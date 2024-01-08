12 звездных женщин, которые выбрали жизнь без отношений, и их причины потрясают

Мы живем в мире стереотипов, где общество регулярно навязывает нам мысли о том, как правильно жить. Людям без отношений часто приходится отбиваться от нетактичных вопросов о том, по какой причине они еще не создали семью. Герои нашей статьи на своем примере объяснили, почему считают, что жить в одиночестве — это не грустное стечение обстоятельств, а настоящее, их собственное, счастье.

Дайан Китон

MICHAEL TRAN/AFP/East News

Китон перестала ходить на свидания еще 35 лет назад. На вопрос, почему, звезда спокойно объяснила, что она не обделена мужским вниманием, ведь у нее много друзей противоположного пола. И внимания от них ей вполне достаточно, поэтому она не нуждается в любовном интересе. Дайан не была замужем, но это никогда не являлось для нее проблемой. Актриса считает, что статус в отношениях не определяет человека. «Я помню, что в юности искреннее верила, что найду человека, с которым проживу до самой смерти. Но я не замужем и не думаю, что это сделало мою жизнь менее насыщенной. Этот миф о старой деве — полная чушь».

Хэлли Берри

Balkis Press / ABACA / Abaca / East News

Хэлли не боится одиночества. Она не ставит крест на своей личной жизни, но считает, что жизнь без отношений — это прекрасная возможность провести больше времени с детьми и узнать саму себя с новой стороны. «Когда ты свободен — это отличный момент, чтобы обдумать все и сделать работу над ошибками».

Линда Евангелиста

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Линда осознанно отказалась от свиданий, модель открыто говорит о том, что сейчас у нее вообще нет никакой личной жизни. Знаменитость не постеснялась озвучить всему миру причину, почему выбрала для себя путь одиночки: «Я больше не хочу спать с кем-то в одной кровати и слышать чужое дыхание рядом».

Дженна Ортега

Richard Shotwell / Invision / East News

Когда журналисты спросили Дженну о том, свободно ли ее сердце, девушка ответила, что на данный момент у нее нет личной жизни и она ценит свое одиночество. Актриса не ищет отношений, потому что ее и так все устраивает. «Дела амурные — я об этом даже не задумываюсь. Личная жизнь для меня — странная работа, и у меня никогда ее не было. Я определенно больше работающий человек. Может быть, я слишком одержима своим ремеслом, но сама идея отношений меня напрягает».

Шарлиз Терон

RW / Associated Press / East News

Шарлиз уже больше пяти лет ни с кем не встречается. Она не боится говорить о том, что сейчас в жизни у нее другие приоритеты. Звезда не против сватовства среди друзей, она может сходить на свидание с тем или иным мужчиной, но поиск отношений сейчас не является ее главной целью в жизни. «Могу сказать, что в своей жизни я не чувствую себя одинокой. Я работаю на полную катушку, а еще быть родителем — это большой труд».

Дженнифер Энистон

Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Дженнифер дважды была замужем. Благодаря этому опыту она поняла, что женское счастье бывает разным. И каждый человек должен сам для себя решать, как правильно построить свою жизнь, не обращая внимание на общественное мнение. «Женщине не нужно быть женой или матерью, чтобы чувствовать себя полноценной. Мы сами можем определить свое „долго и счастливо“».

Шэрон Стоун

Balkis Press / ABACA / Abaca / East News

Неподражаемая Шэрон Стоун рассказала, что больше не хочет отношений. Без любовных драм ее жизнь стала более легкой и спокойной. Звезда также подчеркнула, что у нее есть много хороших друзей-мужчин, но, по ее мнению, когда дело доходит до эмоциональной зрелости в отношениях, то мужчины и женщины будто находятся на разных полюсах. «Я решила закончить со свиданиями. У меня были проблемы с подобными встречами, потому что, находясь на них, я не чувствовала искренности от людей. В какой-то момент я поняла, что они не стоят моего времени. Мне больше нравится проводить досуг с моими детьми и друзьями или вообще в одиночестве. Мне не нужен мужчина в роли еще одного ребенка».

Челси Хэндлер

Jordan Strauss / Invision / East News

Раньше у Челси была бурная личная жизнь, но женщина поняла, что ей нравится наслаждаться одиночеством: «У меня было много мужчин. Мне дважды делали предложение руки и сердца. Я также прочувствовала на своем опыте, каково иметь глубокую душевную близость с другим человеком. Пережив все это, я поняла для себя, что почтительно бронирую столик на одного в ресторане под названием „Жизнь“». Хэндлер также считает, что женщине не обязательно состоять в отношениях, чтобы быть успешной и счастливой. «В следующий раз, когда вы увидите одинокую женщину, вместо того, чтобы спрашивать, где ее парень или муж, лучше поздравьте ее с развитым чувством собственного достоинства и с тем, что она смогла покорить вершину горы в одиночку и без кольца на пальце».

Хлои Кардашьян

Invision / Invision / East News

Несмотря на то, что раньше на любовном фронте Хлои бушевали настоящие страсти, сейчас звезда одинока и довольна этим. Она не ищет отношений и полностью поглощена материнством. «У меня маленький ребенок на руках и просто нет времени на мужчин. По секрету скажу, я кайфую от своего одиночества», — поделилась Кардашьян.

Эмма Уотсон

AFP / EAST NEWS

Раньше Эмма переживала из-за того, что у нее нет пары. Она просто не понимала, как люди могут быть счастливы без второй половинки. Когда актрисе исполнилось 30 лет, она столкнулась с социальным давлением по поводу того, что у нее до сих пор нет мужа и детей. Но сейчас девушка осознала, что может наслаждаться жизнью в любом статусе отношений. «Осознание заняло у меня много времени, но я счастлива быть одинокой. Я называю это партнерством с самим собой».

Тери Хэтчер

Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News

Отметив свои 55 лет, актриса поняла, что чувствует себя лучше всего, будучи одинокой женщиной. «Я очень долго ни с кем не встречаюсь, но в моей жизни нет одиночества», — заявила звезда. На примере своего опыта Тери хочет поддержать всех женщин, что выбрали для себя жизнь без брака: «Многие женщины, которые развелись, больше не выйдут замуж, и в этом нет ничего плохого. Многие женщины не просто способны спокойно быть одни, они процветают в своем одиночестве. У них есть статус и деньги. Они здоровы и путешествуют. Для того, чтобы гордиться своей жизнью, не обязательно быть с кем-то в отношениях».

Фрэн Дрешер

VALERIE MACON / AFP / East News

Фрэн долгие годы жила со страхом остаться в одиночестве. Актрисе пришлось провести колоссальную работу над собой, чтобы перестать быть зависимой от отношений. «Думаю, что это было большим препятствием в моей жизни, которое мне нужно было преодолеть. И установление настоящей связи с самой собой стало для меня отличным путешествием. Теперь я не чувствую необходимость быть с кем-то, ведь я нахожусь в отношениях с собой», — рассказала звезда.