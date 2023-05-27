12 трендовых вещей, которые нужно носить и в жизни, а не просто любоваться ими на фото

Стильные тенденции меняются последовательно, причем, иногда кажется, что они предназначены только для модных журналов и показов мод, а не для обычных женщин. Однако, в этом году среди трендов присутствует множество замечательных идей, способных быстро освежить даже повседневный гардероб.

1. Брюки карго

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Джинсы скинни не в тренде, хоть и остаются любимчиками женщин. К тому же стилисты предсказывают их возвращение, так что вряд ли они когда-либо потеряют статус современной классики. Но свободный покрой сейчас смотрится уместнее. Поэтому для создания современного образа прямые мешковатые джинсы подойдут как нельзя лучше. Или хит этого года — карго. Удобный фасон уже оценили знаменитости и вовсю щеголяют в брюках с карманами.



2. Классические брюки

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Возможно, пришло время сменить приевшиеся джоггеры на классические брюки. Они как раз набирают популярность. Модницы носят варианты оверсайз, дополняя их элегантным верхом. А тем, кто придерживается более консервативного стиля, придутся по душе длинные прямые модели. Кроме того, что это актуальный фасон, он удлиняет ноги и эффектно смотрится на большинстве женщин.



3. Обновленный деним

Некоторые наряды на последних показах состояли сплошь из денима, а другие напоминали перешитую из джинсов одежду. Декор на ткани теперь тоже в почете. Только в 2023-м это больше не вышивка. Уместнее смотрятся металлические украшения, элементы пэчворк и колоритные потертости в стиле гранж.

4. Нежно-розовый

В 2022-м в тренде был дерзкий цвет фуксии, но в этом сезоне его заменяет более мягкий розовый. На подиумах можно было встретить множество образов, полностью составленных из вещей цвета сахарной ваты. Конечно, сложно представить, чтобы кто-то пошел на работу в таком наряде, поэтому в привычный гардероб достаточно добавить лишь несколько бледно-розовых аксессуаров.

5. Пайетки

Некоторые модельеры предложили поностальгировать по стилю диско и примерить сверкающие платья и топы, усыпанные пайетками. Яркие образы согласуются с другим трендом этого года — максимализмом. Но нежные и более сдержанные варианты таких нарядов тоже актуальны: они напоминают волшебную чешую русалки и смотрятся романтично.

6. Свободные жакеты

Жакеты, да и вообще деловой гардероб, в тренде. Вот только все его элементы дизайнеры предлагают носить более свободной формы, чем было принято раньше. Ведь принцип оверсайз распространяется не только на штаны. Особенно актуальны пиджаки в пастельных тонах зеленого, голубого и серого цвета.

7. Юбки миди и макси

Расклешенные юбки со складками или юбки-фигуристки, которые многие носили несколько лет назад, устарели. На смену им пришли более строгие юбки-карандаши, идеальные для рабочей обстановки. Другой хит сезона, который подойдет для более неформальных выходов, — джинсовая юбка макси.

8. Гранж

Расслабленное настроение читалось во многих коллекциях этого года. Возможно, и в обычной жизни пришло время заменить устаревшие приталенные водолазки на более свободные гранжевые толстовки или рубашки. А если их дополнить красивой обувью, то образ получится еще оригинальнее.

9. Детали будуара

В этом сезоне дизайнеры обыгрывают кружево, струящиеся ткани и другие элементы нижнего белья. Конечно, вечернее платье в виде комбинации — явление не новое, но теперь его вариации стали еще необычнее. На показах можно было увидеть множество версий одежды в таком стиле: от роскошных корсетов до ночных рубашек. Ну а в повседневном гардеробе этот тренд может найти отражение в романтичном декоре рубашек и блуз.

10. Пышные юбки и баски

На последних модных показах встречалось множество интерпретаций исторических костюмов. Тяга модельеров к театрализованным образам проявилась в возвращении фартингейлов и кринолинов. Конечно, в обычной жизни такое представить сложно, но запросто можно использовать некоторые детали, которые добавят драматичности. Например, примерить любимые многими баски или чуть более пышные юбки.

11. Готический стиль

После невероятного успеха сериала «Уэнсдэй» готический стиль, несмотря на каламбур, заиграл новыми красками. У множества дизайнеров на показах можно было встретить воздушные черные платья и мрачные образы. Этот тренд несложно использовать в уличном стиле, поэтому модницы наверняка возьмут его на заметку.

12. Одежда с низкой посадкой

Хотя отношение к джинсам с низкой посадкой противоречиво, они возвращаются на подиумы. Причем это касается не только джинсов, но и брюк, шорт и юбок. Стилисты предлагают сочетать их с короткими топами. Поэтому фасоны с высокой посадкой модницы на время отложат, они устарели. Ну а стоит ли возвращаться к ним тем, кто не гонится за трендами, — вопрос комфорта и личного стиля.

К слову о джинсах. Они наверняка есть в гардеробе у большинства людей этой планеты. Но при современном многообразии фасонов и цветов не так-то просто найти идеальную модель. Вот 10 советов о том, как выбрать джинсы, которые сядут как влитые и прослужат долго.

Фото на превью Delsignore / Depositphotos