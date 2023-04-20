11 платьев, которые в свое время наделали шума и разбили не одно женское сердечко

Наряды от-кутюр традиционно ассоциируются с шиком, смелостью и оригинальностью. Они могут быть созданы из необычных материалов, таких как павлиньи перья или редкий жемчуг, а могут запомниться яркой подачей или нестандартным поведением модели. Мы вспомнили эксклюзивные платья, которые привлекли к себе столько внимания, что вошли в историю моды.

В конце статьи вас ждет небольшой бонус — рассказ о необычной миниатюрной коллекции Dior.

Бальное платье Christian Dior

Matt Sayles / Invision / AP / East News , Chris Pizzello / Invision / AP / East News

В 2013 году это платье привлекло к себе не меньше внимания, чем актриса, надевшая его. Дженнифер Лоуренс пришла на мероприятие в красивом, но, казалось бы, весьма обычном наряде. Церемония закончилась, актриса ушла, а наряд все обсуждали, ведь в нем Лоуренс споткнулась, когда направлялась на сцену. Потому что запуталась в длинном подоле. Тогда весь мир обратил внимание на платье Рафа Симонса. Во-первых, оно было великолепно: без бретелей, с объемной юбкой, подчеркивающее силуэт, полностью украшенное изящнейшей вышивкой. А во-вторых, благодаря столь необычной демонстрации платье оказалось вписанным в историю моды.

Платье Dior для Ани Тейлор-Джой

Актриса и ее стилист Лоу Роуч продемонстрировали поклонникам невероятно романтичный образ. В 2021 году Тейлор-Джой представила миру платье Dior из тюля ягодного цвета, в котором выглядела еще более элегантно. Над этой потрясающей моделью трудились 2 мастера. На создание драпированного лифа и юбки ручной работы в технике макраме ушло ни много ни мало 200 часов.

Жемчужное платье Бейонсе

0000554 / Reporter / East News

Платье Бейонсе, в котором она появилась на Met Gala 2016, подняло много шума. Наряд Givenchy был создан дизайнером Риккардо Тиши из латексного материала, вручную разрисован цветами и расшит жемчугом. Пользователи сети активно обсуждали, насколько редкими и ценными были жемчужные бусины на платье.

Горчичное платье Christian Dior

EAST NEWS

Николь Кидман не раз нарушала правила красной ковровой дорожки. В 1997 году она удивила общественность выбором наряда. Шелковое платье Dior отличалось изящной вышивкой с китайскими мотивами, а также необычным горчичным цветом. Николь Кидман первой отошла от базовой палитры, и тогда это была настоящая революция. Оттенок стал предметом насмешек, Джоан Риверз назвала его отвратительным. Благодаря этому инциденту платье вошло в историю моды и получило собственную страницу в «Википедии».

Жемчужное платье Calvin Klein

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Лупита Нионго приковала к себе все взгляды, когда однажды вышла на красную дорожку в платье Calvin Klein, сшитом специально для нее бывшим креативным директором модного дома Франческо Костой. Наряд был полностью расшит натуральным жемчугом: было использовано более 2 000 бусин.

Платье Black Diamond

EAST NEWS

Платье Black Diamond было разработано и создано британским модельером Дебби Уингхэм. Его украшают 1 000 черных и белых бриллиантов. Процесс изготовления наряда занял полгода. Платье весит более 13 кг.

Платье Мэрилин Монро

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Несмотря на то, что это платье украшают не бриллианты, а стразы, оно не перестает быть культовым. Более 2 500 страз расположено на наряде таким образом, что все взгляды оказываются прикованными к бедрам и животу его владелицы. Появление Мэрилин Монро в этом сверкающем платье в одночасье сделало его легендой. Платье породило множество споров в 1962 году и по сей день вызывает интерес миллионов посетителей музея Рипли в Голливуде. В 2022 году Ким Кардашьян появилась в легендарном наряде Монро на Met Gala, чем привлекла к себе всеобщее внимание. Платье считается одним из самых роскошных и исторически значимых, поэтому его ценность постоянно растет.

Платье Abaya с красным бриллиантом

EAST NEWS , EAST NEWS

Дебби Уингхэм создала это уникальное платье в Дубае. Его украшают 2 000 бриллиантов, в том числе редкий красный бриллиант, который не имеет аналогов в своем роде. Наряд дополняют детали из 14-каратного золота.

Платье-паутина

ASSOCIATED PRESS / East News

Это тончайшее платье в виде паутины было украшено почти 3 000 бриллиантов. В 2004 году певица Саманта Мамба предстала в этом наряде филигранной работы на премьере фильма «Человек-паук».

Платье с кристаллами Swarovski

AdMedia / SIPA / EAST NEWS

В 2017 году Пэрис Хилтон появилась на церемонии Hollywood Beauty Awards в роскошном платье August Getty. Оно было усыпано 500 000 кристаллов Swarovski. Над его созданием около 8 месяцев одновременно работали 5 человек.

Платье из павлиньих перьев

В 2009 году дизайнер Вера Вонг удивила мир своим новым творением. Платье было создано из 2 000 павлиньих перьев, которые наслаивались друг на друга и образовывали шикарный веерообразный шлейф. Наряд наделал много шума среди зоозащитников. В среднем павлин-самец за сезон линьки сбрасывает около 200 перьев. Дизайнеры собирали перья более 10 птиц в течение года. Над платьем работали 8 профессионалов.

Бонус: кукольные наряды Dior

В 2020 году модный дом Dior презентовал миру весьма необычную коллекцию. Наряды представляли собой миниатюры, демонстрировали их манекены размером с куклу. Они располагались в сундуке, который выглядел в точности как штаб-квартира Dior на авеню Монтень. Несмотря на размер, наряды Dior были крайне детализированы. Например, образ «Валентина» представлял собой костюм с расклешенной юбкой и драпировкой из алебастрового крепа. Мастера провели за кропотливой работой над ним 250 часов.

Фото на превью 0000554 / Reporter / East News