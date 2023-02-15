11 знаменитостей, которые могли бы зваться совсем по-другому, если бы не заупрямились и не оставили настоящее имя

Существует много случаев, когда звезды брали сценические псевдонимы для построения успешной карьеры. Тем не менее есть смельчаки, которые решились оставить свои настоящие имена, несмотря на уговоры и советы окружающих. Оглядываясь назад, мы понимаем, что они оказались чертовски правы.

Леонардо Ди Каприо

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Когда актер только начинал карьеру, агент предложил ему поменять имя на Ленни Уильямс. Агент посчитал, что настоящее имя звучит слишком «этнически». Леонардо вспоминал: «Это отложило мою актерскую карьеру на несколько лет. Я попробовал еще раз 2 года спустя, в 13 лет, и нашел агента, который согласился работать со мной под моим настоящим именем».

Харрисон Форд

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Когда Форд начал свою карьеру, его имя не всем пришлось по вкусу. По словам актера, ему посоветовали подобрать псевдоним, когда он заключил контракт с Columbia. Форд был не очень доволен и предложил имя Курт Аффейр, после чего его оставили в покое. Видимо, настоящее имя актера показалось не таким уж плохим.

Барбра Стрейзанд

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В начале карьеры единственной певице, чьи альбомы занимали 1-е место в списке Billboard 200 6 десятилетий подряд, посоветовали сменить имя на Барбара Сэндс. Она отказалась менять фамилию, но убрала А из имени (Барбара), чтобы сделать его более уникальным.

Бенедикт Камбербэтч

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Здесь скорее исключение из правила, так как сам актер серьезно подумывал о том, чтобы отказаться от своего имени ради карьеры. Он считал, что его фамилия выговаривается «немного неуклюже». Бенедикт чуть было не взял имя Бен Карлтон. Это часть его полного имени: Бенедикт Тимоти Карлтон Камбербэтч. Но агенты посоветовали актеру оставить все как есть, так как его фамилия лучше запоминается. Похлопаем же этим прозорливым агентам!

Киану Ривз

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В 1980-х, когда юный Киану только начинал актерскую карьеру, его менеджер и агент предложили взять псевдоним из-за «экзотичного» имени. Актер придумал достаточно веселую альтернативу — Чак Спадина. По словам Ривза, он действительно старался найти что-то популярное, то есть это не было попыткой оставить настоящее имя. Тем не менее менеджер и агент отказались от первоначальной идеи. И правильно сделали!

Тэндиве Ньютон

В 2021 году актриса, известная по ролям в фильмах «Миссия невыполнима — 2» и «В погоне за счастьем», решила вернуть свое настоящее зимбабвийское имя Тэндиве вместо англоязычной версии Тэнди: «Это мое имя. Всегда им было. Я возвращаю то, что принадлежит мне». Ее имя было написано с ошибкой в титрах к ее первому фильму «Флирт» 1991 года. В результате псевдоним Тэнди Ньютон закрепился за актрисой на 3 десятилетия.

Эмилио Эстевес

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Звезда фильмов «Клуб „Завтрак“», «Слежка», а также режиссер и сценарист решил оставить настоящую фамилию, в отличие от отца и брата — известных актеров Мартина и Чарли Шинов. По словам Эмилио, его отец заслужил фамилию Шин, а он — нет. Также он считал, что сочетание 2 инициалов Э выглядит красиво.

Ракель Уэлч

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Актриса, сыгравшая Констанцию в «Трех мушкетерах», отказалась менять имя на Дебби, когда ее попросили об этом в Голливуде. Ракель назвали в честь бабушки по отцовской линии. «Они сказали, что мое имя труднопроизносимое, слишком экзотическое. Хотели, чтобы я его поменяла, но я чувствовала себя как Ракель», — рассказала актриса. Позже многие ее фанаты признавались, что назвали дочерей в честь нее.

Майло Вентимилья

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Майло Вентимилья покорил много девичьих сердец после сериала «Девочки Гилмор». Также он известен благодаря ролям в сериалах «Герои», «Это мы», в 2 фильмах франшизы «Рокки». Его имя уникально и имеет крутое звучание. Но, когда актер только начинал свою карьеру, агент убеждал поменять его на Майло Вент. Очевидно, Майло решил оставить свое настоящее имя.

Чимин и Чонгук (BTS)

Южнокорейские поп-звезды довольно часто используют сценические имена. Однако Чимин и Чонгук из популярной k-pop-группы BTS не стали брать псевдонимы, как остальные (всего в группе 7 участников). Когда ребята только начинали выступать в составе BTS, у них было несколько возможных вариантов. Чимину предлагали Baby G, Чонгуку — Seagull (в переводе с английского «чайка»), однако они предпочли оставить настоящие имена.