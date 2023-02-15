11 знаменитостей, которые могли бы зваться совсем по-другому, если бы не заупрямились и не оставили настоящее имя
Существует много случаев, когда звезды брали сценические псевдонимы для построения успешной карьеры. Тем не менее есть смельчаки, которые решились оставить свои настоящие имена, несмотря на уговоры и советы окружающих. Оглядываясь назад, мы понимаем, что они оказались чертовски правы.
Леонардо Ди Каприо
Когда актер только начинал карьеру, агент предложил ему поменять имя на Ленни Уильямс. Агент посчитал, что настоящее имя звучит слишком «этнически». Леонардо вспоминал: «Это отложило мою актерскую карьеру на несколько лет. Я попробовал еще раз 2 года спустя, в 13 лет, и нашел агента, который согласился работать со мной под моим настоящим именем».
Харрисон Форд
Когда Форд начал свою карьеру, его имя не всем пришлось по вкусу. По словам актера, ему посоветовали подобрать псевдоним, когда он заключил контракт с Columbia. Форд был не очень доволен и предложил имя Курт Аффейр, после чего его оставили в покое. Видимо, настоящее имя актера показалось не таким уж плохим.
Барбра Стрейзанд
В начале карьеры единственной певице, чьи альбомы занимали 1-е место в списке Billboard 200 6 десятилетий подряд, посоветовали сменить имя на Барбара Сэндс. Она отказалась менять фамилию, но убрала А из имени (Барбара), чтобы сделать его более уникальным.
Бенедикт Камбербэтч
Здесь скорее исключение из правила, так как сам актер серьезно подумывал о том, чтобы отказаться от своего имени ради карьеры. Он считал, что его фамилия выговаривается «немного неуклюже». Бенедикт чуть было не взял имя Бен Карлтон. Это часть его полного имени: Бенедикт Тимоти Карлтон Камбербэтч. Но агенты посоветовали актеру оставить все как есть, так как его фамилия лучше запоминается. Похлопаем же этим прозорливым агентам!
Киану Ривз
В 1980-х, когда юный Киану только начинал актерскую карьеру, его менеджер и агент предложили взять псевдоним из-за «экзотичного» имени. Актер придумал достаточно веселую альтернативу — Чак Спадина. По словам Ривза, он действительно старался найти что-то популярное, то есть это не было попыткой оставить настоящее имя. Тем не менее менеджер и агент отказались от первоначальной идеи. И правильно сделали!
Тэндиве Ньютон
В 2021 году актриса, известная по ролям в фильмах «Миссия невыполнима — 2» и «В погоне за счастьем», решила вернуть свое настоящее зимбабвийское имя Тэндиве вместо англоязычной версии Тэнди: «Это мое имя. Всегда им было. Я возвращаю то, что принадлежит мне». Ее имя было написано с ошибкой в титрах к ее первому фильму «Флирт» 1991 года. В результате псевдоним Тэнди Ньютон закрепился за актрисой на 3 десятилетия.
Эмилио Эстевес
Звезда фильмов «Клуб „Завтрак“», «Слежка», а также режиссер и сценарист решил оставить настоящую фамилию, в отличие от отца и брата — известных актеров Мартина и Чарли Шинов. По словам Эмилио, его отец заслужил фамилию Шин, а он — нет. Также он считал, что сочетание 2 инициалов Э выглядит красиво.
Ракель Уэлч
Актриса, сыгравшая Констанцию в «Трех мушкетерах», отказалась менять имя на Дебби, когда ее попросили об этом в Голливуде. Ракель назвали в честь бабушки по отцовской линии. «Они сказали, что мое имя труднопроизносимое, слишком экзотическое. Хотели, чтобы я его поменяла, но я чувствовала себя как Ракель», — рассказала актриса. Позже многие ее фанаты признавались, что назвали дочерей в честь нее.
Майло Вентимилья
Майло Вентимилья покорил много девичьих сердец после сериала «Девочки Гилмор». Также он известен благодаря ролям в сериалах «Герои», «Это мы», в 2 фильмах франшизы «Рокки». Его имя уникально и имеет крутое звучание. Но, когда актер только начинал свою карьеру, агент убеждал поменять его на Майло Вент. Очевидно, Майло решил оставить свое настоящее имя.
Чимин и Чонгук (BTS)
Южнокорейские поп-звезды довольно часто используют сценические имена. Однако Чимин и Чонгук из популярной k-pop-группы BTS не стали брать псевдонимы, как остальные (всего в группе 7 участников). Когда ребята только начинали выступать в составе BTS, у них было несколько возможных вариантов. Чимину предлагали Baby G, Чонгуку — Seagull (в переводе с английского «чайка»), однако они предпочли оставить настоящие имена.