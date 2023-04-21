12 модных звезд, чье чувство стиля ненадолго взяло выходной, и дотошные зрители не упустили это из виду
Каждый выход знаменитости на ковровую дорожку — очередной повод заявить о себе. Поэтому к светским событиям они подходят с особой ответственностью, ведь нужно быть одетым с иголочки. В этот момент появляются модные критики и фанаты, которые рассматривают звездные образы и дают им свои оценки. К слову, получить знаменитости могут как похвалу, так и наоборот.
Наоми Кэмпбелл
Всегда одетая с иголочки Наоми Кэмпбелл своим последним выходом вызвала у критиков и фанатов бурю эмоций. В душе модели отозвался новый тренд на морскую тематику, поэтому на одну из последних вечеринок она заявилась в образе русалки.
Наоми облачилась в приталенное платье телесного цвета от Schiaparelli с бюстье из ракушек. Критики сразу провели параллель и отметили, что оно напоминает плитку для ванной. Фанаты же продолжили эту мысль и заметили, что лиф в виде ракушек походит на держатели для полотенец.
Селена Гомес
Недавний образ Селены Гомес оставил двоякое впечатление. Далеко не все были в восторге от бархатного платья с объемными фиолетовыми рукавами. Фанаты взбунтовались против стилиста певицы и посчитали, что его срочно нужно сменить. По их мнению, из-за неправильно подобранного платья Селена была слишком бледна и выглядела старше своего возраста.
Марго Робби
На премьеру фильма «Вавилон» Марго Робби надела шелковое винтажное платье из коллекции Versace 1995 года. Однако стилист актрисы Кейт Янг решила освежить платье и добавить в него яркий акцент — красное кружево, которое было прошито по краю платья от бедра до шлейфа. Такой дизайнерский финт вызвал шквал недовольства в социальных сетях: «Немедленно наказать того, кто добавил эту нелепую красную тесемку».
Посмотрите, кто еще из знаменитых модниц любит обратиться к винтажным образам:
Хайди Клум
На одной из последних церемоний Хайди Клум сделала выбор в пользу экстравагантного мини. И прогадала. По мнению критиков, модель выглядела так, словно собралась на подростковую вечеринку.
Дженнифер Лопес
Полупрозрачное платье Джей Ло с акцентным желтым бантом под ним не осталось без внимания общественности. Комментаторам из сети образ показался странноватым. «Мне не зашел желтый бант под платьем. Ходячий рентгеновский снимок», — возмутился один из них.
Рианна
Одно из первых появлений Рианны после рождения первенца случилось на премьере фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки». На ковровой дорожке певица предстала в усыпанном пайетками платье-бюстье с длинными шлейфом и в кожаных перчатках. Роскошный, казалось бы, образ не остался без критики со стороны фанатов. «Лично мне платье напомнило глиняный горшок перед тем, как его отправят в печь», — пофантазировал один из них.
Мишель Уильямс
Еще одной модницей, которая, по мнению модных критиков, оплошала с выбором образа, стала Мишель Уильямс. Мало того что бледно-желтый цвет платья актрисы никак не украшал ее, звезда просто утопала в море рюшей. Никогда не возвращаться к этому образу — единственный совет, который могли дать относительно этого платья.
Кейт Бланшетт
За свою звездную карьеру австралийская актриса стала одной из самых стильных модниц. Однако и у нее, по мнению неравнодушной общественности, случаются провалы. Последний из них случился на ежегодной премии Green Carpet Fashion Awards.
В социальных сетях фисташковый костюм от Valentino, украшенный розовым бантом и акцентным черным галстуком, сравнили с упаковкой дешевого мороженого без сахара
Билли Айлиш
В один из выходов в 2022 году Билли Айлиш была похожа на грозовую тучку. Модные критики
пошутили, что если бы можно было воплотить плохое настроение в платье, то платье певицы идеально справилось бы с этой функцией.
Леди Гага
На одну из красных дорожек Леди Гага облачилась в объемное голубое платье с рукавами-воланами. Дополняли образ волосы, покрашенные в тот же цвет. Но модные эксперты ожидали от певицы большего. По их мнению, пышные рукава платья напоминают рождественскую курочку, а если и вовсе убрать объем с наряда, то получится обычное платье подружки невесты.
Дуэйн Джонсон
Организаторы одной из главных церемоний в области кинематографа решили заменить цвет ковровой дорожки с красного на «шампань». Однако не всем знаменитостям удалось гармонично подстроить свой образ под изменения.
Акцентной деталью костюма Дуэйна стал розовый пиджак с бутоньеркой. По мнению экспертов модного журнала, такое сочетание напоминает образы с выпускного вечера 80-х годов.
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