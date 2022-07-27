12 украшений, которые выгодно иметь в своей шкатулке. Ведь они вне времени
В модной индустрии есть такое понятие, как капсульный гардероб. Это минимальное количество базовых вещей, из которых составляют абсолютно разные наряды. Оказывается, то же самое можно практиковать и с ювелирными украшениями: не обновлять свою коллекцию всякий раз, как меняется мода, а выбирать вневременные, универсальные аксессуары.
Мы в ADME полюбопытствовали, какие украшения можно назвать классикой и смело носить и в пир и в мир.
Теннисный браслет
В 2022 году дизайнеры провозгласили моду на чакровые браслеты (с яркими бусинами или круглыми камнями). Однако надолго ли они закрепятся в трендах — неизвестно.
А вот теннисный браслет можно назвать уже вечной классикой. Он представляет собой тонкую цепочку из бриллиантов или других драгоценных камней одинакового размера, формы и цвета. За счет лаконичности это украшение можно носить как самостоятельно, так и с любыми другими аксессуарами.
Браслет-кафф
Мода на деревянные украшения то проходит, то вновь возвращается. Зато браслет-кафф, существующий уже несколько десятков тысяч лет, до сих пор не устарел. Эту модель можно носить разными способами.
Например, один браслет подойдет для простых и элегантных нарядов, а пара каффов разного цвета и ширины или очень широкое украшение сделают образ ультрамодным. Изысканно смотрится золотой браслет с камнями по краям (на фото выше), впервые созданный в 1960-х годах.
Колье с подвесками
Украшения на шею со всевозможными подвесками до сих пор не сдают позиции. Знаменитые красавицы — например, Кейт Уинслет — носят их на протяжении уже нескольких десятков лет.
Модные журналы в 2022 году демонстрируют разные варианты таких украшений: кулоны с драгоценными камнями, ожерелья с фигурными подвесками, с подвесками со знаком зодиака и так далее.
И неспроста колье с подвесками остаются в тренде: они отлично дополняют простой повседневный образ. А еще разные колье отлично сочетаются друг с другом и со многими другими аксессуарами на шею.
Кулон с сердцем
В то время как популярные некогда украшения с геометрическими фигурами уже успели выйти из моды, кулон с подвеской в форме сердца по сей день остается актуальным.
Это украшение создала итальянский дизайнер Эльза Перетти для компании Tiffany еще в 1974 году. Его отличительная черта в том, что подвеска имеет лишь контур сердечка, а ее центр остается пустым. Такой кулон можно комбинировать с другими украшениями на шею.
Серьги-кольца
Тренд на сережки в виде колец вызывает много споров: некоторые считают, что такое украшение могут носить исключительно представители определенных народов. Тем не менее этот аксессуар уже успел стать классикой, чего не скажешь о крупных и заметных серьгах, модных в 2022-м. По сей день его изготавливают именитые дизайнеры и носят дамы с признанным чувством стиля.
Серьги-кольца бывают разного размера и толщины, могут быть украшены драгоценными камнями. Стильно выглядят как крупные сережки с тонкими кольцами, так и более мелкие и толстые. Так что это украшение можно подобрать под любой тип внешности.
Золотые часы
Мода на часы меняется регулярно. Так, еще 5 лет назад в тренде были лаконичные часики на однотонном кожаном ремешке. Сейчас дизайнеры предлагают более сложные и яркие модели. А вот часы из золота или с позолотой, по мнению модных экспертов, всегда вне времени и делают шикарным любой образ, будто то повседневный стиль или пляжный наряд.
Кольцо с печаткой
Мода на кольца регулярно меняется. Например, в 2022 году модны броские модели неординарной формы. Если же следить за постоянно обновляющимися трендами не хочется, то эксперты предлагают обратить внимание на старые добрые кольца с печатками. Они всегда выглядят чуть-чуть винтажно, но от этого кажутся только еще более элегантными.
Серьги с россыпью камней
По-другому их называют кластерами. Они представляют собой скопление нескольких драгоценных камней и могут быть в форме гвоздиков или небольших гроздей.
Эти серьги любили носить знаменитые голливудские актрисы прошлого. Например, Грейс Келли (на фото слева). И сейчас кластеры продолжают быть в тренде. Их можно увидеть на таких кинодивах, как Шарлиз Терон, Дженнифер Лопес, Натали Портман, Марго Робби, Меган Маркл (на фото справа) и другие.
Серьги-гвоздики с бриллиантом
В последние годы в моде крупные и длинные украшения — причем чем больше, тем круче. Это касается в том числе и сережек.
Тем не менее лаконичные гвоздики с бриллиантами, по словам экспертов, непременный атрибут любой ювелирной коллекции. Чаще всего они бывают круглые, но сейчас уже можно встретить и другие формы — например в виде сердца.
Кстати, существует множество достойных альтернатив бриллианту, которые внешне очень похожи на этот камень. К примеру, белый сапфир, муассанит, фианит, белый топаз и другие.
Многослойные кольца
Несмотря на то сейчас крупные и заметные украшения вытесняют более мелкие и изящные, не стоит спешить избавляться от тонких и минималистичных колец. Их можно комбинировать, как на фото справа, и создавать многослойное украшение.
Кольцо, будто созданное из 2–3 более тонких и простых, — еще один классический вариант украшения для пальцев. Помимо прочего, это еще и символ единения.
Украшения с яркими камнями
Аксессуары с камнями ярких цветов имеют множество преимуществ. Во-первых, это классный акцент для нейтрального образа. Во-вторых, они подходят к любому наряду. А еще, если подобрать подходящий к глазам цвет камня на сережках или колье, с помощью таких украшений можно выгодно подчеркнуть свой оттенок глаз.
Украшения с гравировкой
Вопреки мнению скептиков, всевозможные кольца, браслеты, кулоны и прочие аксессуары с памятными гравировками никогда не выйдут из моды. Просто потому, что они имеют символическое значение для обладателя. Ведь, как правило, такие украшения связаны с важными событиями в жизни человека, а не с погоней за модными трендами.
Какие из этих аксессуаров есть в вашей коллекции? Какие вам бы хотелось приобрести?