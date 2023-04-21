12 модных звезд, чье чувство стиля ненадолго взяло выходной, и дотошные зрители не упустили это из виду

Каждый выход знаменитости на ковровую дорожку — очередной повод заявить о себе. Поэтому к светским событиям они подходят с особой ответственностью, ведь нужно быть одетым с иголочки. В этот момент появляются модные критики и фанаты, которые рассматривают звездные образы и дают им свои оценки. К слову, получить знаменитости могут как похвалу, так и наоборот.

Наоми Кэмпбелл

Priscilla Grant/Everett Collection/East News , Priscilla Grant/Everett Collection/East News

Всегда одетая с иголочки Наоми Кэмпбелл своим последним выходом вызвала у критиков и фанатов бурю эмоций. В душе модели отозвался новый тренд на морскую тематику, поэтому на одну из последних вечеринок она заявилась в образе русалки. Наоми облачилась в приталенное платье телесного цвета от Schiaparelli с бюстье из ракушек. Критики сразу провели параллель и отметили, что оно напоминает плитку для ванной. Фанаты же продолжили эту мысль и заметили, что лиф в виде ракушек походит на держатели для полотенец.

Селена Гомес

Jordan Strauss/Invision/East News , HFPA Photographer / Avalon/Photoshot/East News

Недавний образ Селены Гомес оставил двоякое впечатление. Далеко не все были в восторге от бархатного платья с объемными фиолетовыми рукавами. Фанаты взбунтовались против стилиста певицы и посчитали, что его срочно нужно сменить. По их мнению, из-за неправильно подобранного платья Селена была слишком бледна и выглядела старше своего возраста.

Марго Робби

На премьеру фильма «Вавилон» Марго Робби надела шелковое винтажное платье из коллекции Versace 1995 года. Однако стилист актрисы Кейт Янг решила освежить платье и добавить в него яркий акцент — красное кружево, которое было прошито по краю платья от бедра до шлейфа. Такой дизайнерский финт вызвал шквал недовольства в социальных сетях: «Немедленно наказать того, кто добавил эту нелепую красную тесемку».

Хайди Клум

FREDERIC J. BROWN/AFP/East News

На одной из последних церемоний Хайди Клум сделала выбор в пользу экстравагантного мини. И прогадала. По мнению критиков, модель выглядела так, словно собралась на подростковую вечеринку.

Дженнифер Лопес

GilbertFlores@Broadimage/Broad Image/East News , IMAGO/Faye Sadou/Imago Stock and People/East News

Полупрозрачное платье Джей Ло с акцентным желтым бантом под ним не осталось без внимания общественности. Комментаторам из сети образ показался странноватым. «Мне не зашел желтый бант под платьем. Ходячий рентгеновский снимок», — возмутился один из них.

Рианна

VALERIE MACON/AFP/East News , VALERIE MACON/AFP/East News

Одно из первых появлений Рианны после рождения первенца случилось на премьере фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки». На ковровой дорожке певица предстала в усыпанном пайетками платье-бюстье с длинными шлейфом и в кожаных перчатках. Роскошный, казалось бы, образ не остался без критики со стороны фанатов. «Лично мне платье напомнило глиняный горшок перед тем, как его отправят в печь», — пофантазировал один из них.

Мишель Уильямс

Jordan Strauss/Invision/East News

Еще одной модницей, которая, по мнению модных критиков, оплошала с выбором образа, стала Мишель Уильямс. Мало того что бледно-желтый цвет платья актрисы никак не украшал ее, звезда просто утопала в море рюшей. Никогда не возвращаться к этому образу — единственный совет, который могли дать относительно этого платья.

Кейт Бланшетт

PATRICK T. FALLON/AFP/East News , PATRICK T. FALLON/AFP/East News

За свою звездную карьеру австралийская актриса стала одной из самых стильных модниц. Однако и у нее, по мнению неравнодушной общественности, случаются провалы. Последний из них случился на ежегодной премии Green Carpet Fashion Awards. В социальных сетях фисташковый костюм от Valentino, украшенный розовым бантом и акцентным черным галстуком, сравнили с упаковкой дешевого мороженого без сахара

Билли Айлиш

Invision/Invision/East News

В один из выходов в 2022 году Билли Айлиш была похожа на грозовую тучку. Модные критики

пошутили, что если бы можно было воплотить плохое настроение в платье, то платье певицы идеально справилось бы с этой функцией.

Леди Гага

Invision/Invision/East News

На одну из красных дорожек Леди Гага облачилась в объемное голубое платье с рукавами-воланами. Дополняли образ волосы, покрашенные в тот же цвет. Но модные эксперты ожидали от певицы большего. По их мнению, пышные рукава платья напоминают рождественскую курочку, а если и вовсе убрать объем с наряда, то получится обычное платье подружки невесты.

Дуэйн Джонсон

FREDERIC J. BROWN/AFP/East News

Организаторы одной из главных церемоний в области кинематографа решили заменить цвет ковровой дорожки с красного на «шампань». Однако не всем знаменитостям удалось гармонично подстроить свой образ под изменения. Акцентной деталью костюма Дуэйна стал розовый пиджак с бутоньеркой. По мнению экспертов модного журнала, такое сочетание напоминает образы с выпускного вечера 80-х годов.