтому ненадолго расстались. Но эта разлука пошла нам на пользу». Хотя и сейчас нет-нет да и появляются неприятные сплетни о королевской чете. Например, в 2019 году в прессу просочились слухи о неверности Уильяма. Никто их не подтвердил, а принц и вовсе пригрозил авторам судебным иском.

Джонни Макдэйд и Кортни Кокс

Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

Пара познакомилась в 2013 году и уже через год объявила о помолвке. А в 2015-м всех ошеломила новость об их расставании. Причиной решения было то, что Кортни хотела жить в Лос-Анджелесе, а Джонни рвался в Лондон. В 2016 году влюбленные вновь сошлись и договорились об отношениях на расстоянии. Но буквально все, даже лучшая подруга Кортни, Дженнифер Энистон, говорили, что это плохая идея. Однако вот уже 6 лет влюбленные доказывают, что и такие отношения возможны.

Тина Кунаки и Венсан Кассель

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Актер и модель познакомились на отдыхе в 2015 году. Никто не думал, что этот роман продлится долго, ведь у возлюбленных слишком велика разница в возрасте — 31 год. На момент знакомства Тине было всего 18 лет, а Венсан стремительно приближался к пятому десятку, и многие намекали: «Похоже, у тебя кризис среднего возраста». Тем не менее в 2018 году они сыграли свадьбу, а в 2019-м у них родился малыш. Венсан и Тина вместе уже 7 лет и не собираются расставаться.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Пара познакомилась в далеком 1997 году на матче, где играл Дэвид. Виктория была тогда известна как одна из участниц группы Spice Girls. Через 2 года знакомства они сыграли свадьбу и с тех пор более не расставались. В 2022 году Бекхэмы отпраздновали очередную годовщину — 23 года с момента свадьбы. Виктория вспоминает, что ей говорили: «У Дэвида туго с чувством юмора, ты с ним никогда не улыбаешься». Никто не думал, что их отношения продлятся долго. Однако вот уже больше двух десятилетий пара доказывает обратное: они любят друг друга и все у них становится только лучше.

Мэттью Макконахи и Камила Алвес

Invision/Invision/East News

Мэттью был завидным холостяком до 2006 года, пока не встретил Камилу. Предложение любимой он сделал в 2011-м, когда у пары уже было двое детей. Этот момент вызвал множество вопросов к актеру, но он на все коротко отвечал: «Не ваше дело». Даже после свадьбы в 2012 году пресса не успокоилась. Всего через несколько лет после церемонии поползли слухи о том, что Мэттью и Камила не уживаются и точно разойдутся. Но супруги, кажется, лишь посмеиваются над такими сплетнями: в этом году их отношениям 16 лет, и они счастливы.

Том Хэнкс и Рита Уилсон

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Актеры познакомились в 1986 году на съемочной площадке, между ними сразу возникла «химия». Правда, Том уже был женат. Он утверждает, что его первый брак на тот момент был на грани краха, однако отношения с Ритой все-таки были обнародованы до официального развода. На протяжении многих лет супруги боролись со слухами о проблемах в их семье. Например, в 2014 году СМИ сообщали, что они разошлись, потому что не совпали во взглядах. Рита и Том опровергли эти слухи. Пара до сих пор вместе, в этом году супруги отпраздновали 34-ю годовщину свадьбы.

Джей-Зи и Бейонсе

0000001/Reporter/East News

Партнерам пришлось пережить целую серию обвинений в неверности Джея. Практически все были уверены: развод не за горами. Фанаты вообще услышали отсылки к изменам в сольных альбомах артистов. Джей и Бейонсе стойко преодолели трудный период, хотя им пришлось воспользоваться услугами семейного психолога. Отношения музыкантов длятся до сих пор, они вместе уже 21 год.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит

Ann Porter/Broadimage/East News

Уилл и Джада поженились в 1997 году. Актриса утверждала, что вообще не хотела выходить замуж. Но ее мать, человек старой закалки, настояла на свадьбе, так как Джада забеременела. Уилл же был счастлив. На протяжении многих лет отношения в паре являлись предметом спекуляций в различных СМИ: одни говорили об изменах каждого из супругов, другие уверяли, что этот брак фиктивный. Однако в этом году исполнилось 25 лет со дня их свадьбы.

Николь Кидман и Кит Урбан

Danny Moloshok/Invision/AP/East News

Скандалы и слухи сопровождают известную актрису и певца на протяжении всей их семейной жизни — с 2006 года. То их обвиняли в неверности друг другу, то пророчили им расставание. Кит как-то признался, что сам уже давно привык к сплетням, но ему сложно объяснить детям, почему везде пишут, что мама с папой расстались. Кит и Николь расходиться, конечно же, не собираются: они безумно влюблены друг в друга вот уже 16 лет.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

VALERIE MACON/AFP/East News

В любовь этих актеров также никто не верил с самого начала, ведь Майкл старше Кэтрин на 25 лет. Они познакомились в 1998 году и поженились 2 годя спустя. Им пришлось пройти через множество испытаний, в том числе через болезни — онкологию Майкла и биполярное расстройство Кэтрин. Несмотря на все препятствия, Кэтрин и Майкл сохранили семью и в этом году отмечают 22-летие свадьбы.

Жизель Бюндхен и Том Брэди

Charles Sykes/Invision/AP/East News

Известная модель и футболист встречались всего 2 месяца, когда бывшая девушка Тома сообщила, что беременна от него. Жизель вспоминает, что тогда об этом трубили на каждом шагу и мир будто перевернулся с ног на голову. Однако Том и Жизель пережили эту бурю. В 2009 году влюбленные поженились, родили 2 детей и даже смогли выстроить теплые отношения с внебрачным ребенком Тома. Жизель называет его «бонусным ребенком», имея в виду, что такая смешанная семья еще больше укрепила их отношения. Как и любую звездную пару, их тоже периодически атакуют слухами о ссорах и громком разводе. Похоже, это не сильно их волнует — пара вместе вот уже 15 лет.

Бонус: Энн Хэтэуэй и Адам Шульман

Eric Charbonneau/Invision/AP/East News

Роману Энн Хэтэуэй с Адамом Шульманом не предвещали скорого краха, но в интернете все очень бурно обсуждали его лицо. Кто-то из пользователей сети отметил, что Адам очень похож на Уильяма Шекспира. А потом напомнил, что жену поэта звали Энн Хэтэуэй.

Eric Charbonneau/Invision/AP/East News , akg-images/East News

К слову, Энн и Адам счастливы вместе вот уже более 10 лет.

А как считаете вы, способны ли злые языки разрушить чьи-то чувства или для настоящей любви нет никаких преград?

Фото на превью Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News