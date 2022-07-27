12 украшений, которые выгодно иметь в своей шкатулке. Ведь они вне времени

В модной индустрии есть такое понятие, как капсульный гардероб. Это минимальное количество базовых вещей, из которых составляют абсолютно разные наряды. Оказывается, то же самое можно практиковать и с ювелирными украшениями: не обновлять свою коллекцию всякий раз, как меняется мода, а выбирать вневременные, универсальные аксессуары.

Мы в ADME полюбопытствовали, какие украшения можно назвать классикой и смело носить и в пир и в мир.

Теннисный браслет

В 2022 году дизайнеры провозгласили моду на чакровые браслеты (с яркими бусинами или круглыми камнями). Однако надолго ли они закрепятся в трендах — неизвестно. А вот теннисный браслет можно назвать уже вечной классикой. Он представляет собой тонкую цепочку из бриллиантов или других драгоценных камней одинакового размера, формы и цвета. За счет лаконичности это украшение можно носить как самостоятельно, так и с любыми другими аксессуарами.

Браслет-кафф

FILIPPO MONTEFORTE/AFP/East News

Мода на деревянные украшения то проходит, то вновь возвращается. Зато браслет-кафф, существующий уже несколько десятков тысяч лет, до сих пор не устарел. Эту модель можно носить разными способами.

Например, один браслет подойдет для простых и элегантных нарядов, а пара каффов разного цвета и ширины или очень широкое украшение сделают образ ультрамодным. Изысканно смотрится золотой браслет с камнями по краям (на фото выше), впервые созданный в 1960-х годах.

Колье с подвесками

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News , Comi Simone/IPA/ABACA/Abaca/East News

Украшения на шею со всевозможными подвесками до сих пор не сдают позиции. Знаменитые красавицы — например, Кейт Уинслет — носят их на протяжении уже нескольких десятков лет. Модные журналы в 2022 году демонстрируют разные варианты таких украшений: кулоны с драгоценными камнями, ожерелья с фигурными подвесками, с подвесками со знаком зодиака и так далее. И неспроста колье с подвесками остаются в тренде: они отлично дополняют простой повседневный образ. А еще разные колье отлично сочетаются друг с другом и со многими другими аксессуарами на шею.

Кулон с сердцем

В то время как популярные некогда украшения с геометрическими фигурами уже успели выйти из моды, кулон с подвеской в форме сердца по сей день остается актуальным. Это украшение создала итальянский дизайнер Эльза Перетти для компании Tiffany еще в 1974 году. Его отличительная черта в том, что подвеска имеет лишь контур сердечка, а ее центр остается пустым. Такой кулон можно комбинировать с другими украшениями на шею.

Серьги-кольца

Тренд на сережки в виде колец вызывает много споров: некоторые считают, что такое украшение могут носить исключительно представители определенных народов. Тем не менее этот аксессуар уже успел стать классикой, чего не скажешь о крупных и заметных серьгах, модных в 2022-м. По сей день его изготавливают именитые дизайнеры и носят дамы с признанным чувством стиля. Серьги-кольца бывают разного размера и толщины, могут быть украшены драгоценными камнями. Стильно выглядят как крупные сережки с тонкими кольцами, так и более мелкие и толстые. Так что это украшение можно подобрать под любой тип внешности.

Золотые часы

Мода на часы меняется регулярно. Так, еще 5 лет назад в тренде были лаконичные часики на однотонном кожаном ремешке. Сейчас дизайнеры предлагают более сложные и яркие модели. А вот часы из золота или с позолотой, по мнению модных экспертов, всегда вне времени и делают шикарным любой образ, будто то повседневный стиль или пляжный наряд.

Кольцо с печаткой

Мода на кольца регулярно меняется. Например, в 2022 году модны броские модели неординарной формы. Если же следить за постоянно обновляющимися трендами не хочется, то эксперты предлагают обратить внимание на старые добрые кольца с печатками. Они всегда выглядят чуть-чуть винтажно, но от этого кажутся только еще более элегантными.

Серьги с россыпью камней

Collection Christophel/Collection Christophel/East News , Pool AFP/Associated Press/East News

По-другому их называют кластерами. Они представляют собой скопление нескольких драгоценных камней и могут быть в форме гвоздиков или небольших гроздей. Эти серьги любили носить знаменитые голливудские актрисы прошлого. Например, Грейс Келли (на фото слева). И сейчас кластеры продолжают быть в тренде. Их можно увидеть на таких кинодивах, как Шарлиз Терон, Дженнифер Лопес, Натали Портман, Марго Робби, Меган Маркл (на фото справа) и другие.

Серьги-гвоздики с бриллиантом

A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group/Grosby Group/East News , Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

В последние годы в моде крупные и длинные украшения — причем чем больше, тем круче. Это касается в том числе и сережек. Тем не менее лаконичные гвоздики с бриллиантами, по словам экспертов, непременный атрибут любой ювелирной коллекции. Чаще всего они бывают круглые, но сейчас уже можно встретить и другие формы — например в виде сердца. Кстати, существует множество достойных альтернатив бриллианту, которые внешне очень похожи на этот камень. К примеру, белый сапфир, муассанит, фианит, белый топаз и другие.

Многослойные кольца

Несмотря на то сейчас крупные и заметные украшения вытесняют более мелкие и изящные, не стоит спешить избавляться от тонких и минималистичных колец. Их можно комбинировать, как на фото справа, и создавать многослойное украшение. Кольцо, будто созданное из 2–3 более тонких и простых, — еще один классический вариант украшения для пальцев. Помимо прочего, это еще и символ единения.

Украшения с яркими камнями

Аксессуары с камнями ярких цветов имеют множество преимуществ. Во-первых, это классный акцент для нейтрального образа. Во-вторых, они подходят к любому наряду. А еще, если подобрать подходящий к глазам цвет камня на сережках или колье, с помощью таких украшений можно выгодно подчеркнуть свой оттенок глаз.

Украшения с гравировкой

Вопреки мнению скептиков, всевозможные кольца, браслеты, кулоны и прочие аксессуары с памятными гравировками никогда не выйдут из моды. Просто потому, что они имеют символическое значение для обладателя. Ведь, как правило, такие украшения связаны с важными событиями в жизни человека, а не с погоней за модными трендами.