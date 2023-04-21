12 хитростей от стилистов, которыми они готовы делиться только по большому секрету

Многие стилисты используют фишки, о которых догадается не каждый. Кто-то из них знает, как правильно носить пиджак, кто-то — как сочетать одежду с маникюром, а кто-то — как визуально удлинить ноги. Главное, что все эти приемы помогают создать гармоничный и стильный образ, а не просто следовать моде.

1. Сочетайте маникюр с нарядом

Если на одежде много принтов и узоров, то уместнее будет смотреться однотонное покрытие для ногтей. Нейл-арт лучше сочетать с лаконичными тканями без рисунков.

2. Повяжите платок вокруг шляпы

Чтобы освежить свой гардероб, необязательно покупать что-то новое. Достаточно комбинировать привычные вещи необычным образом. Например, можно повязать яркий платок или тонкий шарф на любимую шляпу, и вуаля — образ заиграет по-новому.

3. Сочетайте вещи по цвету

Правильно сочетать одежду поможет теория цвета. Но чтобы составить гармоничный гардероб, погружаться в ее изучение с головой необязательно. Можно придерживаться такого принципа: подбирать несколько вещей в разных оттенках одного цвета.

4. Не забывайте про аксессуары

С помощью аксессуаров можно легко освежить свой привычный образ. А чтобы сделать наряд более актуальным, можно добавить несколько трендовых элементов. Например, надеть современные серебряные украшения. Какие аксессуары сейчас в моде, а какие уже сдают позиции, мы писали тут.

5. Носите светлую обувь, чтобы визуально удлинить ноги

Иногда даже красивая обувь может нарушить гармонию образа. Так, ботильоны могут визуально укорачивать ноги, особенно если между ними и одеждой остается полоска кожи. Сандалии с ремешками на щиколотках и обувь, визуально «разрезающая» ногу, тоже. А чтобы ноги казались длиннее, можно примерить модели цвета, близкого к телесному.



6. Используйте дополнительный декор, чтобы корректировать особенности фигуры

Креативные принты и декор могут корректировать образ. Если хочется добавить объема спортивному телосложению, можно использовать блестки, украшения и оборки.



Также при выборе одежды важно учитывать особенности тела. Например, джинсы скинни могут подчеркивать бедра у женщин с фигурой «груша». В этом случае лучше выбрать приталенный верх и уравновесить его, например, расклешенной юбкой, а не облегающей. А вот женщины с типом фигуры «песочные часы» смотрятся выигрышно в одежде с акцентом на талию. О наиболее распространенных типах женской фигуры мы писали тут.



7. Сочетайте платья с сапогами

Эксперты предлагают смело носить платья не только с туфлями, но и с сапогами, ботильонами и ботинками. Конечно, такое сочетание не ново, но если раньше оно казалось немного устаревшим, то сейчас стало вновь актуальным. Причем речь не только о будничных нарядах, но и о вечерних. Если хочется стилизовать образ, можно надеть платье мини с сапогами до колена в духе 60-х или даже с ковбойскими. А для повседневных выходов подойдет, пожалуй, самая популярная комбинация этого сезона — платье с запахом и сапоги с напуском.

8. Носите носки правильно

В последнее время высокие носки и гольфы в моде. Поэтому для придания актуальности наряду можно надеть высокие носки со спортивной обувью. В этом случае не стоит их сильно натягивать или сочетать носки и кроссовки с крупными логотипами разных брендов. А если не хочется делать акцент на носках, то лучше их вовсе не показывать и использовать незаметные следки, а не носки до щиколотки.

9. Подгоните по своим параметрам большую белую рубашку

Облегающие рубашки могут казаться устаревшими, к тому же выглядят не так гармонично, как свободные. Также через белые вещи иногда просвечивает белье, что отталкивает от использования столь эффектных предметов гардероба. Решение этой незадачи простое: можно брать белые вещи свободного покроя, а некоторые модницы предлагают приобретать рубашки на размер больше, а потом ушивать.

10. Используйте преимущества блейзеров и пиджаков

Блейзер — это не просто модная вещь, он может изменить вас за считаные секунды и сделать образ более уверенным и деловым. Стилисты советуют активно использовать его при составлении гардероба, а некоторые делятся секретом: если под блейзер надеть одежду с длинным рукавом, то лучше, чтобы часть рукава выглядывала на несколько сантиметров.

11. Добавляйте различные текстуры

Игра с текстурами делает образ сложнее и многограннее, поэтому знатоки стиля советуют не ограничивать себя привычными материалами. Так, юбку из ткани можно заменить на кожаную. Либо добавить кожаный элемент к любимому наряду.



12. Экономьте на сумках из стандартных материалов